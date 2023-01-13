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Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы создал сервис для управления проектами - РИА Новости, 13.01.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20230113/servis-1844503497.html
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы создал сервис для управления проектами
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы создал сервис для управления проектами - РИА Новости, 13.01.2023
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы создал сервис для управления проектами
Сервис для управления проектами и задачами EASY, разработанный резидентом особой экономической зоны Москвы, внесен в реестр отечественного программного... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T07:18
2023-01-13T07:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
экономика
технологии
москва
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Сервис для управления проектами и задачами EASY, разработанный резидентом особой экономической зоны Москвы, внесен в реестр отечественного программного обеспечения, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Созданная компанией "Мастерская цифровых решений" инновационная система управления проектами вошла в реестр российского ПО. Благодаря этому она сможет использоваться на объектах с повышенными требованиями информационной безопасности и участвовать в госзакупках. Программный продукт компания создавала и совершенствовала с 2019 года. Инвестиции в него составили около 50 миллионов рублей", – рассказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Уточняется, что, помимо участия в госзакупках и расширения круга потенциальных клиентов, программы из реестра получают льготу по НДС. Кроме того, организация, использующая решение из реестра, может претендовать на безвозвратный грант на зарплаты сотрудникам, закупку нового оборудования и другие цели.Сервис EASY помогает компаниям организовывать их внутренние процессы и сокращать издержки за счет построения эффективной коммуникации между отделами и сотрудниками. Функционал системы частично, а в некоторых случаях даже полностью заменяет ряд ушедших с российского рынка иностранных аналогов. В настоящий момент сервис включает шесть модулей: для управления проектами и задачами, планирования и проведения совещаний, автоматизации бизнес-процессов, визуализации бизнес-метрик, планирования загрузки сотрудников, а также бизнес-мессенджер, говорится в сообщении ДИПП.
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владислав овчинский, экономика, технологии, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Экономика, Технологии, Москва
07:18 13.01.2023
 

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы создал сервис для управления проектами

© Пресс-служба ДИППРуководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Овчинский Владислав Анатольевич
Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Овчинский Владислав Анатольевич
© Пресс-служба ДИПП
Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Овчинский Владислав Анатольевич
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Сервис для управления проектами и задачами EASY, разработанный резидентом особой экономической зоны Москвы, внесен в реестр отечественного программного обеспечения, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Созданная компанией "Мастерская цифровых решений" инновационная система управления проектами вошла в реестр российского ПО. Благодаря этому она сможет использоваться на объектах с повышенными требованиями информационной безопасности и участвовать в госзакупках. Программный продукт компания создавала и совершенствовала с 2019 года. Инвестиции в него составили около 50 миллионов рублей", – рассказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
© Фото : Пресс-служба ДИППСервис для управления проектами и задачами EASY компании "Мастерская цифровых решений"
Сервис для управления проектами и задачами EASY компании Мастерская цифровых решений - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Сервис для управления проектами и задачами EASY компании "Мастерская цифровых решений"
Уточняется, что, помимо участия в госзакупках и расширения круга потенциальных клиентов, программы из реестра получают льготу по НДС. Кроме того, организация, использующая решение из реестра, может претендовать на безвозвратный грант на зарплаты сотрудникам, закупку нового оборудования и другие цели.
© Фото : Пресс-служба ДИППСервис для управления проектами и задачами EASY компании "Мастерская цифровых решений"
Сервис для управления проектами и задачами EASY компании Мастерская цифровых решений - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Сервис для управления проектами и задачами EASY компании "Мастерская цифровых решений"
Сервис EASY помогает компаниям организовывать их внутренние процессы и сокращать издержки за счет построения эффективной коммуникации между отделами и сотрудниками. Функционал системы частично, а в некоторых случаях даже полностью заменяет ряд ушедших с российского рынка иностранных аналогов. В настоящий момент сервис включает шесть модулей: для управления проектами и задачами, планирования и проведения совещаний, автоматизации бизнес-процессов, визуализации бизнес-метрик, планирования загрузки сотрудников, а также бизнес-мессенджер, говорится в сообщении ДИПП.
Клавиатура - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 07:18Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Овчинский: ПО столичной компании повысило производительность 50 предприятий
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийЭкономикаТехнологииМосква
 
 
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