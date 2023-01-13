https://ria.ru/20230113/pyatnitsa-1844430459.html
Один прекрасный день: почему боялись и любили пятницу в разных культурах
Один прекрасный день: почему боялись и любили пятницу в разных культурах - РИА Новости, 13.01.2023
Один прекрасный день: почему боялись и любили пятницу в разных культурах
День несчастливых примет и удачных покупок, смерти Бога и рождения человека, строгого поста и любви — разные народы воспринимали пятницу по-разному. Почему к... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T08:00
2023-01-13T08:00
2023-01-13T08:13
культура
иисус христос
тим бертон
сша
европа
италия
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. День несчастливых примет и удачных покупок, смерти Бога и рождения человека, строгого поста и любви — разные народы воспринимали пятницу по-разному. Почему к ней такое внимание и чего от нее ждать — в материале РИА Новости.День красоты и матриархатаМы отмечаем женский день раз в году. А в древнем Вавилоне это делали каждую неделю — в пятницу, которой, по мнению шумеров, покровительствовала Иштар — своенравная, но очень уважаемая богиня любви, красоты и, как ни странно, войны. Ее именем называли самую яркую точку на небосклоне — планету Венера.У древних греков пятница считалась днем Афродиты, которая у римлян превратилась в Венеру. У скандинавов была богиня Фригг.Соотнесение языческих божеств с днями недели прослеживается в романо-германских языках.Во французском — vendredi, в итальянском — venerdì, в испанском — viernes. Связь с Венерой очевидна.Эзотерики разработали целую систему ритуалов, с помощью которых, как они уверяют, можно "аккумулировать" энергии тех или иных "божественных" планет в определенные дни.По словам эксперта, в этот день недели в одежде стоит отдать предпочтение цветам, которые считаются традиционно женскими.День рождения человекаЗавершением рабочей недели пятницу сделал не человек, а Бог авраамических религий. Всевышний творил мир шесть дней и закончил в пятницу созданием самых сложных организмов – "зверей земных, скота, гадов земных и человека". Господь замешал из глины Адама, вдохнул в него частицу своего духа — и "стал человек душою живою". Важна пятница и в исламе.В мусульманских странах пятница — последний день недели, как европейское воскресенье.Святая с языческими корнямиПятница была женским днем и в Древней Руси — даже после Крещения.Языческая богиня Макошь (или Мокошь) — покровительница и прядильщица судьбы, объясняет Дарья Бохан. В пятницу ей подносили вышивку, пряжу, оставляя возле колодцев или бросая в воду. В этот день действовал запрет на рукоделие.День страстейВ пятницу распяли Иисуса Христа. В христианстве это день страстей, но не человеческих, а божественных.Так пятница стала нехорошей. Ведь смерть Бога — это момент торжества Ада и всех врагов рода человеческого.В начале христианской эры даже сложилось апокрифическое "Сказание о 12 пятницах", где все фатальные события произошли именно в этот день недели: изгнание из Рая, убийство Авеля Каином, распятие Христа, затопление Содома и Гоморры, египетские казни, убийство Иоанна Крестителя и многое другое.День мистики и жутиСо временем особенно несчастливой оказалась пятница, которая выпадает на 13-е число месяца. Одни предания называют "тринадцатым апостолом" Иуду, другие — вообще сатану. У скандинавов есть легенда о Локи, тринадцатом госте на пиру, который устроил среди богов скандал и перебранку. Считается, что в пятницу 13 октября 1307 года сожгли последних представителей мистического ордена тамплиеров. Перед смертью их предводитель, Жак де Моле, проклял и своих убийц, и сам этот день.Пятница 13-го — день разгула нечистой силы: ведьмы собираются на шабаш, у людей же случаются несчастья, катастрофы.Мимо этого не могли пройти создатели хорроров и мистики. Один из самых известных слэшеров США так и называется: Friday the 13th. Эта франшиза с дюжиной фильмов повествует о Джейсоне Вурхизе, маньяке, серийном убийце в хоккейной маске.В пятницу 13-го родилась Уэнсдей Аддамс — героиня нового популярного сериала Тима Бертона.Медицине известна специфическая психическая болезнь: параскаведекатриафобия, или фриггатрискаидекафобия. Это страх перед пятницей 13-го. В некоторых гостиницах этажи и комнаты нумеруют так, чтобы никого не нервировать: после 12-го номера — сразу 14-й. То же самое бывает в театрах, на пассажирских судах и самолетах.Лучший день для покупокЗато пятницу очень любят шопоголики. Магазины, крупные торговые центры участвуют в "черной пятнице". Традиция грандиозных распродаж возникла в США в 1924-м.Кстати, выражение "черная пятница" вообще-то не подразумевало ничего хорошего. В пятницу 24 сентября 1869-го в США обрушился рынок из-за падения цен на золото. И в других государствах в пятый день недели случались катастрофы и стихийные бедствия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иисус христос, тим бертон, сша, европа, италия
Культура, Иисус Христос, Тим Бертон, США, Европа, Италия
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. День несчастливых примет и удачных покупок, смерти Бога и рождения человека, строгого поста и любви — разные народы воспринимали пятницу по-разному. Почему к ней такое внимание и чего от нее ждать — в материале РИА Новости.
День красоты и матриархата
Мы отмечаем женский день раз в году. А в древнем Вавилоне это делали каждую неделю — в пятницу, которой, по мнению шумеров, покровительствовала Иштар — своенравная, но очень уважаемая богиня любви, красоты и, как ни странно, войны. Ее именем называли самую яркую точку на небосклоне — планету Венера.
У древних греков пятница считалась днем Афродиты, которая у римлян превратилась в Венеру. У скандинавов была богиня Фригг.
"Это жена Одина, она тайно ведает судьбами людей, — рассказывает Дарья Бохан, религиовед, автор блога о древних цивилизациях history.antiquity. — Покровительствует браку и деторождению. В поздних мифах ее образ смешивается у западных германцев с Фрейей, покровительницей любви и напарницей Одина".
Соотнесение языческих божеств с днями недели прослеживается в романо-германских языках.
"Английская "пятница", Friday, происходит от имени Фригг (или Фридж)", — отмечает эксперт.
Во французском — vendredi, в итальянском — venerdì, в испанском — viernes. Связь с Венерой очевидна.
Эзотерики разработали целую систему ритуалов, с помощью которых, как они уверяют, можно "аккумулировать" энергии тех или иных "божественных" планет в определенные дни.
"В пятницу не нужно принимать серьезные решения, — говорит коуч, таролог, преподаватель психологии Наталья Приймаченко. — За работу, сосредоточенность отвечает Юпитер, управляющий четвергом. А Венера — планета расслабления, творчества, секса, романтики, развлечений. Всего того, что мы с пятницей и связываем".
По словам эксперта, в этот день недели в одежде стоит отдать предпочтение цветам, которые считаются традиционно женскими.
Завершением рабочей недели пятницу сделал не человек, а Бог авраамических религий. Всевышний творил мир шесть дней и закончил в пятницу созданием самых сложных организмов – "зверей земных, скота, гадов земных и человека". Господь замешал из глины Адама, вдохнул в него частицу своего духа — и "стал человек душою живою".
"В иудаизме пятница — время подготовки к Шаббату, — указывает Бохан. — Женщины готовят еду и дом к святой субботе. И за 18 минут до захода солнца должны зажечь свечи".
Важна пятница и в исламе.
"Полуденную молитву в этот день рекомендуется совершать в мечети, — говорит религиовед. — Бог сотворил Адама именно в пятницу шестого нисана, в этот же день изгнал первого человека из Рая".
В мусульманских странах пятница — последний день недели, как европейское воскресенье.
"Практически во всех культурах это время подведения итогов, завершения дел", — подчеркивает Наталья Приймаченко.
Святая с языческими корнями
Пятница была женским днем и в Древней Руси — даже после Крещения.
Языческая богиня Макошь (или Мокошь) — покровительница и прядильщица судьбы, объясняет Дарья Бохан. В пятницу ей подносили вышивку, пряжу, оставляя возле колодцев или бросая в воду. В этот день действовал запрет на рукоделие.
"Народная вера перенесла черты языческой богини на образ мученицы Параскевы, — уточняет эксперт. — Защитница женщин, она помогает браку и родам".
В пятницу распяли Иисуса Христа. В христианстве это день страстей, но не человеческих, а божественных.
"Пятница — символ страданий и смерти на кресте, что отмечают строгим постом", — поясняет Бохан.
Так пятница стала нехорошей. Ведь смерть Бога — это момент торжества Ада и всех врагов рода человеческого.
В начале христианской эры даже сложилось апокрифическое "Сказание о 12 пятницах", где все фатальные события произошли именно в этот день недели: изгнание из Рая, убийство Авеля Каином, распятие Христа, затопление Содома и Гоморры, египетские казни, убийство Иоанна Крестителя и многое другое.
Со временем особенно несчастливой оказалась пятница, которая выпадает на 13-е число месяца. Одни предания называют "тринадцатым апостолом" Иуду, другие — вообще сатану. У скандинавов есть легенда о Локи, тринадцатом госте на пиру, который устроил среди богов скандал и перебранку. Считается, что в пятницу 13 октября 1307 года сожгли последних представителей мистического ордена тамплиеров. Перед смертью их предводитель, Жак де Моле, проклял и своих убийц, и сам этот день.
Пятница 13-го — день разгула нечистой силы: ведьмы собираются на шабаш, у людей же случаются несчастья, катастрофы.
Мимо этого не могли пройти создатели хорроров и мистики. Один из самых известных слэшеров США так и называется: Friday the 13th. Эта франшиза с дюжиной фильмов повествует о Джейсоне Вурхизе, маньяке, серийном убийце в хоккейной маске.
В пятницу 13-го родилась Уэнсдей Аддамс — героиня нового популярного сериала Тима Бертона.
Медицине известна специфическая психическая болезнь: параскаведекатриафобия, или фриггатрискаидекафобия. Это страх перед пятницей 13-го. В некоторых гостиницах этажи и комнаты нумеруют так, чтобы никого не нервировать: после 12-го номера — сразу 14-й. То же самое бывает в театрах, на пассажирских судах и самолетах.
Зато пятницу очень любят шопоголики. Магазины, крупные торговые центры участвуют в "черной пятнице". Традиция грандиозных распродаж возникла в США в 1924-м.
Кстати, выражение "черная пятница" вообще-то не подразумевало ничего хорошего. В пятницу 24 сентября 1869-го в США обрушился рынок из-за падения цен на золото. И в других государствах в пятый день недели случались катастрофы и стихийные бедствия.