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Путин попросил проработать вопрос об увековечивании памяти Рахимова

Путин попросил проработать вопрос об увековечивании памяти Рахимова - РИА Новости, 13.01.2023

Путин попросил проработать вопрос об увековечивании памяти Рахимова

Президент России Владимир Путин попросил главу Башкирии Радия Хабирова проработать вопрос об увековечивании памяти первого президента республики Муртазы... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T13:39

2023-01-13T13:39

2023-01-13T13:39

политика

муртаза рахимов

радий хабиров

уфа

владимир путин

республика башкортостан

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УФА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Башкирии Радия Хабирова проработать вопрос об увековечивании памяти первого президента республики Муртазы Рахимова. Путин в пятницу прилетел в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкирии. Также он встретился с действующим главой республики. "У нас повод для встречи печальный - прощаемся с первым руководителем республики. В этой связи я хотел бы попросить подумать над вопросом увековечивания его памяти. Он многое сделал для развития республики", - сказал Путин.

уфа

республика башкортостан

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Ольга Фомченкова

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Прощание Путина с первым президентом Башкирии Рахимовым Владимир Путин простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Церемония проходит в государственном концертном зале "Башкортостан". 2023-01-13T13:39 true PT1M32S

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Ольга Фомченкова

политика, муртаза рахимов, радий хабиров, уфа, владимир путин, республика башкортостан, видео