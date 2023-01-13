https://ria.ru/20230113/regiony-1844635293.html
Путин поручил оградить жителей новых регионов от преследования Украиной
Путин поручил оградить жителей новых регионов от преследования Украиной - РИА Новости, 13.01.2023
Путин поручил оградить жителей новых регионов от преследования Украиной
Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, СК, ФСБ, МВД и Верховному суду оградить от уголовного преследования Украиной по политическим мотивам жителей РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:38
2023-01-13T14:38
2023-01-13T14:43
специальная военная операция на украине
украина
херсонская область
россия
безопасность
владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, СК, ФСБ, МВД и Верховному суду оградить от уголовного преследования Украиной по политическим мотивам жителей ЛНР, ДНР Запорожской и Херсонской областей, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Генеральной прокуратуре РФ совместно со Следственным комитетом Российской Федерации, ФСБ России, МВД России и Верховным судом Российской Федерации принять меры по аннулированию правовых последствий привлечения к уголовной ответственности по политическим мотивам граждан, проживающих в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской области и Херсонской области, за совершение преступлений, предусмотренных уголовным законодательством Украины", - говорится в сообщении.Предложения до 1 марта должны предоставить соответствующие ведомства. Ответственными назначены генпрокурор Игорь Краснов, председатель СК Александр Бастрыкин, глава ФСБ Александр Бортников, начальник МВД РФ Владимир Колокольцев и председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев.
https://ria.ru/20220905/zaporozhe-1814425505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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14:38 13.01.2023 (обновлено: 14:43 13.01.2023)
Путин поручил оградить жителей новых регионов от преследования Украиной
Путин поручил оградить жителей новых регионов от политического преследования Украиной