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В Ставропольском крае обнулено влияние санкций, заявил губернатор - РИА Новости, 13.01.2023
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Ставропольский край
https://ria.ru/20230113/sanktsii-1844666644.html
В Ставропольском крае обнулено влияние санкций, заявил губернатор
В Ставропольском крае обнулено влияние санкций, заявил губернатор - РИА Новости, 13.01.2023
В Ставропольском крае обнулено влияние санкций, заявил губернатор
Влияние антироссийских санкций в Ставропольском крае обнулено, однако их существование власти со счетов не сбрасывают, заявил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:52
2023-01-13T15:54
экономика
владимир владимиров
ставропольский край
санкции в отношении россии
россия
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 13 янв - РИА Новости. Влияние антироссийских санкций в Ставропольском крае обнулено, однако их существование власти со счетов не сбрасывают, заявил губернатор Владимир Владимиров. "Влияние антироссийский санкций... на сегодняшний день, я могу сказать, что оно обнулено в Ставропольском крае. Посадочный материал есть, программы развития семеноводства есть, программы развития племенного животноводства есть, именно в части семян, племенного стада, мы полностью здесь себя защитили", - сказал Владимиров журналистам. По его словам, власти также успешно решают проблему с перебоями в поставках лекарств, покупается высокотехнологичное оборудование. "Мы всегда очень консервативно подходим к бюджетному процессу, налоговому процессу, очень приняли консервативный бюджет… Они (санкции - ред.) существуют, мы не имеем права сбросить их со счетов… На 2023 год смотрим очень уверенно", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20230112/sanktsii-1844359479.html
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экономика, владимир владимиров, ставропольский край, санкции в отношении россии, россия
Экономика, Владимир Владимиров, Ставропольский край, Санкции в отношении России, Россия, Ставропольский край
15:52 13.01.2023 (обновлено: 15:54 13.01.2023)
 
В Ставропольском крае обнулено влияние санкций, заявил губернатор

Глава Ставрополья Владимиров: влияние антироссийских санкций в регионе обнулено

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 13 янв - РИА Новости. Влияние антироссийских санкций в Ставропольском крае обнулено, однако их существование власти со счетов не сбрасывают, заявил губернатор Владимир Владимиров.
"Влияние антироссийский санкций... на сегодняшний день, я могу сказать, что оно обнулено в Ставропольском крае. Посадочный материал есть, программы развития семеноводства есть, программы развития племенного животноводства есть, именно в части семян, племенного стада, мы полностью здесь себя защитили", - сказал Владимиров журналистам.
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По его словам, власти также успешно решают проблему с перебоями в поставках лекарств, покупается высокотехнологичное оборудование.
"Мы всегда очень консервативно подходим к бюджетному процессу, налоговому процессу, очень приняли консервативный бюджет… Они (санкции - ред.) существуют, мы не имеем права сбросить их со счетов… На 2023 год смотрим очень уверенно", - подчеркнул губернатор.
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