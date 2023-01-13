https://ria.ru/20230113/reparatsii-1844761903.html

Польша передала председателю ГА ООН письмо по вопросу репараций от Германии

Польша передала председателю ГА ООН письмо по вопросу репараций от Германии - РИА Новости, 13.01.2023

Польша передала председателю ГА ООН письмо по вопросу репараций от Германии

Постпред Польши при ООН передал председателю Генассамблеи письмо, касающееся требования Варшавы к Берлину по выплате репараций, сообщила на пресс-конференции... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T21:20

2023-01-13T21:20

2023-01-13T21:20

в мире

польша

германия

варшава

оон

генеральная ассамблея оон

конгресс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg

ООН, 13 янв – РИА Новости. Постпред Польши при ООН передал председателю Генассамблеи письмо, касающееся требования Варшавы к Берлину по выплате репараций, сообщила на пресс-конференции официальный представитель председателя Полина Кубиак. "Председатель ГА ООН Чаба Короши сегодня встретился с постпредом Польши Кшиштофом Шцерски. Постпред поделился письмом о репарациях, касающихся Второй мировой войны", - сказала Кубиак. Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик сообщил, что Варшава обратилась к конгрессу США с просьбой помочь получить от Германии репарации за ущерб от Второй мировой войны. Перед этим власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены платить Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

https://ria.ru/20230111/reparatsii-1844073705.html

https://ria.ru/20230110/reparatsii-1843884838.html

польша

германия

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, германия, варшава, оон, генеральная ассамблея оон, конгресс сша