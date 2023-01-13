США призывают Россию активизировать сотрудничество по зерновой сделке
Постпред США Томас-Гринфилд призвала Россию активизировать работу по зерновой сделке
Уборка пшеницы в Ставропольском крае. Архивное фото
ООН, 13 янв – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию в затягивании досмотров судов в рамках черноморской зерновой инициативы и призвала Москву активизировать сотрудничество.
Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил в пятницу, что прогресса в реализации меморандума о взаимопонимании между РФ и ООН по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта не наблюдается. Он отметил, что российские производители и поставщики по-прежнему сталкиваются с блокировкой банковских платежей, непомерно высокими страховыми тарифами и блокировкой доступа к портам.
"Операции не поспевают за высоким мировым спросом на черноморское зерно. Из-за целенаправленного замедления Россией инспекций десятки судов ожидают отправки и еще десятки ждут досмотра, прежде чем они смогут доставить зерно", - сказала Томас-Гринфилд.
"Сегодня прошу членов совета присоединиться к нам и призвать Россию немедленно усилить сотрудничество", - добавила она
По ее словам, задержка составляет 2,5 миллиона тонн зерна, которые простаивают.
Зерновая сделка, которую 22 июля прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут быть сняты.