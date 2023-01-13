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Путин попросил проработать вопрос об увековечивании памяти Рахимова - РИА Новости, 13.01.2023
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Путин попросил проработать вопрос об увековечивании памяти Рахимова
Путин попросил проработать вопрос об увековечивании памяти Рахимова - РИА Новости, 13.01.2023
Путин попросил проработать вопрос об увековечивании памяти Рахимова
Президент России Владимир Путин попросил главу Башкирии Радия Хабирова проработать вопрос об увековечивании памяти первого президента республики Муртазы... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:39
2023-01-13T13:39
политика
муртаза рахимов
радий хабиров
уфа
владимир путин
республика башкортостан
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УФА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Башкирии Радия Хабирова проработать вопрос об увековечивании памяти первого президента республики Муртазы Рахимова. Путин в пятницу прилетел в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкирии. Также он встретился с действующим главой республики. "У нас повод для встречи печальный - прощаемся с первым руководителем республики. В этой связи я хотел бы попросить подумать над вопросом увековечивания его памяти. Он многое сделал для развития республики", - сказал Путин.
уфа
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Прощание Путина с первым президентом Башкирии Рахимовым
Владимир Путин простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Церемония проходит в государственном концертном зале "Башкортостан".
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политика, муртаза рахимов, радий хабиров, уфа, владимир путин, республика башкортостан, видео
Политика, Муртаза Рахимов, Радий Хабиров, Уфа, Владимир Путин, Республика Башкортостан
Путин попросил проработать вопрос об увековечивании памяти Рахимова
УФА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Башкирии Радия Хабирова проработать вопрос об увековечивании памяти первого президента республики Муртазы Рахимова.
2023-01-13T13:39
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13:39 13.01.2023
 
Путин попросил проработать вопрос об увековечивании памяти Рахимова

Путин призвал главу Башкирии Хабирова проработать вопрос об увековечивании памяти Рахимова

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с первым президентом Республики Башкортостан Муртазой Рахимовым в Уфе
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с первым президентом Республики Башкортостан Муртазой Рахимовым в Уфе - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с первым президентом Республики Башкортостан Муртазой Рахимовым в Уфе
Читать ria.ru в
УФА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Башкирии Радия Хабирова проработать вопрос об увековечивании памяти первого президента республики Муртазы Рахимова.
Путин в пятницу прилетел в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкирии. Также он встретился с действующим главой республики.
"У нас повод для встречи печальный - прощаемся с первым руководителем республики. В этой связи я хотел бы попросить подумать над вопросом увековечивания его памяти. Он многое сделал для развития республики", - сказал Путин.
 
ПолитикаМуртаза РахимовРадий ХабировУфаВладимир ПутинРеспублика Башкортостан
 
 
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