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"Шпионивший для России" британец назвал себя недовольным сотрудником - РИА Новости, 13.01.2023
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"Шпионивший для России" британец назвал себя недовольным сотрудником
"Шпионивший для России" британец назвал себя недовольным сотрудником - РИА Новости, 13.01.2023
"Шпионивший для России" британец назвал себя недовольным сотрудником
Британец Дэвид Смит, подозреваемый в работе на разведку РФ, считает, что к нему следует относиться как к недовольному сотруднику, а не как к шпиону, сообщает... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T19:47
2023-01-13T19:54
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Британец Дэвид Смит, подозреваемый в работе на разведку РФ, считает, что к нему следует относиться как к недовольному сотруднику, а не как к шпиону, сообщает газета Daily Mail. Агентство PA в ноябре 2022 года передавало, что Смит, подозреваемый в работе на разведку РФ, признал себя виновным. "Смит... утверждает, что к нему следует относиться как к "недовольному сотруднику", а не как к шпиону", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на слова, сказанные британцем в ходе слушания в лондонском уголовном суде 13 января. Согласно газете, Смит не согласен с утверждением, что он хотел навредить государству. Однако, по словам судьи Пола Голдспринга, британец выразил "крайнюю ненависть к тому месту, где он работает, и к Соединенному Королевству в целом". Как утверждает Голдспринг, Смит также заявил о желании переехать "на Украину или в Россию". Смит был задержан в августе 2021 года в Германии, где работал охранником британского посольства. Он подозревается в том, что самое позднее с ноября 2020 года сотрудничал с российской спецслужбой, будучи на месте принятым сотрудником посольства Великобритании в Берлине. Британец был задержан 10 августа в городе Потсдам (земля Бранденбург), в квартире и на рабочем месте подозреваемого прошли обыски. В дальнейшем он был экстрадирован из Германии в Великобританию. Смиту были предъявлены обвинения "в девяти правонарушениях в соответствии с законом о государственной тайне от 1911 года".
https://ria.ru/20230104/polsha-1843032456.html
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в мире, россия, германия, великобритания
В мире, Россия, Германия, Великобритания
19:47 13.01.2023 (обновлено: 19:54 13.01.2023)
 
"Шпионивший для России" британец назвал себя недовольным сотрудником

Daily Mail: "шпионивший для России" британец Смит назвал себя недовольным сотрудником

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЧасовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне
Часовая башня Биг Бен Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Часовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Британец Дэвид Смит, подозреваемый в работе на разведку РФ, считает, что к нему следует относиться как к недовольному сотруднику, а не как к шпиону, сообщает газета Daily Mail.
Агентство PA в ноябре 2022 года передавало, что Смит, подозреваемый в работе на разведку РФ, признал себя виновным.
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"Смит... утверждает, что к нему следует относиться как к "недовольному сотруднику", а не как к шпиону", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на слова, сказанные британцем в ходе слушания в лондонском уголовном суде 13 января.
Согласно газете, Смит не согласен с утверждением, что он хотел навредить государству. Однако, по словам судьи Пола Голдспринга, британец выразил "крайнюю ненависть к тому месту, где он работает, и к Соединенному Королевству в целом".
Как утверждает Голдспринг, Смит также заявил о желании переехать "на Украину или в Россию".
Смит был задержан в августе 2021 года в Германии, где работал охранником британского посольства. Он подозревается в том, что самое позднее с ноября 2020 года сотрудничал с российской спецслужбой, будучи на месте принятым сотрудником посольства Великобритании в Берлине. Британец был задержан 10 августа в городе Потсдам (земля Бранденбург), в квартире и на рабочем месте подозреваемого прошли обыски. В дальнейшем он был экстрадирован из Германии в Великобританию. Смиту были предъявлены обвинения "в девяти правонарушениях в соответствии с законом о государственной тайне от 1911 года".
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