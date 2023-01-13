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Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 13.01.2023
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Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 13.01.2023
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,4% россиян, его деятельность одобряют 74,9%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:19
2023-01-13T15:22
россия
вциом
общество
владимир путин
михаил мишустин
сергей миронов
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,4% россиян, его деятельность одобряют 74,9%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В доверии к Путину признались 78,4% опрошенных. Также среди лидеров по доверию - председатель правительства РФ Михаил Мишустин (61,8%) и председатель фракции "Справедливая Россия - за правду!" Сергей Миронов (32,4%). Одобряют деятельность Путина 74,9% опрошенных, деятельность Мишустина - 52,8%, правительства РФ - 49,9%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 26 по 30 декабря. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.
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россия, вциом, общество, владимир путин, михаил мишустин, сергей миронов
Россия, ВЦИОМ, Общество, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Миронов
15:19 13.01.2023 (обновлено: 15:22 13.01.2023)
 
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Опрос ВЦИОМ показал, что Путину доверяют 78,4 процента россиян

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,4% россиян, его деятельность одобряют 74,9%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В доверии к Путину признались 78,4% опрошенных. Также среди лидеров по доверию - председатель правительства РФ Михаил Мишустин (61,8%) и председатель фракции "Справедливая Россия - за правду!" Сергей Миронов (32,4%).
Одобряют деятельность Путина 74,9% опрошенных, деятельность Мишустина - 52,8%, правительства РФ - 49,9%.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 26 по 30 декабря. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.
Домашний телефон - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 10:54
Россияне в опросе назвали политика 2022 года
 
РоссияВЦИОМОбществоВладимир ПутинМихаил МишустинСергей Миронов
 
 
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