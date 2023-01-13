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Глава МИД Сербии озвучил "красные линии" по Косово и Метохии - РИА Новости, 13.01.2023
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Глава МИД Сербии озвучил "красные линии" по Косово и Метохии
Глава МИД Сербии озвучил "красные линии" по Косово и Метохии - РИА Новости, 13.01.2023
Глава МИД Сербии озвучил "красные линии" по Косово и Метохии
Власти Сербии выступают против членства самопровозглашенной республики Косово в ООН, признания независимости Косово, а также пересмотра ранее достигнутых... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:19
2023-01-13T13:19
в мире
ивица дачич
александр вучич
альбин курти
косово
сша
белград (город)
евросоюз
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БЕЛГРАД, 13 янв – РИА Новости. Власти Сербии выступают против членства самопровозглашенной республики Косово в ООН, признания независимости Косово, а также пересмотра ранее достигнутых договоренностей Белграда и Приштины, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич. Советник главы госдепа США Дерек Шолле в среду посетил Северную Македонию, затем отправился в Приштину, где беседовал с президентом самопровозглашенного Косово Вьосой Османи и "премьером" Альбином Курти, который заявил, что переговоры с Белградом должны основываться на "взаимном признании". В четверг вечером советника госдепа в столице Сербии принял глава государства Александр Вучич, а затем первый вице-премьер и глава МИД. В Белграде Шолле указал, что США в урегулировании отношений между властями Сербии и самопровозглашенной республики Косово ориентируются на "франко-германское" предложение. Президент Сербии Александр Вучич в среду указал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоящего визита в Сербию советника госдепартамента США. Ранее он предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России. Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом в Брюсселе неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.
https://ria.ru/20230113/serbiya-1844587852.html
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в мире, ивица дачич, александр вучич, альбин курти, косово, сша, белград (город), евросоюз, оон
В мире, Ивица Дачич, Александр Вучич, Альбин Курти, Косово, США, Белград (город), Евросоюз, ООН
13:19 13.01.2023
 
Глава МИД Сербии озвучил "красные линии" по Косово и Метохии

Глава МИД Сербии Дачич озвучил позицию Белграда по Косово и Метохии после встречи с США

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкИвица Дачич
Ивица Дачич - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Ивица Дачич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 13 янв – РИА Новости. Власти Сербии выступают против членства самопровозглашенной республики Косово в ООН, признания независимости Косово, а также пересмотра ранее достигнутых договоренностей Белграда и Приштины, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.
Советник главы госдепа США Дерек Шолле в среду посетил Северную Македонию, затем отправился в Приштину, где беседовал с президентом самопровозглашенного Косово Вьосой Османи и "премьером" Альбином Курти, который заявил, что переговоры с Белградом должны основываться на "взаимном признании". В четверг вечером советника госдепа в столице Сербии принял глава государства Александр Вучич, а затем первый вице-премьер и глава МИД.
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 12:11
Слуцкий рассказал, как Сербия может потерять суверенитет
В Белграде Шолле указал, что США в урегулировании отношений между властями Сербии и самопровозглашенной республики Косово ориентируются на "франко-германское" предложение.
"Не будет новых переговоров об уже достигнутых договоренностях, точнее о формировании Сообщества сербских общин. Нет признанию Косово. Нет согласия на членство Косово в ООН. Должна быть гарантирована безопасность сербов в Косово и Метохии", - озвучил единую позицию сербского руководства Дачич в эфире TV Prva по итогам встречи.
Президент Сербии Александр Вучич в среду указал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоящего визита в Сербию советника госдепартамента США. Ранее он предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России.
Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом в Брюсселе неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 13:46
Вучич объяснил, что ждет Сербию в случае поддержки санкций против России
 
В миреИвица ДачичАлександр ВучичАльбин КуртиКосовоСШАБелград (город)ЕвросоюзООН
 
 
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