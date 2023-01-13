https://ria.ru/20230113/shtraf-1844720768.html
Компания Трампа заплатит штраф за мошенничество с налогами, пишут СМИ
Компания Трампа заплатит штраф за мошенничество с налогами, пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2023
Компания Трампа заплатит штраф за мошенничество с налогами, пишут СМИ
Суд в Нью-Йорке назначил штраф в размере 1,6 миллиона долларов компании бывшего президента Дональда Трампа за мошенничество с налогами, сообщает NBC News. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T18:33
2023-01-13T18:33
2023-01-13T18:33
в мире
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нью-йорк (город)
сша
манхэттен
trump organization
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Суд в Нью-Йорке назначил штраф в размере 1,6 миллиона долларов компании бывшего президента Дональда Трампа за мошенничество с налогами, сообщает NBC News. Как говорится в сообщении, прокуроры объяснили преступное деяние жадностью топ-менеджмента, который реализовывал незаконные схемы. В декабре прошлого года суд присяжных Манхэттена признал две принадлежащие Трампу компании виновными в налоговом мошенничестве и фальсификации деловой документации. Trump Corp. и Trump Payroll Corp., согласно решению суда, были замешаны в продолжавшейся 15 лет схеме обмана налоговых органов США. Обе компании были признаны виновными по всем пунктам. Трамп или его родственники не проходят по этому делу, к ним у правоохранителей не было претензий.
https://ria.ru/20230110/dokumenty-1843987166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, нью-йорк (город), сша, манхэттен, trump organization
В мире, Дональд Трамп, Нью-Йорк (город), США, Манхэттен, Trump Organization
Компания Трампа заплатит штраф за мошенничество с налогами, пишут СМИ
NBC News: компания Трампа заплатит 1,6 миллиона долларов за мошенничество с налогами