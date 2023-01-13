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Самолеты из Петербурга приземляются в "Шереметьево" из-за непогоды - РИА Новости, 13.01.2023
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Туризм
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Самолеты из Петербурга приземляются в "Шереметьево" из-за непогоды
Самолеты из Петербурга приземляются в "Шереметьево" из-за непогоды - РИА Новости, 13.01.2023
Самолеты из Петербурга приземляются в "Шереметьево" из-за непогоды
Московский аэропорт "Шереметьево" принял 17 самолётов из Санкт-Петербурга, где они не смогли приземлиться из-за сильного ветра, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:21
2023-01-13T14:49
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санкт-петербург
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пулково (аэропорт)
самолеты
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" принял 17 самолётов из Санкт-Петербурга, где они не смогли приземлиться из-за сильного ветра, сообщил РИА Новости источник в авиакругах. "Шереметьево" в качестве запасного аэродрома принял 17 рейсов из "Пулково", - сказал источник. Он уточнил, что причиной стала непогода: в Санкт-Петербурге сильный ветер.
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туризм, туристы, новости - туризм, санкт-петербург, шереметьево (аэропорт), пулково (аэропорт), самолеты
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11:21 13.01.2023 (обновлено: 14:49 13.01.2023)
 
Самолеты из Петербурга приземляются в "Шереметьево" из-за непогоды

"Шереметьево" принял 17 самолетов из "Пулково", где они не приземлились из-за непогоды

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДорожный знак на территории аэропорта Шереметьево
Дорожный знак на территории аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" принял 17 самолётов из Санкт-Петербурга, где они не смогли приземлиться из-за сильного ветра, сообщил РИА Новости источник в авиакругах.
"Шереметьево" в качестве запасного аэродрома принял 17 рейсов из "Пулково", - сказал источник.
Он уточнил, что причиной стала непогода: в Санкт-Петербурге сильный ветер.
Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 02:35Туризм
Аэропорт Шереметьево и Театр Пушкина представят совместный проект
 
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