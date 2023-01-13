Рейтинг@Mail.ru
Рада лишила мандатов Медведчука и еще троих депутатов - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230113/rada-1844639509.html
Рада лишила мандатов Медведчука и еще троих депутатов
Рада лишила мандатов Медведчука и еще троих депутатов - РИА Новости, 13.01.2023
Рада лишила мандатов Медведчука и еще троих депутатов
Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина,... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:48
2023-01-13T15:00
в мире
виктор медведчук
тарас козак
ренат кузьмин
украина
оппозиционная платформа - за жизнь
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/56/1514075673_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f56433a8f3f9d170344936f4bca0c8d6.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина, сообщил в пятницу депутат Рады Ярослав Железняк. Во вторник Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении Медведчука, Деркача, Козака и Кузьмина украинского гражданства. "Рада лишила мандатов из-за потери гражданства: Виктора Медведчука - 320 голосов за, Тараса Козака - 317 голосов за, Андрея Деркача - 314 голосов за, Рената Кузьмина - 319 голосов за", - написал он в своем Telegram-канале. Также мандата депутата был лишен Андрей Аксенов, имеющий, по данным украинских СМИ, российское гражданство, который ранее написал заявление о сложении полномочий. "Аксенова также лишили мандата на сегодняшнем заседании Рады. За - 294 депутата", - написал в своем Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании Медведчука по поручению Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. Госбюро расследований Украины заявляло, что Кузьмину объявлено о подозрении в госизмене. Деркача СБУ подозревала в работе на российскую разведку. Козака на Украине подозревали в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Ранее по решению суда на Украине запретили более 15 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь".
https://ria.ru/20230111/grazhdanstvo-1844257531.html
https://ria.ru/20221112/ukraina-1830585574.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/56/1514075673_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c052d45b19fc59d3eccf05d4ac4c20f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виктор медведчук, тарас козак, ренат кузьмин, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины
В мире, Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин, Украина, Оппозиционная платформа - За жизнь, Верховная Рада Украины
14:48 13.01.2023 (обновлено: 15:00 13.01.2023)
 
Рада лишила мандатов Медведчука и еще троих депутатов

Рада лишила мандатов депутатов от ОПЗЖ Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина, сообщил в пятницу депутат Рады Ярослав Железняк.
Во вторник Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении Медведчука, Деркача, Козака и Кузьмина украинского гражданства.
"Рада лишила мандатов из-за потери гражданства: Виктора Медведчука - 320 голосов за, Тараса Козака - 317 голосов за, Андрея Деркача - 314 голосов за, Рената Кузьмина - 319 голосов за", - написал он в своем Telegram-канале.
Также мандата депутата был лишен Андрей Аксенов, имеющий, по данным украинских СМИ, российское гражданство, который ранее написал заявление о сложении полномочий. "Аксенова также лишили мандата на сегодняшнем заседании Рады. За - 294 депутата", - написал в своем Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 21:56
Зеленский призвал лишать гражданства украинцев, имеющих российский паспорт
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании Медведчука по поручению Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
Госбюро расследований Украины заявляло, что Кузьмину объявлено о подозрении в госизмене. Деркача СБУ подозревала в работе на российскую разведку. Козака на Украине подозревали в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.
Ранее по решению суда на Украине запретили более 15 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября 2022, 08:00
Больше не смешно. Во что Зеленский превращает Украину
 
В миреВиктор МедведчукТарас КозакРенат КузьминУкраинаОппозиционная платформа - За жизньВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала