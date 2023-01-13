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Компания Трампа заплатит штраф за мошенничество с налогами, пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2023
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Компания Трампа заплатит штраф за мошенничество с налогами, пишут СМИ
Компания Трампа заплатит штраф за мошенничество с налогами, пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2023
Компания Трампа заплатит штраф за мошенничество с налогами, пишут СМИ
Суд в Нью-Йорке назначил штраф в размере 1,6 миллиона долларов компании бывшего президента Дональда Трампа за мошенничество с налогами, сообщает NBC News. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T18:33
2023-01-13T18:33
в мире
дональд трамп
нью-йорк (город)
сша
манхэттен
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Суд в Нью-Йорке назначил штраф в размере 1,6 миллиона долларов компании бывшего президента Дональда Трампа за мошенничество с налогами, сообщает NBC News. Как говорится в сообщении, прокуроры объяснили преступное деяние жадностью топ-менеджмента, который реализовывал незаконные схемы. В декабре прошлого года суд присяжных Манхэттена признал две принадлежащие Трампу компании виновными в налоговом мошенничестве и фальсификации деловой документации. Trump Corp. и Trump Payroll Corp., согласно решению суда, были замешаны в продолжавшейся 15 лет схеме обмана налоговых органов США. Обе компании были признаны виновными по всем пунктам. Трамп или его родственники не проходят по этому делу, к ним у правоохранителей не было претензий.
https://ria.ru/20230110/dokumenty-1843987166.html
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в мире, дональд трамп, нью-йорк (город), сша, манхэттен, trump organization
В мире, Дональд Трамп, Нью-Йорк (город), США, Манхэттен, Trump Organization
18:33 13.01.2023
 
Компания Трампа заплатит штраф за мошенничество с налогами, пишут СМИ

NBC News: компания Трампа заплатит 1,6 миллиона долларов за мошенничество с налогами

© Фото : Karolina Grabowska/PexelsАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Фото : Karolina Grabowska/Pexels
Американские доллары. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Суд в Нью-Йорке назначил штраф в размере 1,6 миллиона долларов компании бывшего президента Дональда Трампа за мошенничество с налогами, сообщает NBC News.
"Trump Organization назначен штраф в размере 1,6 миллиона долларов за продолжавшееся 15 лет мошенничество с налогами", - указывает телеканал.
Как говорится в сообщении, прокуроры объяснили преступное деяние жадностью топ-менеджмента, который реализовывал незаконные схемы.
В декабре прошлого года суд присяжных Манхэттена признал две принадлежащие Трампу компании виновными в налоговом мошенничестве и фальсификации деловой документации. Trump Corp. и Trump Payroll Corp., согласно решению суда, были замешаны в продолжавшейся 15 лет схеме обмана налоговых органов США. Обе компании были признаны виновными по всем пунктам. Трамп или его родственники не проходят по этому делу, к ним у правоохранителей не было претензий.
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В миреДональд ТрампНью-Йорк (город)СШАМанхэттенTrump Organization
 
 
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