https://ria.ru/20230113/serbiya-1844587852.html
Слуцкий рассказал, как Сербия может потерять суверенитет
Слуцкий рассказал, как Сербия может потерять суверенитет - РИА Новости, 13.01.2023
Слуцкий рассказал, как Сербия может потерять суверенитет
Поддаться на "наглый шантаж" США по санкциям в отношении РФ означает для Сербии шаг в сторону потери суверенитета, заявил глава думского комитета по... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:11
2023-01-13T12:11
2023-01-13T12:11
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россия
белград (город)
леонид слуцкий (политик)
сша
санкции в отношении россии
санкции
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Поддаться на "наглый шантаж" США по санкциям в отношении РФ означает для Сербии шаг в сторону потери суверенитета, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в преддверии предстоящего визита в страну советника госдепартамента США Дерека Шолле заявил о неизменности отказа официального Белграда от санкций в отношении РФ. "США продолжают наглый шантаж Сербии для разрушения дружественных связей с Россией… Уверен, что сербы хорошо помнят прошлое и в состоянии проанализировать настоящее, чтобы понять, кто друг, а кто волк в овечьей шкуре. Поддаться на такие уговоры - значит сделать шаг к потере суверенитета и, по сути, присоединению к большой американской колонии в Европе", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Американский дипломат пытается вынудить Сербию, столицу которой почти четверть века назад бомбили натовские бомбардировщики, ради ее, якобы, "развития" разорвать вековое партнёрство, отметил парламентарий.
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в мире, сербия, россия, белград (город), леонид слуцкий (политик), сша, санкции в отношении россии, санкции, ивица дачич
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), Леонид Слуцкий (политик), США, Санкции в отношении России, Санкции, Ивица Дачич
Слуцкий рассказал, как Сербия может потерять суверенитет
Слуцкий: Белград потеряет суверенитет, пойдя под шантажом США на санкции против России