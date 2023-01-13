https://ria.ru/20230113/serbiya-1844610354.html

Глава МИД Сербии озвучил "красные линии" по Косово и Метохии

Глава МИД Сербии озвучил "красные линии" по Косово и Метохии - РИА Новости, 13.01.2023

Глава МИД Сербии озвучил "красные линии" по Косово и Метохии

Власти Сербии выступают против членства самопровозглашенной республики Косово в ООН, признания независимости Косово, а также пересмотра ранее достигнутых... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T13:19

2023-01-13T13:19

2023-01-13T13:19

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БЕЛГРАД, 13 янв – РИА Новости. Власти Сербии выступают против членства самопровозглашенной республики Косово в ООН, признания независимости Косово, а также пересмотра ранее достигнутых договоренностей Белграда и Приштины, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич. Советник главы госдепа США Дерек Шолле в среду посетил Северную Македонию, затем отправился в Приштину, где беседовал с президентом самопровозглашенного Косово Вьосой Османи и "премьером" Альбином Курти, который заявил, что переговоры с Белградом должны основываться на "взаимном признании". В четверг вечером советника госдепа в столице Сербии принял глава государства Александр Вучич, а затем первый вице-премьер и глава МИД. В Белграде Шолле указал, что США в урегулировании отношений между властями Сербии и самопровозглашенной республики Косово ориентируются на "франко-германское" предложение. Президент Сербии Александр Вучич в среду указал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоящего визита в Сербию советника госдепартамента США. Ранее он предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России. Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом в Брюсселе неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.

https://ria.ru/20230113/serbiya-1844587852.html

https://ria.ru/20230108/sanktsii-1843484318.html

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в мире, ивица дачич, александр вучич, альбин курти, косово, сша, белград (город), евросоюз, оон