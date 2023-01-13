https://ria.ru/20230113/rada-1844639509.html

Рада лишила мандатов Медведчука и еще троих депутатов

Рада лишила мандатов Медведчука и еще троих депутатов - РИА Новости, 13.01.2023

Рада лишила мандатов Медведчука и еще троих депутатов

Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина,... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:48

2023-01-13T14:48

2023-01-13T15:00

в мире

виктор медведчук

тарас козак

ренат кузьмин

украина

оппозиционная платформа - за жизнь

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/56/1514075673_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f56433a8f3f9d170344936f4bca0c8d6.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина, сообщил в пятницу депутат Рады Ярослав Железняк. Во вторник Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении Медведчука, Деркача, Козака и Кузьмина украинского гражданства. "Рада лишила мандатов из-за потери гражданства: Виктора Медведчука - 320 голосов за, Тараса Козака - 317 голосов за, Андрея Деркача - 314 голосов за, Рената Кузьмина - 319 голосов за", - написал он в своем Telegram-канале. Также мандата депутата был лишен Андрей Аксенов, имеющий, по данным украинских СМИ, российское гражданство, который ранее написал заявление о сложении полномочий. "Аксенова также лишили мандата на сегодняшнем заседании Рады. За - 294 депутата", - написал в своем Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании Медведчука по поручению Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. Госбюро расследований Украины заявляло, что Кузьмину объявлено о подозрении в госизмене. Деркача СБУ подозревала в работе на российскую разведку. Козака на Украине подозревали в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Ранее по решению суда на Украине запретили более 15 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь".

https://ria.ru/20230111/grazhdanstvo-1844257531.html

https://ria.ru/20221112/ukraina-1830585574.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, виктор медведчук, тарас козак, ренат кузьмин, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины