https://ria.ru/20230113/putin-1844650189.html
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 13.01.2023
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,4% россиян, его деятельность одобряют 74,9%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:19
2023-01-13T15:19
2023-01-13T15:22
россия
вциом
общество
владимир путин
михаил мишустин
сергей миронов
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,4% россиян, его деятельность одобряют 74,9%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В доверии к Путину признались 78,4% опрошенных. Также среди лидеров по доверию - председатель правительства РФ Михаил Мишустин (61,8%) и председатель фракции "Справедливая Россия - за правду!" Сергей Миронов (32,4%). Одобряют деятельность Путина 74,9% опрошенных, деятельность Мишустина - 52,8%, правительства РФ - 49,9%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 26 по 30 декабря. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20230111/putin-1844055566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вциом, общество, владимир путин, михаил мишустин, сергей миронов
Россия, ВЦИОМ, Общество, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Миронов
15:19 13.01.2023 (обновлено: 15:22 13.01.2023)
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Опрос ВЦИОМ показал, что Путину доверяют 78,4 процента россиян