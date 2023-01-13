https://ria.ru/20230113/serbiya-1844587852.html

Слуцкий рассказал, как Сербия может потерять суверенитет

Слуцкий рассказал, как Сербия может потерять суверенитет - РИА Новости, 13.01.2023

Слуцкий рассказал, как Сербия может потерять суверенитет

Поддаться на "наглый шантаж" США по санкциям в отношении РФ означает для Сербии шаг в сторону потери суверенитета, заявил глава думского комитета по... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T12:11

2023-01-13T12:11

2023-01-13T12:11

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сша

санкции в отношении россии

санкции

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Поддаться на "наглый шантаж" США по санкциям в отношении РФ означает для Сербии шаг в сторону потери суверенитета, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в преддверии предстоящего визита в страну советника госдепартамента США Дерека Шолле заявил о неизменности отказа официального Белграда от санкций в отношении РФ. "США продолжают наглый шантаж Сербии для разрушения дружественных связей с Россией… Уверен, что сербы хорошо помнят прошлое и в состоянии проанализировать настоящее, чтобы понять, кто друг, а кто волк в овечьей шкуре. Поддаться на такие уговоры - значит сделать шаг к потере суверенитета и, по сути, присоединению к большой американской колонии в Европе", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Американский дипломат пытается вынудить Сербию, столицу которой почти четверть века назад бомбили натовские бомбардировщики, ради ее, якобы, "развития" разорвать вековое партнёрство, отметил парламентарий.

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844543007.html

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