https://ria.ru/20230113/regiony-1844635293.html

Путин поручил оградить жителей новых регионов от преследования Украиной

Путин поручил оградить жителей новых регионов от преследования Украиной - РИА Новости, 13.01.2023

Путин поручил оградить жителей новых регионов от преследования Украиной

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, СК, ФСБ, МВД и Верховному суду оградить от уголовного преследования Украиной по политическим мотивам жителей РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:38

2023-01-13T14:38

2023-01-13T14:43

специальная военная операция на украине

украина

херсонская область

россия

безопасность

владимир путин

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, СК, ФСБ, МВД и Верховному суду оградить от уголовного преследования Украиной по политическим мотивам жителей ЛНР, ДНР Запорожской и Херсонской областей, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Генеральной прокуратуре РФ совместно со Следственным комитетом Российской Федерации, ФСБ России, МВД России и Верховным судом Российской Федерации принять меры по аннулированию правовых последствий привлечения к уголовной ответственности по политическим мотивам граждан, проживающих в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской области и Херсонской области, за совершение преступлений, предусмотренных уголовным законодательством Украины", - говорится в сообщении.Предложения до 1 марта должны предоставить соответствующие ведомства. Ответственными назначены генпрокурор Игорь Краснов, председатель СК Александр Бастрыкин, глава ФСБ Александр Бортников, начальник МВД РФ Владимир Колокольцев и председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев.

https://ria.ru/20220905/zaporozhe-1814425505.html

украина

херсонская область

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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