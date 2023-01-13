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ГИБДД анонсировала масштабные рейды по отлову пьяных водителей - РИА Новости, 13.01.2023
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ГИБДД анонсировала масштабные рейды по отлову пьяных водителей
ГИБДД анонсировала масштабные рейды по отлову пьяных водителей - РИА Новости, 13.01.2023
ГИБДД анонсировала масштабные рейды по отлову пьяных водителей
Госавтоинспекция в наступившем году продолжит бороться с нетрезвыми водителями на российских дорогах, рейды будут проводиться регулярно во всех регионах,... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:34
2023-01-13T15:34
безопасность
авто
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Госавтоинспекция в наступившем году продолжит бороться с нетрезвыми водителями на российских дорогах, рейды будут проводиться регулярно во всех регионах, сообщает пресс-служба ведомства. "В наступившем году Госавтоинспекция продолжит борьбу с нетрезвыми водителями. Мероприятия, направленные на выявление водителей в состоянии опьянения, будут проводиться регулярно во всех регионах страны. Инспекторы ДПС по-прежнему будут осуществлять масштабные проверочные мероприятия, в том числе в выходные и праздничные дни, в крупных городах и региональных центрах", - говорится в сообщении. В ведомстве также призвали всех участников движения не быть равнодушными к проблеме нетрезвых водителей и сообщать о каждом, кто садится за руль в состоянии опьянения. Кроме того, в Госавтоинспекции подсчитали предварительные показатели аварийности в период новогодних праздников. Так, за это время произошло более 1,7 тысяч аварий, в которых погиб 291 человек. В ведомстве отметили, что "крайне актуальной" в прошедшие праздники была проблема нетрезвых водителей. В период новогодних каникул произошло порядка 120 подобных аварий, в них погибли 12 человек.
https://ria.ru/20230109/gibdd-1843602614.html
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безопасность, авто, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Безопасность, Авто, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
15:34 13.01.2023
 
ГИБДД анонсировала масштабные рейды по отлову пьяных водителей

ГИБДД планирует регулярно и во всех регионах проводить рейды против пьяных водителей

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудники ДПС
Сотрудники ДПС - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудники ДПС. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Госавтоинспекция в наступившем году продолжит бороться с нетрезвыми водителями на российских дорогах, рейды будут проводиться регулярно во всех регионах, сообщает пресс-служба ведомства.
"В наступившем году Госавтоинспекция продолжит борьбу с нетрезвыми водителями. Мероприятия, направленные на выявление водителей в состоянии опьянения, будут проводиться регулярно во всех регионах страны. Инспекторы ДПС по-прежнему будут осуществлять масштабные проверочные мероприятия, в том числе в выходные и праздничные дни, в крупных городах и региональных центрах", - говорится в сообщении. В ведомстве также призвали всех участников движения не быть равнодушными к проблеме нетрезвых водителей и сообщать о каждом, кто садится за руль в состоянии опьянения.
Кроме того, в Госавтоинспекции подсчитали предварительные показатели аварийности в период новогодних праздников. Так, за это время произошло более 1,7 тысяч аварий, в которых погиб 291 человек.
В ведомстве отметили, что "крайне актуальной" в прошедшие праздники была проблема нетрезвых водителей. В период новогодних каникул произошло порядка 120 подобных аварий, в них погибли 12 человек.
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БезопасностьАвтоГИБДД МВД РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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