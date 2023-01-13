https://ria.ru/20230113/sber-1844602454.html

Сбербанк с 16 января отключит устаревшие версии приложения на смартфонах

Сбербанк с 16 января отключит устаревшие версии приложения на смартфонах - РИА Новости, 13.01.2023

Сбербанк с 16 января отключит устаревшие версии приложения на смартфонах

Сбербанк предупредил некоторых клиентов с устаревшими версиями мобильного приложения о прекращении их работы с 16 января, следует из рассылки банка. В самой... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T12:54

2023-01-13T12:54

2023-01-13T16:20

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Сбербанк предупредил некоторых клиентов с устаревшими версиями мобильного приложения о прекращении их работы с 16 января, следует из рассылки банка. В самой кредитной организации РИА Новости подтвердили информацию, добавив, что это затронет небольшое количество клиентов. "Ваше приложение "Сбербанк Онлайн" перестает работать 16 января 2023 года. Вы можете использовать веб-версию или обновить приложение в офисе", — говорится в сообщении Сбербанка, которое получил корреспондент РИА Новости. В банке сообщили агентству, что данная информация касается небольшого количества клиентов. "СМС-сообщения о необходимости обновить приложение направлены только клиентам с самыми устаревшими версиями. Ранее мы уже неоднократно предупреждали таких клиентов об этом", — указали в Сбербанке. Там добавили, что владельцы устройств Android могут обновить приложение на сайте банка или в RuStore, владельцы с iOS — обратиться в офис банка. Также всем клиентам доступна веб-версия "Сбербанк Онлайн".

https://ria.ru/20221226/kiberugrozy-1841417588.html

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экономика, технологии, сбербанк россии, google android, apple ios, россия, сбер