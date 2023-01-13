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Путин поручил освободить протезистов от частичной мобилизации - РИА Новости, 13.01.2023
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Путин поручил освободить протезистов от частичной мобилизации
Путин поручил освободить протезистов от частичной мобилизации - РИА Новости, 13.01.2023
Путин поручил освободить протезистов от частичной мобилизации
Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля подготовить идеи по освобождению протезистов и врачей иных специальностей, призванных по частичной... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:00
2023-01-13T15:01
общество
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля подготовить идеи по освобождению протезистов и врачей иных специальностей, призванных по частичной мобилизации, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. "Минобороны России подготовить совместно с Минздравом России и органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности протезистов, врачей-ортопедов и врачей иных специальностей, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации", - говорится в сообщении. Срок исполнения поручения - 1 февраля 2023 года.
https://ria.ru/20230109/oproverzhenie-1843636447.html
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общество, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, частичная мобилизация в россии
Общество, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Частичная мобилизация в России
15:00 13.01.2023 (обновлено: 15:01 13.01.2023)
 
Путин поручил освободить протезистов от частичной мобилизации

Путин поручил подготовить идеи по освобождению протезистов от частичной мобилизации

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля подготовить идеи по освобождению протезистов и врачей иных специальностей, призванных по частичной мобилизации, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Минобороны России подготовить совместно с Минздравом России и органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности протезистов, врачей-ортопедов и врачей иных специальностей, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - 1 февраля 2023 года.
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ОбществоВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЧастичная мобилизация в России
 
 
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