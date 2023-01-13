Рейтинг@Mail.ru
США призывают Россию активизировать сотрудничество по зерновой сделке - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230113/sdelka-1844778753.html
США призывают Россию активизировать сотрудничество по зерновой сделке
США призывают Россию активизировать сотрудничество по зерновой сделке - РИА Новости, 13.01.2023
США призывают Россию активизировать сотрудничество по зерновой сделке
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию в затягивании досмотров судов в рамках черноморской зерновой инициативы и призвала Москву... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T23:55
2023-01-13T23:55
экономика
цены на нефть
линда томас-гринфилд
россия
москва
турция
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_0:160:3068:1886_1920x0_80_0_0_bf5b74fecdfbf0b60c32554e2ee6c795.jpg
ООН, 13 янв – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию в затягивании досмотров судов в рамках черноморской зерновой инициативы и призвала Москву активизировать сотрудничество. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил в пятницу, что прогресса в реализации меморандума о взаимопонимании между РФ и ООН по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта не наблюдается. Он отметил, что российские производители и поставщики по-прежнему сталкиваются с блокировкой банковских платежей, непомерно высокими страховыми тарифами и блокировкой доступа к портам. "Сегодня прошу членов совета присоединиться к нам и призвать Россию немедленно усилить сотрудничество", - добавила она По ее словам, задержка составляет 2,5 миллиона тонн зерна, которые простаивают. Зерновая сделка, которую 22 июля прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут быть сняты.
https://ria.ru/20230113/plan-1844774031.html
россия
москва
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_70a50d9115737bb70331b1ec35b25f83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, линда томас-гринфилд, россия, москва, турция, оон
Экономика, Цены на нефть, Линда Томас-Гринфилд, Россия, Москва, Турция, ООН
23:55 13.01.2023
 
США призывают Россию активизировать сотрудничество по зерновой сделке

Постпред США Томас-Гринфилд призвала Россию активизировать работу по зерновой сделке

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы в Ставропольском крае
Уборка пшеницы в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы в Ставропольском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 янв – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию в затягивании досмотров судов в рамках черноморской зерновой инициативы и призвала Москву активизировать сотрудничество.
Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил в пятницу, что прогресса в реализации меморандума о взаимопонимании между РФ и ООН по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта не наблюдается. Он отметил, что российские производители и поставщики по-прежнему сталкиваются с блокировкой банковских платежей, непомерно высокими страховыми тарифами и блокировкой доступа к портам.
"Операции не поспевают за высоким мировым спросом на черноморское зерно. Из-за целенаправленного замедления Россией инспекций десятки судов ожидают отправки и еще десятки ждут досмотра, прежде чем они смогут доставить зерно", - сказала Томас-Гринфилд.
"Сегодня прошу членов совета присоединиться к нам и призвать Россию немедленно усилить сотрудничество", - добавила она
По ее словам, задержка составляет 2,5 миллиона тонн зерна, которые простаивают.
Зерновая сделка, которую 22 июля прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут быть сняты.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 23:00Специальная военная операция на Украине
Небензя: "мирный план" Зеленского не имеет отношения к реальности
 
ЭкономикаЦены на нефтьЛинда Томас-ГринфилдРоссияМоскваТурцияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала