https://ria.ru/20230113/pvo-1844765811.html

Италия согласилась направить на Украину систему ПВО SAMP/T, пишут СМИ

Италия согласилась направить на Украину систему ПВО SAMP/T, пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2023

Италия согласилась направить на Украину систему ПВО SAMP/T, пишут СМИ

Италия приняла решение об отправке на Украину системы ПВО среднего радиуса действия SAMP/T, сообщило со ссылкой на собственные источники военное издание RID. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T21:50

2023-01-13T21:50

2023-01-13T21:50

специальная военная операция на украине

в мире

джорджа мелони

владимир зеленский

антонио таяни

киев

украина

италия

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РИМ, 13 янв - РИА Новости. Италия приняла решение об отправке на Украину системы ПВО среднего радиуса действия SAMP/T, сообщило со ссылкой на собственные источники военное издание RID. Передачу современной батареи, как отмечается, "два-три дня назад" одобрила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Вопрос отправки данной системы, подчеркивается, оставался нерешенным "из-за нежелания министерства обороны и военных, учитывая, что на вооружении у Италии находятся только пять батарей SAMP/T и что одна из них в настоящее время развернута в Кувейте". "Затем сильное давление со стороны Вашингтона - поговаривают даже о телефонном звонке (президента США Джо - ред.) Байдена Мелони - решительно изменило картину, и Италия, предположительно, согласилась. Схема, по которой должна быть передана батарея, очень сложна, и подробности в настоящее время засекречены", - говорится в статье. В частности, "существует слух", согласно которому батарея будет передана по частям и состоять из итальянских и французских компонентов, учитывая, что SAMP/T является результатом совместной разработки Италии и Франции. Ранее итальянские СМИ писали, что решение о поставках систем ПВО отложено до февраля. Причиной задержки называлось трения в правящей коалиции, высокая стоимость ЗРК и их малое количество у итальянских вооруженных сил. Так, полная стоимость одной батареи якобы составляет 750 миллионов евро, но тот вариант, который Италия может предоставить Украине, стоил бы 250 миллионов, так как другая часть комплекса должна быть поставлена Францией. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 27 декабря провела разговор с Владимиром Зеленским. Он сообщил, что Мелони проинформировала об обсуждении передачи Киеву систем ПВО. Затем вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни подтвердил, что в рамках шестого пакета итальянской военной помощи Киеву правительство обсуждает с французской стороной поставку систем ПВО. Правительство Мелони 1 декабря приняло специальный декрет, который предусматривает продолжение разнообразной помощи Украине в 2023 году, включая поставки вооружений. Перечень военной техники и оборудования, направляемых Римом на Украину, засекречен. Как ранее сообщила Corriere della Sera, "согласно источникам в НАТО, на данный момент Италия отправила Киеву оружие на сумму от 300 до 500 миллионов евро". По сообщению газеты la Repubblica, военная поддержка Украины обошлась Италии в около 1 миллиарда евро, включая стоимость вооружений и транспортные расходы.

https://ria.ru/20230113/vooruzhenie-1844763152.html

https://ria.ru/20230113/tanki-1844716808.html

киев

украина

италия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джорджа мелони, владимир зеленский, антонио таяни, киев, украина, италия, нато