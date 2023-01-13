Рейтинг@Mail.ru
Польша передала председателю ГА ООН письмо по вопросу репараций от Германии - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230113/reparatsii-1844761903.html
Польша передала председателю ГА ООН письмо по вопросу репараций от Германии
Польша передала председателю ГА ООН письмо по вопросу репараций от Германии - РИА Новости, 13.01.2023
Польша передала председателю ГА ООН письмо по вопросу репараций от Германии
Постпред Польши при ООН передал председателю Генассамблеи письмо, касающееся требования Варшавы к Берлину по выплате репараций, сообщила на пресс-конференции... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T21:20
2023-01-13T21:20
в мире
польша
германия
варшава
оон
генеральная ассамблея оон
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
ООН, 13 янв – РИА Новости. Постпред Польши при ООН передал председателю Генассамблеи письмо, касающееся требования Варшавы к Берлину по выплате репараций, сообщила на пресс-конференции официальный представитель председателя Полина Кубиак. "Председатель ГА ООН Чаба Короши сегодня встретился с постпредом Польши Кшиштофом Шцерски. Постпред поделился письмом о репарациях, касающихся Второй мировой войны", - сказала Кубиак. Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик сообщил, что Варшава обратилась к конгрессу США с просьбой помочь получить от Германии репарации за ущерб от Второй мировой войны. Перед этим власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены платить Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
https://ria.ru/20230111/reparatsii-1844073705.html
https://ria.ru/20230110/reparatsii-1843884838.html
польша
германия
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, германия, варшава, оон, генеральная ассамблея оон, конгресс сша
В мире, Польша, Германия, Варшава, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Конгресс США
21:20 13.01.2023
 
Польша передала председателю ГА ООН письмо по вопросу репараций от Германии

Постпред Польши передал председателю ГА ООН Короши письмо по вопросу репараций от Германии

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 янв – РИА Новости. Постпред Польши при ООН передал председателю Генассамблеи письмо, касающееся требования Варшавы к Берлину по выплате репараций, сообщила на пресс-конференции официальный представитель председателя Полина Кубиак.
"Председатель ГА ООН Чаба Короши сегодня встретился с постпредом Польши Кшиштофом Шцерски. Постпред поделился письмом о репарациях, касающихся Второй мировой войны", - сказала Кубиак.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 11:40
Получение репараций от Германии займет несколько лет, заявили в Польше
Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик сообщил, что Варшава обратилась к конгрессу США с просьбой помочь получить от Германии репарации за ущерб от Второй мировой войны.
Перед этим власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота.
В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены платить Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 13:36
Польша обратилась к США с просьбой помочь получить от Германии репарации
 
В миреПольшаГерманияВаршаваООНГенеральная Ассамблея ООНКонгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала