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Кулеба рассказал о разговоре с госсекретарем США Блинкеном - РИА Новости, 13.01.2023
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Кулеба рассказал о разговоре с госсекретарем США Блинкеном
Кулеба рассказал о разговоре с госсекретарем США Блинкеном - РИА Новости, 13.01.2023
Кулеба рассказал о разговоре с госсекретарем США Блинкеном
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого обсуждалась военная помощь для... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T22:12
2023-01-13T22:12
в мире
дмитрий кулеба
энтони блинкен
сергей лавров
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого обсуждалась военная помощь для Киева, в том числе поставки танков западного образца. "Провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном, о способах усиления американской и международной поддержки Украины, включая военную помощь. Я подчеркнул необходимость получения Украиной танков западного образца", - написал Кулеба в Twitter. В Госдепе подтвердили факт разговора, отметили, что госсекретарь подчеркнул неизменную и непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Украины, что выражается в поставках современных систем ПВО и бронетехники из американских запасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html
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в мире, дмитрий кулеба, энтони блинкен, сергей лавров, украина, россия, сша, государственный департамент сша, нато
В мире, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, Украина, Россия, США, Государственный департамент США, НАТО
22:12 13.01.2023
 
Кулеба рассказал о разговоре с госсекретарем США Блинкеном

Глава МИД Украины Кулеба обсудил с госсекретарем США Блинкеном военную помощь для Киева

© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого обсуждалась военная помощь для Киева, в том числе поставки танков западного образца.
"Провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном, о способах усиления американской и международной поддержки Украины, включая военную помощь. Я подчеркнул необходимость получения Украиной танков западного образца", - написал Кулеба в Twitter.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
До "последнего украинца" Западу осталось недолго
В Госдепе подтвердили факт разговора, отметили, что госсекретарь подчеркнул неизменную и непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Украины, что выражается в поставках современных систем ПВО и бронетехники из американских запасов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Москва - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 08:00
Игра вдолгую: в Штатах решили, что им выгодна затяжная война с Россией
 
В миреДмитрий КулебаЭнтони БлинкенСергей ЛавровУкраинаРоссияСШАГосударственный департамент СШАНАТО
 
 
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