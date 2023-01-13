https://ria.ru/20230113/shtraf-1844720768.html

Компания Трампа заплатит штраф за мошенничество с налогами, пишут СМИ

Компания Трампа заплатит штраф за мошенничество с налогами, пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2023

Компания Трампа заплатит штраф за мошенничество с налогами, пишут СМИ

Суд в Нью-Йорке назначил штраф в размере 1,6 миллиона долларов компании бывшего президента Дональда Трампа за мошенничество с налогами, сообщает NBC News. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T18:33

2023-01-13T18:33

2023-01-13T18:33

в мире

дональд трамп

нью-йорк (город)

сша

манхэттен

trump organization

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Суд в Нью-Йорке назначил штраф в размере 1,6 миллиона долларов компании бывшего президента Дональда Трампа за мошенничество с налогами, сообщает NBC News. Как говорится в сообщении, прокуроры объяснили преступное деяние жадностью топ-менеджмента, который реализовывал незаконные схемы. В декабре прошлого года суд присяжных Манхэттена признал две принадлежащие Трампу компании виновными в налоговом мошенничестве и фальсификации деловой документации. Trump Corp. и Trump Payroll Corp., согласно решению суда, были замешаны в продолжавшейся 15 лет схеме обмана налоговых органов США. Обе компании были признаны виновными по всем пунктам. Трамп или его родственники не проходят по этому делу, к ним у правоохранителей не было претензий.

https://ria.ru/20230110/dokumenty-1843987166.html

нью-йорк (город)

сша

манхэттен

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, дональд трамп, нью-йорк (город), сша, манхэттен, trump organization