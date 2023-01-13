Спикер парламента Турции выразил протест шведскому коллеге из-за акции РПК
Спикер парламента Турции Шентоп выразил протест шведскому коллеге Норлену из-за акции РПК
Флаг Турции на фоне Стамбула. Архивное фото
АНКАРА, 13 янв – РИА Новости. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп переговорил по телефону со шведским коллегой Андреасом Норленом, выразил протест Анкары после акции запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Стокгольме, заявил РИА Новости дипломатический источник.
Ранее в Стокгольме состоялась акция сторонников РПК, на которой допустили ряд оскорбительных высказываний и жестов в отношении действующего президента Турции Тайипа Эрдогана. Источник РИА Новости сообщал, что посол Швеции в Анкаре вызван в МИД Турции, ему выражен протест в связи с акцией. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп в свою очередь отменил запланированный ранее визит шведского коллеги в Анкару. Адвокат президента Турции подал заявление в главную прокуратуру Анкары в связи с акцией, возбуждено уголовное дело.
"Отменив визит спикера шведского парламента Андреаса Норлена в Турцию 17 января, председатель парламента Мустафа Шентоп провел телефонный разговор с Норленом и выразил реакцию Турции на акт террористической организации. Председатель парламента Шентоп сказал: "Этот инцидент вызвал большое возмущение в общественном мнении. Мы срочно ожидаем, что виновные в этом акте будут установлены, будут приняты необходимые меры и предприняты конкретные шаги для предотвращения подобных инцидентов", - сообщил собеседник агентства.