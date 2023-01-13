https://ria.ru/20230113/shpionazh-1844743114.html

"Шпионивший для России" британец назвал себя недовольным сотрудником

"Шпионивший для России" британец назвал себя недовольным сотрудником - РИА Новости, 13.01.2023

"Шпионивший для России" британец назвал себя недовольным сотрудником

Британец Дэвид Смит, подозреваемый в работе на разведку РФ, считает, что к нему следует относиться как к недовольному сотруднику, а не как к шпиону, сообщает... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T19:47

2023-01-13T19:47

2023-01-13T19:54

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Британец Дэвид Смит, подозреваемый в работе на разведку РФ, считает, что к нему следует относиться как к недовольному сотруднику, а не как к шпиону, сообщает газета Daily Mail. Агентство PA в ноябре 2022 года передавало, что Смит, подозреваемый в работе на разведку РФ, признал себя виновным. "Смит... утверждает, что к нему следует относиться как к "недовольному сотруднику", а не как к шпиону", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на слова, сказанные британцем в ходе слушания в лондонском уголовном суде 13 января. Согласно газете, Смит не согласен с утверждением, что он хотел навредить государству. Однако, по словам судьи Пола Голдспринга, британец выразил "крайнюю ненависть к тому месту, где он работает, и к Соединенному Королевству в целом". Как утверждает Голдспринг, Смит также заявил о желании переехать "на Украину или в Россию". Смит был задержан в августе 2021 года в Германии, где работал охранником британского посольства. Он подозревается в том, что самое позднее с ноября 2020 года сотрудничал с российской спецслужбой, будучи на месте принятым сотрудником посольства Великобритании в Берлине. Британец был задержан 10 августа в городе Потсдам (земля Бранденбург), в квартире и на рабочем месте подозреваемого прошли обыски. В дальнейшем он был экстрадирован из Германии в Великобританию. Смиту были предъявлены обвинения "в девяти правонарушениях в соответствии с законом о государственной тайне от 1911 года".

https://ria.ru/20230104/polsha-1843032456.html

https://ria.ru/20221220/shpionazh-1839954008.html

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