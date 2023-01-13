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Спикер парламента Турции выразил протест шведскому коллеге из-за акции РПК - РИА Новости, 13.01.2023
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Спикер парламента Турции выразил протест шведскому коллеге из-за акции РПК
Спикер парламента Турции выразил протест шведскому коллеге из-за акции РПК - РИА Новости, 13.01.2023
Спикер парламента Турции выразил протест шведскому коллеге из-за акции РПК
Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп переговорил по телефону со шведским коллегой Андреасом Норленом, выразил протест Анкары после акции запрещенной в... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T19:13
2023-01-13T19:13
в мире
турция
швеция
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 13 янв – РИА Новости. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп переговорил по телефону со шведским коллегой Андреасом Норленом, выразил протест Анкары после акции запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Стокгольме, заявил РИА Новости дипломатический источник. Ранее в Стокгольме состоялась акция сторонников РПК, на которой допустили ряд оскорбительных высказываний и жестов в отношении действующего президента Турции Тайипа Эрдогана. Источник РИА Новости сообщал, что посол Швеции в Анкаре вызван в МИД Турции, ему выражен протест в связи с акцией. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп в свою очередь отменил запланированный ранее визит шведского коллеги в Анкару. Адвокат президента Турции подал заявление в главную прокуратуру Анкары в связи с акцией, возбуждено уголовное дело. "Отменив визит спикера шведского парламента Андреаса Норлена в Турцию 17 января, председатель парламента Мустафа Шентоп провел телефонный разговор с Норленом и выразил реакцию Турции на акт террористической организации. Председатель парламента Шентоп сказал: "Этот инцидент вызвал большое возмущение в общественном мнении. Мы срочно ожидаем, что виновные в этом акте будут установлены, будут приняты необходимые меры и предприняты конкретные шаги для предотвращения подобных инцидентов", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230112/shvetsiya-1844496493.html
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в мире, турция, швеция, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Швеция, Рабочая партия Курдистана
19:13 13.01.2023
 
Спикер парламента Турции выразил протест шведскому коллеге из-за акции РПК

Спикер парламента Турции Шентоп выразил протест шведскому коллеге Норлену из-за акции РПК

© Fotolia / badahosФлаг Турции на фоне Стамбула
Флаг Турции на фоне Стамбула - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Fotolia / badahos
Флаг Турции на фоне Стамбула. Архивное фото
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АНКАРА, 13 янв – РИА Новости. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп переговорил по телефону со шведским коллегой Андреасом Норленом, выразил протест Анкары после акции запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Стокгольме, заявил РИА Новости дипломатический источник.
Ранее в Стокгольме состоялась акция сторонников РПК, на которой допустили ряд оскорбительных высказываний и жестов в отношении действующего президента Турции Тайипа Эрдогана. Источник РИА Новости сообщал, что посол Швеции в Анкаре вызван в МИД Турции, ему выражен протест в связи с акцией. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп в свою очередь отменил запланированный ранее визит шведского коллеги в Анкару. Адвокат президента Турции подал заявление в главную прокуратуру Анкары в связи с акцией, возбуждено уголовное дело.
"Отменив визит спикера шведского парламента Андреаса Норлена в Турцию 17 января, председатель парламента Мустафа Шентоп провел телефонный разговор с Норленом и выразил реакцию Турции на акт террористической организации. Председатель парламента Шентоп сказал: "Этот инцидент вызвал большое возмущение в общественном мнении. Мы срочно ожидаем, что виновные в этом акте будут установлены, будут приняты необходимые меры и предприняты конкретные шаги для предотвращения подобных инцидентов", - сообщил собеседник агентства.
Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 20:24
В Анкаре назвали условие для прогресса по вопросу вступления Швеции в НАТО
 
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