https://ria.ru/20230113/pyanye-1844656622.html

ГИБДД анонсировала масштабные рейды по отлову пьяных водителей

ГИБДД анонсировала масштабные рейды по отлову пьяных водителей - РИА Новости, 13.01.2023

ГИБДД анонсировала масштабные рейды по отлову пьяных водителей

Госавтоинспекция в наступившем году продолжит бороться с нетрезвыми водителями на российских дорогах, рейды будут проводиться регулярно во всех регионах,... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:34

2023-01-13T15:34

2023-01-13T15:34

безопасность

авто

гибдд мвд рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Госавтоинспекция в наступившем году продолжит бороться с нетрезвыми водителями на российских дорогах, рейды будут проводиться регулярно во всех регионах, сообщает пресс-служба ведомства. "В наступившем году Госавтоинспекция продолжит борьбу с нетрезвыми водителями. Мероприятия, направленные на выявление водителей в состоянии опьянения, будут проводиться регулярно во всех регионах страны. Инспекторы ДПС по-прежнему будут осуществлять масштабные проверочные мероприятия, в том числе в выходные и праздничные дни, в крупных городах и региональных центрах", - говорится в сообщении. В ведомстве также призвали всех участников движения не быть равнодушными к проблеме нетрезвых водителей и сообщать о каждом, кто садится за руль в состоянии опьянения. Кроме того, в Госавтоинспекции подсчитали предварительные показатели аварийности в период новогодних праздников. Так, за это время произошло более 1,7 тысяч аварий, в которых погиб 291 человек. В ведомстве отметили, что "крайне актуальной" в прошедшие праздники была проблема нетрезвых водителей. В период новогодних каникул произошло порядка 120 подобных аварий, в них погибли 12 человек.

https://ria.ru/20230109/gibdd-1843602614.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, авто, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)