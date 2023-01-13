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Клишас прокомментировал идею о конфискации имущества у оскорбляющих Россию
Клишас прокомментировал идею о конфискации имущества у оскорбляющих Россию - РИА Новости, 13.01.2023
Клишас прокомментировал идею о конфискации имущества у оскорбляющих Россию
Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, комментируя предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина об изъятии собственности у... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:37
2023-01-13T12:37
2023-01-13T12:38
россия
госдума рф
андрей клишас
вячеслав володин
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МОСКВА, 13 янв РИА Новости. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, комментируя предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина об изъятии собственности у выступающих против РФ, заявил РИА Новости, что подобные меры должны будут предусматривать судебный порядок. В пятницу спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о необходимости добавить в Уголовный кодекс пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, "открыто поддерживающих нацистов", оскорбляющих РФ. "В любом случае - такая санкция должна быть в законе. Никакого внесудебного изъятия собственности быть не может", - заявил политик, отвечая на вопрос, должна ли подобная мера предполагать судебный порядок изъятия собственности. При этом политик отметил, что реализация инициативы возможна, но после внесения соответствующих поправок в УК РФ.
https://ria.ru/20221229/konfiskatsiya-1842232736.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, госдума рф, андрей клишас, вячеслав володин
Россия, Госдума РФ, Андрей Клишас, Вячеслав Володин
12:37 13.01.2023 (обновлено: 12:38 13.01.2023)
Клишас прокомментировал идею о конфискации имущества у оскорбляющих Россию
Клишас: любые санкции по изъятию собственности будут предполагать судебный порядок
МОСКВА, 13 янв РИА Новости. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, комментируя предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина об изъятии собственности у выступающих против РФ, заявил РИА Новости, что подобные меры должны будут предусматривать судебный порядок.
В пятницу спикер Госдумы РФ
Вячеслав Володин заявил о необходимости добавить в Уголовный кодекс пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, "открыто поддерживающих нацистов", оскорбляющих РФ.
"В любом случае - такая санкция должна быть в законе. Никакого внесудебного изъятия собственности быть не может", - заявил политик, отвечая на вопрос, должна ли подобная мера предполагать судебный порядок изъятия собственности.
При этом политик отметил, что реализация инициативы возможна, но после внесения соответствующих поправок в УК РФ.