https://ria.ru/20230113/sardiny-1844596740.html

На Кунашире зафиксировали массовую гибель сардин

На Кунашире зафиксировали массовую гибель сардин - РИА Новости, 13.01.2023

На Кунашире зафиксировали массовую гибель сардин

Массовая гибель сардин зафиксирована на острове Кунашир, сообщило Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T12:37

2023-01-13T12:37

2023-01-13T12:37

происшествия

кунашир (остров)

сахалинская область

сахалин

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 янв – РИА Новости. Массовая гибель сардин зафиксирована на острове Кунашир, сообщило Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства. "На острове Кунашир (Сахалинская область, Южно-Курильский район) с охотоморской стороны, в бухте Первухина происходит массовый выброс и гибель водных биологических ресурсов в виде дальневосточных сардин иваси", - сообщается на сайте ведомства. На место выезжали сотрудники Курильского межрайонного отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания. Специалисты зафиксировали мертвых сардин по всей протяженности бухты, при этом видимых загрязнений не наблюдается. "Такие штормовые выбросы на Сахалине и Курилах являются частыми явлениям", - добавили в управлении.

https://ria.ru/20221214/tyuleni-1838344072.html

кунашир (остров)

сахалинская область

сахалин

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, кунашир (остров), сахалинская область, сахалин, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)