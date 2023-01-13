14:48 13.01.2023 (обновлено: 15:00 13.01.2023)
Рада лишила мандатов Медведчука и еще троих депутатов
Рада лишила мандатов депутатов от ОПЗЖ Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина, сообщил в пятницу депутат Рады Ярослав Железняк.
Во вторник Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении Медведчука, Деркача, Козака и Кузьмина украинского гражданства.
"Рада лишила мандатов из-за потери гражданства: Виктора Медведчука - 320 голосов за, Тараса Козака - 317 голосов за, Андрея Деркача - 314 голосов за, Рената Кузьмина - 319 голосов за", - написал он в своем Telegram-канале.
Также мандата депутата был лишен Андрей Аксенов, имеющий, по данным украинских СМИ, российское гражданство, который ранее написал заявление о сложении полномочий. "Аксенова также лишили мандата на сегодняшнем заседании Рады. За - 294 депутата", - написал в своем Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании Медведчука по поручению Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
Госбюро расследований Украины заявляло, что Кузьмину объявлено о подозрении в госизмене. Деркача СБУ подозревала в работе на российскую разведку. Козака на Украине подозревали в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.
Ранее по решению суда на Украине запретили более 15 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь".
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