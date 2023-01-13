https://ria.ru/20230113/rakhimov-1844616326.html
Путин попросил проработать вопрос об увековечивании памяти Рахимова
Путин попросил проработать вопрос об увековечивании памяти Рахимова - РИА Новости, 13.01.2023
Путин попросил проработать вопрос об увековечивании памяти Рахимова
Президент России Владимир Путин попросил главу Башкирии Радия Хабирова проработать вопрос об увековечивании памяти первого президента республики Муртазы... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:39
2023-01-13T13:39
2023-01-13T13:39
политика
муртаза рахимов
радий хабиров
уфа
владимир путин
республика башкортостан
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УФА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Башкирии Радия Хабирова проработать вопрос об увековечивании памяти первого президента республики Муртазы Рахимова. Путин в пятницу прилетел в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкирии. Также он встретился с действующим главой республики. "У нас повод для встречи печальный - прощаемся с первым руководителем республики. В этой связи я хотел бы попросить подумать над вопросом увековечивания его памяти. Он многое сделал для развития республики", - сказал Путин.
уфа
республика башкортостан
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Прощание Путина с первым президентом Башкирии Рахимовым
Владимир Путин простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Церемония проходит в государственном концертном зале "Башкортостан".
2023-01-13T13:39
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PT1M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, муртаза рахимов, радий хабиров, уфа, владимир путин, республика башкортостан, видео
Политика, Муртаза Рахимов, Радий Хабиров, Уфа, Владимир Путин, Республика Башкортостан
Путин попросил проработать вопрос об увековечивании памяти Рахимова
УФА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Башкирии Радия Хабирова проработать вопрос об увековечивании памяти первого президента республики Муртазы Рахимова.
2023-01-13T13:39
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PT1M32S
Путин попросил проработать вопрос об увековечивании памяти Рахимова
Путин призвал главу Башкирии Хабирова проработать вопрос об увековечивании памяти Рахимова