https://ria.ru/20230113/pyatnitsa-1844688932.html

Священник дал совет по поводу старого Нового года

Священник дал совет по поводу старого Нового года - РИА Новости, 13.01.2023

Священник дал совет по поводу старого Нового года

Председатель учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов посоветовал всем отмечающим старый Новый год не волноваться по поводу того,... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T16:51

2023-01-13T16:51

2023-01-13T17:09

религия

россия

русская православная церковь

старый новый год

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председатель учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов посоветовал всем отмечающим старый Новый год не волноваться по поводу того, что канун народного праздника приходится на пятницу 13-е, отметив, что Русская церковь призывает верующих быть свободными от суеверий во все дни в году. Старый Новый год в 2023 году приходится на пятницу, что для суеверных людей является поводом для беспокойства- примета нехорошая. По словам священнослужителя, безотносительно к празднованию, волноваться ни о чем не стоит. "Суеверных нумерологических представлений в православии нет. Представлений о плохих и хороших датах, совпадения 13-ого числа с пятницей - этого ничего нет. Верующие в Бога призваны прибывать в свободе, то есть считать себя не связанными с совпадениями чисел, положениями планет, звезд и так далее", - рассказал РИА Новости председатель учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. Козлов отметил, что празднование старого Нового года - традиция не церковная, Русская церковь 14 января отмечает праздник Обрезания Господня и чтит память святителя Василия Великого. "Светская традиция празднования старого Нового года может восприниматься, но главное, чтобы праздник не стал поводом еще раз сильно выпить. Церковное новолетие приходится на 14 сентября по новому стилю (1 сентября - по старому). Как мы знаем, перенос начала года на январь произошел при Петре Великом, он существует параллельно церковному календарю. Поскольку мы живем в гражданском обществе, то 1 января во всех храмах совершаются новогодние молебны, а вот чтобы как-то богослужебно отмечалось 14 января - такого нет", - сказал протоиерей. Появление такого праздника, как старый Новый год, связано со сменой летоисчисления, которое произошло после Октябрьской революции. По постановлению советского правительства, 14 февраля 1918 года Россия перешла с юлианского на григорианский календарь. Юлианский календарь ввел в 45 году до Рождества Христова император Юлий Цезарь, Григорианский календарь - в 1582 году папа Григорий XIII. Разница григорианского календаря с юлианским в XX-XXI веках составляет 13 дней. Русская православная церковь в 1918 с этим решением не согласилась и продолжила жить по юлианскому календарю. Все православные праздники отмечаются по старому стилю, в частности, Рождество Христово, в отличие от многих других православных церквей, а также католиков, в России празднуют не 25 декабря, а 7 января.

https://ria.ru/20230113/staryy_novyy_god-1844105504.html

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россия, русская православная церковь, старый новый год