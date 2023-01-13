https://ria.ru/20230113/sanktsii-1844666644.html

В Ставропольском крае обнулено влияние санкций, заявил губернатор

В Ставропольском крае обнулено влияние санкций, заявил губернатор - РИА Новости, 13.01.2023

В Ставропольском крае обнулено влияние санкций, заявил губернатор

Влияние антироссийских санкций в Ставропольском крае обнулено, однако их существование власти со счетов не сбрасывают, заявил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:52

2023-01-13T15:52

2023-01-13T15:54

экономика

владимир владимиров

ставропольский край

санкции в отношении россии

россия

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 13 янв - РИА Новости. Влияние антироссийских санкций в Ставропольском крае обнулено, однако их существование власти со счетов не сбрасывают, заявил губернатор Владимир Владимиров. "Влияние антироссийский санкций... на сегодняшний день, я могу сказать, что оно обнулено в Ставропольском крае. Посадочный материал есть, программы развития семеноводства есть, программы развития племенного животноводства есть, именно в части семян, племенного стада, мы полностью здесь себя защитили", - сказал Владимиров журналистам. По его словам, власти также успешно решают проблему с перебоями в поставках лекарств, покупается высокотехнологичное оборудование. "Мы всегда очень консервативно подходим к бюджетному процессу, налоговому процессу, очень приняли консервативный бюджет… Они (санкции - ред.) существуют, мы не имеем права сбросить их со счетов… На 2023 год смотрим очень уверенно", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20230112/sanktsii-1844359479.html

https://ria.ru/20221217/zerno-1839463080.html

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экономика, владимир владимиров, ставропольский край, санкции в отношении россии, россия