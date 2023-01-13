https://ria.ru/20230113/pyanye-1844656622.html
ГИБДД анонсировала масштабные рейды по отлову пьяных водителей
ГИБДД анонсировала масштабные рейды по отлову пьяных водителей - РИА Новости, 13.01.2023
ГИБДД анонсировала масштабные рейды по отлову пьяных водителей
Госавтоинспекция в наступившем году продолжит бороться с нетрезвыми водителями на российских дорогах, рейды будут проводиться регулярно во всех регионах,... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:34
2023-01-13T15:34
2023-01-13T15:34
безопасность
авто
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Госавтоинспекция в наступившем году продолжит бороться с нетрезвыми водителями на российских дорогах, рейды будут проводиться регулярно во всех регионах, сообщает пресс-служба ведомства. "В наступившем году Госавтоинспекция продолжит борьбу с нетрезвыми водителями. Мероприятия, направленные на выявление водителей в состоянии опьянения, будут проводиться регулярно во всех регионах страны. Инспекторы ДПС по-прежнему будут осуществлять масштабные проверочные мероприятия, в том числе в выходные и праздничные дни, в крупных городах и региональных центрах", - говорится в сообщении. В ведомстве также призвали всех участников движения не быть равнодушными к проблеме нетрезвых водителей и сообщать о каждом, кто садится за руль в состоянии опьянения. Кроме того, в Госавтоинспекции подсчитали предварительные показатели аварийности в период новогодних праздников. Так, за это время произошло более 1,7 тысяч аварий, в которых погиб 291 человек. В ведомстве отметили, что "крайне актуальной" в прошедшие праздники была проблема нетрезвых водителей. В период новогодних каникул произошло порядка 120 подобных аварий, в них погибли 12 человек.
https://ria.ru/20230109/gibdd-1843602614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, авто, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Безопасность, Авто, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
ГИБДД анонсировала масштабные рейды по отлову пьяных водителей
ГИБДД планирует регулярно и во всех регионах проводить рейды против пьяных водителей
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Госавтоинспекция в наступившем году продолжит бороться с нетрезвыми водителями на российских дорогах, рейды будут проводиться регулярно во всех регионах, сообщает пресс-служба ведомства.
"В наступившем году Госавтоинспекция продолжит борьбу с нетрезвыми водителями. Мероприятия, направленные на выявление водителей в состоянии опьянения, будут проводиться регулярно во всех регионах страны. Инспекторы ДПС по-прежнему будут осуществлять масштабные проверочные мероприятия, в том числе в выходные и праздничные дни, в крупных городах и региональных центрах", - говорится в сообщении. В ведомстве также призвали всех участников движения не быть равнодушными к проблеме нетрезвых водителей и сообщать о каждом, кто садится за руль в состоянии опьянения.
Кроме того, в Госавтоинспекции подсчитали предварительные показатели аварийности в период новогодних праздников. Так, за это время произошло более 1,7 тысяч аварий, в которых погиб 291 человек.
В ведомстве отметили, что "крайне актуальной" в прошедшие праздники была проблема нетрезвых водителей. В период новогодних каникул произошло порядка 120 подобных аварий, в них погибли 12 человек.