https://ria.ru/20230113/sdelka-1844778753.html

США призывают Россию активизировать сотрудничество по зерновой сделке

США призывают Россию активизировать сотрудничество по зерновой сделке - РИА Новости, 13.01.2023

США призывают Россию активизировать сотрудничество по зерновой сделке

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию в затягивании досмотров судов в рамках черноморской зерновой инициативы и призвала Москву... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T23:55

2023-01-13T23:55

2023-01-13T23:55

экономика

цены на нефть

линда томас-гринфилд

россия

москва

турция

оон

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ООН, 13 янв – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию в затягивании досмотров судов в рамках черноморской зерновой инициативы и призвала Москву активизировать сотрудничество. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил в пятницу, что прогресса в реализации меморандума о взаимопонимании между РФ и ООН по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта не наблюдается. Он отметил, что российские производители и поставщики по-прежнему сталкиваются с блокировкой банковских платежей, непомерно высокими страховыми тарифами и блокировкой доступа к портам. "Сегодня прошу членов совета присоединиться к нам и призвать Россию немедленно усилить сотрудничество", - добавила она По ее словам, задержка составляет 2,5 миллиона тонн зерна, которые простаивают. Зерновая сделка, которую 22 июля прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут быть сняты.

https://ria.ru/20230113/plan-1844774031.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, линда томас-гринфилд, россия, москва, турция, оон