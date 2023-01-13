Глава МИД Сербии озвучил "красные линии" по Косово и Метохии
Глава МИД Сербии Дачич озвучил позицию Белграда по Косово и Метохии после встречи с США
Ивица Дачич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 13 янв – РИА Новости. Власти Сербии выступают против членства самопровозглашенной республики Косово в ООН, признания независимости Косово, а также пересмотра ранее достигнутых договоренностей Белграда и Приштины, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.
Советник главы госдепа США Дерек Шолле в среду посетил Северную Македонию, затем отправился в Приштину, где беседовал с президентом самопровозглашенного Косово Вьосой Османи и "премьером" Альбином Курти, который заявил, что переговоры с Белградом должны основываться на "взаимном признании". В четверг вечером советника госдепа в столице Сербии принял глава государства Александр Вучич, а затем первый вице-премьер и глава МИД.
В Белграде Шолле указал, что США в урегулировании отношений между властями Сербии и самопровозглашенной республики Косово ориентируются на "франко-германское" предложение.
"Не будет новых переговоров об уже достигнутых договоренностях, точнее о формировании Сообщества сербских общин. Нет признанию Косово. Нет согласия на членство Косово в ООН. Должна быть гарантирована безопасность сербов в Косово и Метохии", - озвучил единую позицию сербского руководства Дачич в эфире TV Prva по итогам встречи.
Президент Сербии Александр Вучич в среду указал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоящего визита в Сербию советника госдепартамента США. Ранее он предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России.
Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом в Брюсселе неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.