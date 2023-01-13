https://ria.ru/20230113/putin-1844643489.html

Путин поручил освободить протезистов от частичной мобилизации

Путин поручил освободить протезистов от частичной мобилизации - РИА Новости, 13.01.2023

Путин поручил освободить протезистов от частичной мобилизации

Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля подготовить идеи по освобождению протезистов и врачей иных специальностей, призванных по частичной... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:00

2023-01-13T15:00

2023-01-13T15:01

общество

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля подготовить идеи по освобождению протезистов и врачей иных специальностей, призванных по частичной мобилизации, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. "Минобороны России подготовить совместно с Минздравом России и органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности протезистов, врачей-ортопедов и врачей иных специальностей, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации", - говорится в сообщении. Срок исполнения поручения - 1 февраля 2023 года.

https://ria.ru/20230109/oproverzhenie-1843636447.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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общество, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, частичная мобилизация в россии