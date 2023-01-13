https://ria.ru/20230113/putin-1844650189.html

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 13.01.2023

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,4% россиян, его деятельность одобряют 74,9%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:19

2023-01-13T15:19

2023-01-13T15:22

россия

вциом

общество

владимир путин

михаил мишустин

сергей миронов

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,4% россиян, его деятельность одобряют 74,9%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В доверии к Путину признались 78,4% опрошенных. Также среди лидеров по доверию - председатель правительства РФ Михаил Мишустин (61,8%) и председатель фракции "Справедливая Россия - за правду!" Сергей Миронов (32,4%). Одобряют деятельность Путина 74,9% опрошенных, деятельность Мишустина - 52,8%, правительства РФ - 49,9%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 26 по 30 декабря. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20230111/putin-1844055566.html

россия

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, вциом, общество, владимир путин, михаил мишустин, сергей миронов