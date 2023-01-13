https://ria.ru/20230113/rpk-1844732473.html

Спикер парламента Турции выразил протест шведскому коллеге из-за акции РПК

Спикер парламента Турции выразил протест шведскому коллеге из-за акции РПК - РИА Новости, 13.01.2023

Спикер парламента Турции выразил протест шведскому коллеге из-за акции РПК

Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп переговорил по телефону со шведским коллегой Андреасом Норленом, выразил протест Анкары после акции запрещенной в... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T19:13

2023-01-13T19:13

2023-01-13T19:13

в мире

турция

швеция

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 13 янв – РИА Новости. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп переговорил по телефону со шведским коллегой Андреасом Норленом, выразил протест Анкары после акции запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Стокгольме, заявил РИА Новости дипломатический источник. Ранее в Стокгольме состоялась акция сторонников РПК, на которой допустили ряд оскорбительных высказываний и жестов в отношении действующего президента Турции Тайипа Эрдогана. Источник РИА Новости сообщал, что посол Швеции в Анкаре вызван в МИД Турции, ему выражен протест в связи с акцией. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп в свою очередь отменил запланированный ранее визит шведского коллеги в Анкару. Адвокат президента Турции подал заявление в главную прокуратуру Анкары в связи с акцией, возбуждено уголовное дело. "Отменив визит спикера шведского парламента Андреаса Норлена в Турцию 17 января, председатель парламента Мустафа Шентоп провел телефонный разговор с Норленом и выразил реакцию Турции на акт террористической организации. Председатель парламента Шентоп сказал: "Этот инцидент вызвал большое возмущение в общественном мнении. Мы срочно ожидаем, что виновные в этом акте будут установлены, будут приняты необходимые меры и предприняты конкретные шаги для предотвращения подобных инцидентов", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230112/shvetsiya-1844496493.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, турция, швеция, рабочая партия курдистана