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На Кунашире зафиксировали массовую гибель сардин - РИА Новости, 13.01.2023
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На Кунашире зафиксировали массовую гибель сардин
На Кунашире зафиксировали массовую гибель сардин - РИА Новости, 13.01.2023
На Кунашире зафиксировали массовую гибель сардин
Массовая гибель сардин зафиксирована на острове Кунашир, сообщило Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:37
2023-01-13T12:37
происшествия
кунашир (остров)
сахалинская область
сахалин
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 янв – РИА Новости. Массовая гибель сардин зафиксирована на острове Кунашир, сообщило Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства. "На острове Кунашир (Сахалинская область, Южно-Курильский район) с охотоморской стороны, в бухте Первухина происходит массовый выброс и гибель водных биологических ресурсов в виде дальневосточных сардин иваси", - сообщается на сайте ведомства. На место выезжали сотрудники Курильского межрайонного отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания. Специалисты зафиксировали мертвых сардин по всей протяженности бухты, при этом видимых загрязнений не наблюдается. "Такие штормовые выбросы на Сахалине и Курилах являются частыми явлениям", - добавили в управлении.
https://ria.ru/20221214/tyuleni-1838344072.html
кунашир (остров)
сахалинская область
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происшествия, кунашир (остров), сахалинская область, сахалин, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Происшествия, Кунашир (остров), Сахалинская область, Сахалин, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
12:37 13.01.2023
 
На Кунашире зафиксировали массовую гибель сардин

Росрыболовство зафиксировало массовую гибель дальневосточных сардин близ Кунашира

© Сахалино-Курильское ТУ РосрыболовстваНа месте выброса дальневосточных сардин на острове Кунашир. Кадр из видео
На месте выброса дальневосточных сардин на острове Кунашир. Кадр из видео
© Сахалино-Курильское ТУ Росрыболовства
На месте выброса дальневосточных сардин на острове Кунашир. Кадр из видео
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 янв – РИА Новости. Массовая гибель сардин зафиксирована на острове Кунашир, сообщило Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства.
"На острове Кунашир (Сахалинская область, Южно-Курильский район) с охотоморской стороны, в бухте Первухина происходит массовый выброс и гибель водных биологических ресурсов в виде дальневосточных сардин иваси", - сообщается на сайте ведомства.
На место выезжали сотрудники Курильского межрайонного отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания. Специалисты зафиксировали мертвых сардин по всей протяженности бухты, при этом видимых загрязнений не наблюдается.
"Такие штормовые выбросы на Сахалине и Курилах являются частыми явлениям", - добавили в управлении.
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ПроисшествияКунашир (остров)Сахалинская областьСахалинФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
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