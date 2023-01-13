https://ria.ru/20230113/rakhimov-1844598572.html
Путин отметил вклад Рахимова в развитие Башкирии
Путин отметил вклад Рахимова в развитие Башкирии - РИА Новости, 13.01.2023
Путин отметил вклад Рахимова в развитие Башкирии
Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов внес существенный вклад в развитие региона и сыграл стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории,... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:36
2023-01-13T12:36
2023-01-13T13:10
политика
владимир путин
республика башкортостан
муртаза рахимов
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УФА, 13 янв - РИА Новости. Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов внес существенный вклад в развитие региона и сыграл стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории, сказал президент РФ Владимир Путин.Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Глава государства в пятницу утром прилетел в Уфу на церемонию прощания. После этого он встретился с главой Башкирии Радием Хабировым."(Он) внес существенный вклад в развитие республики в ее новом качестве, в качестве субъекта Российской Федерации. Проводил очень взвешенную национальную политику, принимал практическое, реальное участие в жизни всей России и без всякого преувеличения сыграл очень важную стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории", - сказал Путин на встрече.Путин также назвал смерть Рахимова большой утратой. Он добавил, что у него были добрые отношения с Рахимовым.
https://ria.ru/20230111/rakhimov-1844265885.html
республика башкортостан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Прощание Путина с первым президентом Башкирии Рахимовым
Владимир Путин простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Церемония проходит в государственном концертном зале "Башкортостан".
2023-01-13T12:36
true
PT1M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, республика башкортостан, муртаза рахимов
Политика, Владимир Путин, Республика Башкортостан, Муртаза Рахимов
12:36 13.01.2023 (обновлено: 13:10 13.01.2023)
Путин отметил вклад Рахимова в развитие Башкирии
Путин: Рахимов сыграл стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории
УФА, 13 янв - РИА Новости. Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов внес существенный вклад в развитие региона и сыграл стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории, сказал президент РФ Владимир Путин.
Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Глава государства в пятницу утром прилетел в Уфу
на церемонию прощания. После этого он встретился с главой Башкирии Радием Хабировым
.
"(Он) внес существенный вклад в развитие республики в ее новом качестве, в качестве субъекта Российской Федерации. Проводил очень взвешенную национальную политику, принимал практическое, реальное участие в жизни всей России и без всякого преувеличения сыграл очень важную стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории", - сказал Путин на встрече.
Путин также назвал смерть Рахимова большой утратой. Он добавил, что у него были добрые отношения с Рахимовым.