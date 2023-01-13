https://ria.ru/20230113/pyatnitsa-1844430459.html

Один прекрасный день: почему боялись и любили пятницу в разных культурах

Один прекрасный день: почему боялись и любили пятницу в разных культурах - РИА Новости, 13.01.2023

Один прекрасный день: почему боялись и любили пятницу в разных культурах

День несчастливых примет и удачных покупок, смерти Бога и рождения человека, строгого поста и любви — разные народы воспринимали пятницу по-разному. Почему к... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T08:00

2023-01-13T08:00

2023-01-13T08:13

культура

иисус христос

тим бертон

сша

европа

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834317017_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_800f98fe58c9f19daf8ff02fde10b797.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. День несчастливых примет и удачных покупок, смерти Бога и рождения человека, строгого поста и любви — разные народы воспринимали пятницу по-разному. Почему к ней такое внимание и чего от нее ждать — в материале РИА Новости.День красоты и матриархатаМы отмечаем женский день раз в году. А в древнем Вавилоне это делали каждую неделю — в пятницу, которой, по мнению шумеров, покровительствовала Иштар — своенравная, но очень уважаемая богиня любви, красоты и, как ни странно, войны. Ее именем называли самую яркую точку на небосклоне — планету Венера.У древних греков пятница считалась днем Афродиты, которая у римлян превратилась в Венеру. У скандинавов была богиня Фригг.Соотнесение языческих божеств с днями недели прослеживается в романо-германских языках.Во французском — vendredi, в итальянском — venerdì, в испанском — viernes. Связь с Венерой очевидна.Эзотерики разработали целую систему ритуалов, с помощью которых, как они уверяют, можно "аккумулировать" энергии тех или иных "божественных" планет в определенные дни.По словам эксперта, в этот день недели в одежде стоит отдать предпочтение цветам, которые считаются традиционно женскими.День рождения человекаЗавершением рабочей недели пятницу сделал не человек, а Бог авраамических религий. Всевышний творил мир шесть дней и закончил в пятницу созданием самых сложных организмов – "зверей земных, скота, гадов земных и человека". Господь замешал из глины Адама, вдохнул в него частицу своего духа — и "стал человек душою живою". Важна пятница и в исламе.В мусульманских странах пятница — последний день недели, как европейское воскресенье.Святая с языческими корнямиПятница была женским днем и в Древней Руси — даже после Крещения.Языческая богиня Макошь (или Мокошь) — покровительница и прядильщица судьбы, объясняет Дарья Бохан. В пятницу ей подносили вышивку, пряжу, оставляя возле колодцев или бросая в воду. В этот день действовал запрет на рукоделие.День страстейВ пятницу распяли Иисуса Христа. В христианстве это день страстей, но не человеческих, а божественных.Так пятница стала нехорошей. Ведь смерть Бога — это момент торжества Ада и всех врагов рода человеческого.В начале христианской эры даже сложилось апокрифическое "Сказание о 12 пятницах", где все фатальные события произошли именно в этот день недели: изгнание из Рая, убийство Авеля Каином, распятие Христа, затопление Содома и Гоморры, египетские казни, убийство Иоанна Крестителя и многое другое.День мистики и жутиСо временем особенно несчастливой оказалась пятница, которая выпадает на 13-е число месяца. Одни предания называют "тринадцатым апостолом" Иуду, другие — вообще сатану. У скандинавов есть легенда о Локи, тринадцатом госте на пиру, который устроил среди богов скандал и перебранку. Считается, что в пятницу 13 октября 1307 года сожгли последних представителей мистического ордена тамплиеров. Перед смертью их предводитель, Жак де Моле, проклял и своих убийц, и сам этот день.Пятница 13-го — день разгула нечистой силы: ведьмы собираются на шабаш, у людей же случаются несчастья, катастрофы.Мимо этого не могли пройти создатели хорроров и мистики. Один из самых известных слэшеров США так и называется: Friday the 13th. Эта франшиза с дюжиной фильмов повествует о Джейсоне Вурхизе, маньяке, серийном убийце в хоккейной маске.В пятницу 13-го родилась Уэнсдей Аддамс — героиня нового популярного сериала Тима Бертона.Медицине известна специфическая психическая болезнь: параскаведекатриафобия, или фриггатрискаидекафобия. Это страх перед пятницей 13-го. В некоторых гостиницах этажи и комнаты нумеруют так, чтобы никого не нервировать: после 12-го номера — сразу 14-й. То же самое бывает в театрах, на пассажирских судах и самолетах.Лучший день для покупокЗато пятницу очень любят шопоголики. Магазины, крупные торговые центры участвуют в "черной пятнице". Традиция грандиозных распродаж возникла в США в 1924-м.Кстати, выражение "черная пятница" вообще-то не подразумевало ничего хорошего. В пятницу 24 сентября 1869-го в США обрушился рынок из-за падения цен на золото. И в других государствах в пятый день недели случались катастрофы и стихийные бедствия.

https://ria.ru/20230111/byt-1842037576.html

сша

европа

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

иисус христос, тим бертон, сша, европа, италия