https://ria.ru/20230113/servis-1844503497.html

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы создал сервис для управления проектами

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы создал сервис для управления проектами - РИА Новости, 13.01.2023

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы создал сервис для управления проектами

Сервис для управления проектами и задачами EASY, разработанный резидентом особой экономической зоны Москвы, внесен в реестр отечественного программного... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T07:18

2023-01-13T07:18

2023-01-13T07:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

экономика

технологии

москва

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Сервис для управления проектами и задачами EASY, разработанный резидентом особой экономической зоны Москвы, внесен в реестр отечественного программного обеспечения, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Созданная компанией "Мастерская цифровых решений" инновационная система управления проектами вошла в реестр российского ПО. Благодаря этому она сможет использоваться на объектах с повышенными требованиями информационной безопасности и участвовать в госзакупках. Программный продукт компания создавала и совершенствовала с 2019 года. Инвестиции в него составили около 50 миллионов рублей", – рассказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Уточняется, что, помимо участия в госзакупках и расширения круга потенциальных клиентов, программы из реестра получают льготу по НДС. Кроме того, организация, использующая решение из реестра, может претендовать на безвозвратный грант на зарплаты сотрудникам, закупку нового оборудования и другие цели.Сервис EASY помогает компаниям организовывать их внутренние процессы и сокращать издержки за счет построения эффективной коммуникации между отделами и сотрудниками. Функционал системы частично, а в некоторых случаях даже полностью заменяет ряд ушедших с российского рынка иностранных аналогов. В настоящий момент сервис включает шесть модулей: для управления проектами и задачами, планирования и проведения совещаний, автоматизации бизнес-процессов, визуализации бизнес-метрик, планирования загрузки сотрудников, а также бизнес-мессенджер, говорится в сообщении ДИПП.

https://ria.ru/20230109/po-1843046346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, экономика, технологии, москва