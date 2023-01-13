https://ria.ru/20230113/sanktsii-1844666644.html
В Ставропольском крае обнулено влияние санкций, заявил губернатор
В Ставропольском крае обнулено влияние санкций, заявил губернатор - РИА Новости, 13.01.2023
В Ставропольском крае обнулено влияние санкций, заявил губернатор
Влияние антироссийских санкций в Ставропольском крае обнулено, однако их существование власти со счетов не сбрасывают, заявил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:52
2023-01-13T15:52
2023-01-13T15:54
экономика
владимир владимиров
ставропольский край
санкции в отношении россии
россия
ставропольский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763068778_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_0c6f4503624864847bf4ad9720c7acf3.jpg
ПЯТИГОРСК, 13 янв - РИА Новости. Влияние антироссийских санкций в Ставропольском крае обнулено, однако их существование власти со счетов не сбрасывают, заявил губернатор Владимир Владимиров. "Влияние антироссийский санкций... на сегодняшний день, я могу сказать, что оно обнулено в Ставропольском крае. Посадочный материал есть, программы развития семеноводства есть, программы развития племенного животноводства есть, именно в части семян, племенного стада, мы полностью здесь себя защитили", - сказал Владимиров журналистам. По его словам, власти также успешно решают проблему с перебоями в поставках лекарств, покупается высокотехнологичное оборудование. "Мы всегда очень консервативно подходим к бюджетному процессу, налоговому процессу, очень приняли консервативный бюджет… Они (санкции - ред.) существуют, мы не имеем права сбросить их со счетов… На 2023 год смотрим очень уверенно", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20230112/sanktsii-1844359479.html
https://ria.ru/20221217/zerno-1839463080.html
ставропольский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763068778_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03d7c426293d19ac970a172cb9ae1d3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир владимиров, ставропольский край, санкции в отношении россии, россия
Экономика, Владимир Владимиров, Ставропольский край, Санкции в отношении России, Россия, Ставропольский край
15:52 13.01.2023 (обновлено: 15:54 13.01.2023)
В Ставропольском крае обнулено влияние санкций, заявил губернатор
Глава Ставрополья Владимиров: влияние антироссийских санкций в регионе обнулено
ПЯТИГОРСК, 13 янв - РИА Новости. Влияние антироссийских санкций в Ставропольском крае обнулено, однако их существование власти со счетов не сбрасывают, заявил губернатор Владимир Владимиров.
"Влияние антироссийский санкций... на сегодняшний день, я могу сказать, что оно обнулено в Ставропольском крае. Посадочный материал есть, программы развития семеноводства есть, программы развития племенного животноводства есть, именно в части семян, племенного стада, мы полностью здесь себя защитили", - сказал Владимиров журналистам.
По его словам, власти также успешно решают проблему с перебоями в поставках лекарств, покупается высокотехнологичное оборудование.
"Мы всегда очень консервативно подходим к бюджетному процессу, налоговому процессу, очень приняли консервативный бюджет… Они (санкции - ред.) существуют, мы не имеем права сбросить их со счетов… На 2023 год смотрим очень уверенно", - подчеркнул губернатор.