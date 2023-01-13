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Орбан считает, что ЕС не хватит смелости признать ошибочность санкций - РИА Новости, 13.01.2023
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Орбан считает, что ЕС не хватит смелости признать ошибочность санкций
Орбан считает, что ЕС не хватит смелости признать ошибочность санкций - РИА Новости, 13.01.2023
Орбан считает, что ЕС не хватит смелости признать ошибочность санкций
Евросоюзу не хватает смелости признать ошибочность санкционной политики, а у Венгрии не хватает силы изменить позицию более крупных стран, поэтому введение... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:40
2023-01-13T11:40
виктор орбан
россия
венгрия
евросоюз
экономика
санкции в отношении россии
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БУДАПЕШТ, 13 янв - РИА Новости. Евросоюзу не хватает смелости признать ошибочность санкционной политики, а у Венгрии не хватает силы изменить позицию более крупных стран, поэтому введение санкций против РФ, вероятно, будет продолжено, несмотря на неэффективность, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Я бы лично хотел - и, думаю, это было бы в интересах Венгрии - чтобы наконец вышел кто-нибудь достаточно смелый с крепкими бицепсами и широкими плечами и сказал бы: Люди, мы с этим облажались! Венгерский разговорный язык может выразить это ощущение. Давайте сейчас остановимся, а то будет большая беда", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth, отвечая на вопрос о дальнейших перспективах европейской санкционной политики. Премьер Венгрии повторил ранее высказанную им мысль, что "если бы санкции прекратились, то в считанные минуты цены на энергию бы упали, и вместе с этим общий уровень цен и инфляция сразу сократились бы вдвое". "Необходимо принести такое политическое решение в Брюссель. Но я не вижу человека с настолько крепкими бицепсами и широкой спиной. Смелость есть, например, у нас, венгров, и у меня, по-моему, тоже, но это не имеет значения... Я могу притормозить вредные тезисы, но не могу развернуть позицию больших государств и всего ЕС, силы Венгрии и моей для этого недостаточно", - сказал Орбан. Премьер Венгрии объяснил, что "пытается тормозить вредные предложения", рассказывая, что санкции "приведут к беде" и ветируя те инициативы, которые нарушают национальные интересы Будапешта. "Я думаю, что в последующий период из-за недостатка смелости и силы продолжится это брюссельское несчастье, когда вводятся санкции, которые, оказывается, не работают", - сказал Орбан. Ранее Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальную консультацию, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230112/gaz-1844229458.html
https://ria.ru/20221221/sanktsii-1840380176.html
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виктор орбан, россия, венгрия, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии
Виктор Орбан, Россия, Венгрия, Евросоюз, Экономика, Санкции в отношении России
11:40 13.01.2023
 
Орбан считает, что ЕС не хватит смелости признать ошибочность санкций

Орбан считает, что Евросоюзу не хватит смелости признать ошибочность санкционной политики

© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 13 янв - РИА Новости. Евросоюзу не хватает смелости признать ошибочность санкционной политики, а у Венгрии не хватает силы изменить позицию более крупных стран, поэтому введение санкций против РФ, вероятно, будет продолжено, несмотря на неэффективность, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Я бы лично хотел - и, думаю, это было бы в интересах Венгрии - чтобы наконец вышел кто-нибудь достаточно смелый с крепкими бицепсами и широкими плечами и сказал бы: Люди, мы с этим облажались! Венгерский разговорный язык может выразить это ощущение. Давайте сейчас остановимся, а то будет большая беда", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth, отвечая на вопрос о дальнейших перспективах европейской санкционной политики.
Сотрудник центрально-европейского газового хаба в Баумгартене, Австрия - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 08:00
Ждут у моря погоды: Европа ищет выход из газового тупика
Премьер Венгрии повторил ранее высказанную им мысль, что "если бы санкции прекратились, то в считанные минуты цены на энергию бы упали, и вместе с этим общий уровень цен и инфляция сразу сократились бы вдвое".
"Необходимо принести такое политическое решение в Брюссель. Но я не вижу человека с настолько крепкими бицепсами и широкой спиной. Смелость есть, например, у нас, венгров, и у меня, по-моему, тоже, но это не имеет значения... Я могу притормозить вредные тезисы, но не могу развернуть позицию больших государств и всего ЕС, силы Венгрии и моей для этого недостаточно", - сказал Орбан.
Премьер Венгрии объяснил, что "пытается тормозить вредные предложения", рассказывая, что санкции "приведут к беде" и ветируя те инициативы, которые нарушают национальные интересы Будапешта. "Я думаю, что в последующий период из-за недостатка смелости и силы продолжится это брюссельское несчастье, когда вводятся санкции, которые, оказывается, не работают", - сказал Орбан.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря 2022, 21:28
Орбан заявил, что Венгрия всегда была против антироссийских санкций
Ранее Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальную консультацию, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря 2022, 02:52
ЕС заморозит средства для Венгрии из-за ее позиции по Украине, пишут СМИ
 
Виктор ОрбанРоссияВенгрияЕвросоюзЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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