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Италия согласилась направить на Украину систему ПВО SAMP/T, пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/pvo-1844765811.html
Италия согласилась направить на Украину систему ПВО SAMP/T, пишут СМИ
Италия согласилась направить на Украину систему ПВО SAMP/T, пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2023
Италия согласилась направить на Украину систему ПВО SAMP/T, пишут СМИ
Италия приняла решение об отправке на Украину системы ПВО среднего радиуса действия SAMP/T, сообщило со ссылкой на собственные источники военное издание RID. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T21:50
2023-01-13T21:50
специальная военная операция на украине
в мире
джорджа мелони
владимир зеленский
антонио таяни
киев
украина
италия
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РИМ, 13 янв - РИА Новости. Италия приняла решение об отправке на Украину системы ПВО среднего радиуса действия SAMP/T, сообщило со ссылкой на собственные источники военное издание RID. Передачу современной батареи, как отмечается, "два-три дня назад" одобрила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Вопрос отправки данной системы, подчеркивается, оставался нерешенным "из-за нежелания министерства обороны и военных, учитывая, что на вооружении у Италии находятся только пять батарей SAMP/T и что одна из них в настоящее время развернута в Кувейте". "Затем сильное давление со стороны Вашингтона - поговаривают даже о телефонном звонке (президента США Джо - ред.) Байдена Мелони - решительно изменило картину, и Италия, предположительно, согласилась. Схема, по которой должна быть передана батарея, очень сложна, и подробности в настоящее время засекречены", - говорится в статье. В частности, "существует слух", согласно которому батарея будет передана по частям и состоять из итальянских и французских компонентов, учитывая, что SAMP/T является результатом совместной разработки Италии и Франции. Ранее итальянские СМИ писали, что решение о поставках систем ПВО отложено до февраля. Причиной задержки называлось трения в правящей коалиции, высокая стоимость ЗРК и их малое количество у итальянских вооруженных сил. Так, полная стоимость одной батареи якобы составляет 750 миллионов евро, но тот вариант, который Италия может предоставить Украине, стоил бы 250 миллионов, так как другая часть комплекса должна быть поставлена Францией. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 27 декабря провела разговор с Владимиром Зеленским. Он сообщил, что Мелони проинформировала об обсуждении передачи Киеву систем ПВО. Затем вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни подтвердил, что в рамках шестого пакета итальянской военной помощи Киеву правительство обсуждает с французской стороной поставку систем ПВО. Правительство Мелони 1 декабря приняло специальный декрет, который предусматривает продолжение разнообразной помощи Украине в 2023 году, включая поставки вооружений. Перечень военной техники и оборудования, направляемых Римом на Украину, засекречен. Как ранее сообщила Corriere della Sera, "согласно источникам в НАТО, на данный момент Италия отправила Киеву оружие на сумму от 300 до 500 миллионов евро". По сообщению газеты la Repubblica, военная поддержка Украины обошлась Италии в около 1 миллиарда евро, включая стоимость вооружений и транспортные расходы.
https://ria.ru/20230113/vooruzhenie-1844763152.html
https://ria.ru/20230113/tanki-1844716808.html
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в мире, джорджа мелони, владимир зеленский, антонио таяни, киев, украина, италия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джорджа Мелони, Владимир Зеленский, Антонио Таяни, Киев, Украина, Италия, НАТО
21:50 13.01.2023
 
Италия согласилась направить на Украину систему ПВО SAMP/T, пишут СМИ

RID: Италия приняла решение об отправке на Украину ПВО среднего радиуса действия SAMP/T

CC BY 2.0 / Italian Army / Итальянская система ПВО SAMP-T
Итальянская система ПВО SAMP-T - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
CC BY 2.0 / Italian Army /
Итальянская система ПВО SAMP-T. Архивное фото
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РИМ, 13 янв - РИА Новости. Италия приняла решение об отправке на Украину системы ПВО среднего радиуса действия SAMP/T, сообщило со ссылкой на собственные источники военное издание RID.
Передачу современной батареи, как отмечается, "два-три дня назад" одобрила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Вопрос отправки данной системы, подчеркивается, оставался нерешенным "из-за нежелания министерства обороны и военных, учитывая, что на вооружении у Италии находятся только пять батарей SAMP/T и что одна из них в настоящее время развернута в Кувейте".
Украинские военные с гаубицей M777 в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 21:29Специальная военная операция на Украине
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"Затем сильное давление со стороны Вашингтона - поговаривают даже о телефонном звонке (президента США Джо - ред.) Байдена Мелони - решительно изменило картину, и Италия, предположительно, согласилась. Схема, по которой должна быть передана батарея, очень сложна, и подробности в настоящее время засекречены", - говорится в статье.
В частности, "существует слух", согласно которому батарея будет передана по частям и состоять из итальянских и французских компонентов, учитывая, что SAMP/T является результатом совместной разработки Италии и Франции.
Ранее итальянские СМИ писали, что решение о поставках систем ПВО отложено до февраля. Причиной задержки называлось трения в правящей коалиции, высокая стоимость ЗРК и их малое количество у итальянских вооруженных сил. Так, полная стоимость одной батареи якобы составляет 750 миллионов евро, но тот вариант, который Италия может предоставить Украине, стоил бы 250 миллионов, так как другая часть комплекса должна быть поставлена Францией.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 27 декабря провела разговор с Владимиром Зеленским. Он сообщил, что Мелони проинформировала об обсуждении передачи Киеву систем ПВО. Затем вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни подтвердил, что в рамках шестого пакета итальянской военной помощи Киеву правительство обсуждает с французской стороной поставку систем ПВО.
Правительство Мелони 1 декабря приняло специальный декрет, который предусматривает продолжение разнообразной помощи Украине в 2023 году, включая поставки вооружений. Перечень военной техники и оборудования, направляемых Римом на Украину, засекречен. Как ранее сообщила Corriere della Sera, "согласно источникам в НАТО, на данный момент Италия отправила Киеву оружие на сумму от 300 до 500 миллионов евро". По сообщению газеты la Repubblica, военная поддержка Украины обошлась Италии в около 1 миллиарда евро, включая стоимость вооружений и транспортные расходы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжорджа МелониВладимир ЗеленскийАнтонио ТаяниКиевУкраинаИталияНАТО
 
 
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