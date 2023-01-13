https://ria.ru/20230113/sber-1844602454.html
Сбербанк с 16 января отключит устаревшие версии приложения на смартфонах
Сбербанк с 16 января отключит устаревшие версии приложения на смартфонах - РИА Новости, 13.01.2023
Сбербанк с 16 января отключит устаревшие версии приложения на смартфонах
Сбербанк предупредил некоторых клиентов с устаревшими версиями мобильного приложения о прекращении их работы с 16 января, следует из рассылки банка. В самой... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:54
2023-01-13T12:54
2023-01-13T16:20
экономика
технологии
сбербанк россии
google android
apple ios
россия
сбер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/98/1552479800_0:178:3071:1905_1920x0_80_0_0_ac0f96d55cac0495ee414420ad5ac710.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Сбербанк предупредил некоторых клиентов с устаревшими версиями мобильного приложения о прекращении их работы с 16 января, следует из рассылки банка. В самой кредитной организации РИА Новости подтвердили информацию, добавив, что это затронет небольшое количество клиентов. "Ваше приложение "Сбербанк Онлайн" перестает работать 16 января 2023 года. Вы можете использовать веб-версию или обновить приложение в офисе", — говорится в сообщении Сбербанка, которое получил корреспондент РИА Новости. В банке сообщили агентству, что данная информация касается небольшого количества клиентов. "СМС-сообщения о необходимости обновить приложение направлены только клиентам с самыми устаревшими версиями. Ранее мы уже неоднократно предупреждали таких клиентов об этом", — указали в Сбербанке. Там добавили, что владельцы устройств Android могут обновить приложение на сайте банка или в RuStore, владельцы с iOS — обратиться в офис банка. Также всем клиентам доступна веб-версия "Сбербанк Онлайн".
https://ria.ru/20221226/kiberugrozy-1841417588.html
https://ria.ru/20230109/iphone-1843601041.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/98/1552479800_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_7f43f4dc65ae867e676f52c3f11ae9eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, сбербанк россии, google android, apple ios, россия, сбер
Экономика, Технологии, Сбербанк России, Google Android, Apple iOS, Россия, Сбер
12:54 13.01.2023 (обновлено: 16:20 13.01.2023)
Сбербанк с 16 января отключит устаревшие версии приложения на смартфонах
Сбербанк с 16 января отключит устаревшие версии приложения онлайн-банка на смартфонах
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Сбербанк предупредил некоторых клиентов с устаревшими версиями мобильного приложения о прекращении их работы с 16 января, следует из рассылки банка. В самой кредитной организации РИА Новости подтвердили информацию, добавив, что это затронет небольшое количество клиентов.
"Ваше приложение "Сбербанк Онлайн" перестает работать 16 января 2023 года. Вы можете использовать веб-версию или обновить приложение в офисе", — говорится в сообщении Сбербанка, которое получил корреспондент РИА Новости.
В банке сообщили агентству, что данная информация касается небольшого количества клиентов. "СМС-сообщения о необходимости обновить приложение направлены только клиентам с самыми устаревшими версиями. Ранее мы уже неоднократно предупреждали таких клиентов об этом", — указали в Сбербанке.
Там добавили, что владельцы устройств Android могут обновить приложение на сайте банка или в RuStore, владельцы с iOS — обратиться в офис банка. Также всем клиентам доступна веб-версия "Сбербанк Онлайн".