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Путин отметил вклад Рахимова в развитие Башкирии - РИА Новости, 13.01.2023
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Путин отметил вклад Рахимова в развитие Башкирии
Путин отметил вклад Рахимова в развитие Башкирии - РИА Новости, 13.01.2023
Путин отметил вклад Рахимова в развитие Башкирии
Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов внес существенный вклад в развитие региона и сыграл стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории,... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:36
2023-01-13T13:10
политика
владимир путин
республика башкортостан
муртаза рахимов
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УФА, 13 янв - РИА Новости. Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов внес существенный вклад в развитие региона и сыграл стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории, сказал президент РФ Владимир Путин.Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Глава государства в пятницу утром прилетел в Уфу на церемонию прощания. После этого он встретился с главой Башкирии Радием Хабировым."(Он) внес существенный вклад в развитие республики в ее новом качестве, в качестве субъекта Российской Федерации. Проводил очень взвешенную национальную политику, принимал практическое, реальное участие в жизни всей России и без всякого преувеличения сыграл очень важную стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории", - сказал Путин на встрече.Путин также назвал смерть Рахимова большой утратой. Он добавил, что у него были добрые отношения с Рахимовым.
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Прощание Путина с первым президентом Башкирии Рахимовым
Владимир Путин простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Церемония проходит в государственном концертном зале "Башкортостан".
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политика, владимир путин, республика башкортостан, муртаза рахимов
Политика, Владимир Путин, Республика Башкортостан, Муртаза Рахимов
12:36 13.01.2023 (обновлено: 13:10 13.01.2023)
 
Путин отметил вклад Рахимова в развитие Башкирии

Путин: Рахимов сыграл стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с первым президентом Республики Башкортостан Муртазой Рахимовым. 13 января 2023
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с первым президентом Республики Башкортостан Муртазой Рахимовым. 13 января 2023 - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с первым президентом Республики Башкортостан Муртазой Рахимовым. 13 января 2023
Читать ria.ru в
УФА, 13 янв - РИА Новости. Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов внес существенный вклад в развитие региона и сыграл стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории, сказал президент РФ Владимир Путин.
Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Глава государства в пятницу утром прилетел в Уфу на церемонию прощания. После этого он встретился с главой Башкирии Радием Хабировым.
"(Он) внес существенный вклад в развитие республики в ее новом качестве, в качестве субъекта Российской Федерации. Проводил очень взвешенную национальную политику, принимал практическое, реальное участие в жизни всей России и без всякого преувеличения сыграл очень важную стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории", - сказал Путин на встрече.
Путин также назвал смерть Рахимова большой утратой. Он добавил, что у него были добрые отношения с Рахимовым.
Муртаза Рахимов - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 23:45
Биография Муртазы Рахимова
 
ПолитикаВладимир ПутинРеспублика БашкортостанМуртаза Рахимов
 
 
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