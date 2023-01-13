https://ria.ru/20230113/santos-1844623770.html

Республиканец Сантос назвал условия для ухода в отставку

Республиканец Сантос назвал условия для ухода в отставку - РИА Новости, 13.01.2023

Республиканец Сантос назвал условия для ухода в отставку

Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Джордж Сантос, оказавшийся в центре скандала из-за нестыковок и фейков в его биографии,... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:01

2023-01-13T14:01

2023-01-13T14:01

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Джордж Сантос, оказавшийся в центре скандала из-за нестыковок и фейков в его биографии, заявил, что уйдет в отставку только, "если его попросят 142 тысячи человек", сообщил телеканал NBC. Как сообщает телеканал, Сантос имел в виду 142 тысячи избирателей, которые проголосовали за него в ходе выборов в конгресс в ноябре. По его словам, он останется в конгрессе "пока те же 142 тысячи не скажут, что не хотят" видеть его там. Ранее Сантос на фоне скандала неоднократно заявлял, что не собирается уходить в отставку. Во вторник члены палаты представителей конгресса США от Демократической партии Дэн Голдман и Ричи Торрес обратились в комитет палаты по этике с требованием о расследовании в отношении Сантоса. По их оценке, финансовая отчетность республиканца за 2020 и 2022 годы представляется "скудной" и "запутанной", а сам Сантос не подал ее своевременно в рамках избирательной кампании. В декабре газета New York Times опубликовала разоблачительный материал о множестве нестыковок в биографии Сантоса. На этом фоне конгрессмен сознался, что предоставил избирателям ложную информацию о себе, в том числе сообщив о наличии высшего образования и указав, что его мать была еврейкой, а ее родители бежали из Европы во время Второй мировой войны. Неправдой оказались и сведения о том, что Сантос работал в инвестиционных банках Goldman Sachs и Citigroup. Позднее Fox News сообщал, что нью-йоркская прокуратура начала проверку в отношении Сантоса.

https://ria.ru/20230107/makkarti-1843352119.html

https://ria.ru/20230113/zakharova-1844581335.html

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в мире, европа, конгресс сша, nbc, goldman sachs