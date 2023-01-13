https://ria.ru/20230113/reparatsii-1844761903.html
Польша передала председателю ГА ООН письмо по вопросу репараций от Германии
Польша передала председателю ГА ООН письмо по вопросу репараций от Германии - РИА Новости, 13.01.2023
Польша передала председателю ГА ООН письмо по вопросу репараций от Германии
Постпред Польши при ООН передал председателю Генассамблеи письмо, касающееся требования Варшавы к Берлину по выплате репараций, сообщила на пресс-конференции... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T21:20
2023-01-13T21:20
2023-01-13T21:20
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ООН, 13 янв – РИА Новости. Постпред Польши при ООН передал председателю Генассамблеи письмо, касающееся требования Варшавы к Берлину по выплате репараций, сообщила на пресс-конференции официальный представитель председателя Полина Кубиак. "Председатель ГА ООН Чаба Короши сегодня встретился с постпредом Польши Кшиштофом Шцерски. Постпред поделился письмом о репарациях, касающихся Второй мировой войны", - сказала Кубиак. Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик сообщил, что Варшава обратилась к конгрессу США с просьбой помочь получить от Германии репарации за ущерб от Второй мировой войны. Перед этим власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены платить Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
https://ria.ru/20230111/reparatsii-1844073705.html
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в мире, польша, германия, варшава, оон, генеральная ассамблея оон, конгресс сша
В мире, Польша, Германия, Варшава, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Конгресс США
Польша передала председателю ГА ООН письмо по вопросу репараций от Германии
Постпред Польши передал председателю ГА ООН Короши письмо по вопросу репараций от Германии
ООН, 13 янв – РИА Новости. Постпред Польши при ООН передал председателю Генассамблеи письмо, касающееся требования Варшавы к Берлину по выплате репараций, сообщила на пресс-конференции официальный представитель председателя Полина Кубиак.
"Председатель ГА ООН Чаба Короши сегодня встретился с постпредом Польши Кшиштофом Шцерски. Постпред поделился письмом о репарациях, касающихся Второй мировой войны", - сказала Кубиак.
Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик сообщил, что Варшава обратилась к конгрессу США
с просьбой помочь получить от Германии
репарации за ущерб от Второй мировой войны.
Перед этим власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота.
В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены платить Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.