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Путин поручил оградить жителей новых регионов от преследования Украиной - РИА Новости, 13.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/regiony-1844635293.html
Путин поручил оградить жителей новых регионов от преследования Украиной
Путин поручил оградить жителей новых регионов от преследования Украиной - РИА Новости, 13.01.2023
Путин поручил оградить жителей новых регионов от преследования Украиной
Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, СК, ФСБ, МВД и Верховному суду оградить от уголовного преследования Украиной по политическим мотивам жителей РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:38
2023-01-13T14:43
специальная военная операция на украине
украина
херсонская область
россия
безопасность
владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, СК, ФСБ, МВД и Верховному суду оградить от уголовного преследования Украиной по политическим мотивам жителей ЛНР, ДНР Запорожской и Херсонской областей, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Генеральной прокуратуре РФ совместно со Следственным комитетом Российской Федерации, ФСБ России, МВД России и Верховным судом Российской Федерации принять меры по аннулированию правовых последствий привлечения к уголовной ответственности по политическим мотивам граждан, проживающих в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской области и Херсонской области, за совершение преступлений, предусмотренных уголовным законодательством Украины", - говорится в сообщении.Предложения до 1 марта должны предоставить соответствующие ведомства. Ответственными назначены генпрокурор Игорь Краснов, председатель СК Александр Бастрыкин, глава ФСБ Александр Бортников, начальник МВД РФ Владимир Колокольцев и председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев.
https://ria.ru/20220905/zaporozhe-1814425505.html
украина
херсонская область
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украина, херсонская область , россия, безопасность, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Херсонская область , Россия, Безопасность, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:38 13.01.2023 (обновлено: 14:43 13.01.2023)
 
Путин поручил оградить жителей новых регионов от преследования Украиной

Путин поручил оградить жителей новых регионов от политического преследования Украиной

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, СК, ФСБ, МВД и Верховному суду оградить от уголовного преследования Украиной по политическим мотивам жителей ЛНР, ДНР Запорожской и Херсонской областей, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Генеральной прокуратуре РФ совместно со Следственным комитетом Российской Федерации, ФСБ России, МВД России и Верховным судом Российской Федерации принять меры по аннулированию правовых последствий привлечения к уголовной ответственности по политическим мотивам граждан, проживающих в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской области и Херсонской области, за совершение преступлений, предусмотренных уголовным законодательством Украины", - говорится в сообщении.
Предложения до 1 марта должны предоставить соответствующие ведомства. Ответственными назначены генпрокурор Игорь Краснов, председатель СК Александр Бастрыкин, глава ФСБ Александр Бортников, начальник МВД РФ Владимир Колокольцев и председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХерсонская областьРоссияБезопасностьВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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