https://ria.ru/20230113/sardiny-1844596740.html
На Кунашире зафиксировали массовую гибель сардин
На Кунашире зафиксировали массовую гибель сардин - РИА Новости, 13.01.2023
На Кунашире зафиксировали массовую гибель сардин
Массовая гибель сардин зафиксирована на острове Кунашир, сообщило Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:37
2023-01-13T12:37
2023-01-13T12:37
происшествия
кунашир (остров)
сахалинская область
сахалин
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 янв – РИА Новости. Массовая гибель сардин зафиксирована на острове Кунашир, сообщило Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства. "На острове Кунашир (Сахалинская область, Южно-Курильский район) с охотоморской стороны, в бухте Первухина происходит массовый выброс и гибель водных биологических ресурсов в виде дальневосточных сардин иваси", - сообщается на сайте ведомства. На место выезжали сотрудники Курильского межрайонного отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания. Специалисты зафиксировали мертвых сардин по всей протяженности бухты, при этом видимых загрязнений не наблюдается. "Такие штормовые выбросы на Сахалине и Курилах являются частыми явлениям", - добавили в управлении.
https://ria.ru/20221214/tyuleni-1838344072.html
кунашир (остров)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кунашир (остров), сахалинская область, сахалин, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Происшествия, Кунашир (остров), Сахалинская область, Сахалин, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
На Кунашире зафиксировали массовую гибель сардин
Росрыболовство зафиксировало массовую гибель дальневосточных сардин близ Кунашира