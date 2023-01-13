https://ria.ru/20230113/sheremetevo-1844569103.html

Самолеты из Петербурга приземляются в "Шереметьево" из-за непогоды

Самолеты из Петербурга приземляются в "Шереметьево" из-за непогоды - РИА Новости, 13.01.2023

Самолеты из Петербурга приземляются в "Шереметьево" из-за непогоды

Московский аэропорт "Шереметьево" принял 17 самолётов из Санкт-Петербурга, где они не смогли приземлиться из-за сильного ветра, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T11:21

2023-01-13T11:21

2023-01-13T14:49

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" принял 17 самолётов из Санкт-Петербурга, где они не смогли приземлиться из-за сильного ветра, сообщил РИА Новости источник в авиакругах. "Шереметьево" в качестве запасного аэродрома принял 17 рейсов из "Пулково", - сказал источник. Он уточнил, что причиной стала непогода: в Санкт-Петербурге сильный ветер.

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Лана Баева

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