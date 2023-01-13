https://ria.ru/20230113/sanktsii-1844598945.html

Клишас прокомментировал идею о конфискации имущества у оскорбляющих Россию

Клишас прокомментировал идею о конфискации имущества у оскорбляющих Россию - РИА Новости, 13.01.2023

Клишас прокомментировал идею о конфискации имущества у оскорбляющих Россию

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, комментируя предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина об изъятии собственности у... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T12:37

2023-01-13T12:37

2023-01-13T12:38

россия

госдума рф

андрей клишас

вячеслав володин

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МОСКВА, 13 янв РИА Новости. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, комментируя предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина об изъятии собственности у выступающих против РФ, заявил РИА Новости, что подобные меры должны будут предусматривать судебный порядок. В пятницу спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о необходимости добавить в Уголовный кодекс пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, "открыто поддерживающих нацистов", оскорбляющих РФ. "В любом случае - такая санкция должна быть в законе. Никакого внесудебного изъятия собственности быть не может", - заявил политик, отвечая на вопрос, должна ли подобная мера предполагать судебный порядок изъятия собственности. При этом политик отметил, что реализация инициативы возможна, но после внесения соответствующих поправок в УК РФ.

https://ria.ru/20221229/konfiskatsiya-1842232736.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, андрей клишас, вячеслав володин