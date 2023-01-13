https://ria.ru/20230113/putin-1844632078.html
Путин поручил рассмотреть вопросы о развитии производства протезов
Путин поручил рассмотреть вопросы о развитии производства протезов - РИА Новости, 13.01.2023
Путин поручил рассмотреть вопросы о развитии производства протезов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопросы о развитии производства протезов, в том числе для обеспечения пострадавших в ходе СВО,... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:32
2023-01-13T14:32
2023-01-13T14:38
владимир путин
россия
михаил мишустин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопросы о развитии производства протезов, в том числе для обеспечения пострадавших в ходе СВО, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы о развитии в Российской Федерации производства протезов, комплектующих изделий к ним и исходных материалов, используемых для их производства, в целях обеспечения медицинскими изделиями граждан, у которых ампутированы конечности, в том числе пострадавших в ходе специальной военной операции, с учетом потребности в таких протезах и обеспечения необходимого уровня двигательной активности таких граждан", - говорится в поручении.Отмечается, что доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, далее – один раз в полгода. Ответственным назначен глава правительства РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20221227/spetsoperatsiya-1841728353.html
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владимир путин, россия, михаил мишустин
Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин, Специальная военная операция на Украине
14:32 13.01.2023 (обновлено: 14:38 13.01.2023)
Путин поручил рассмотреть вопросы о развитии производства протезов
Путин поручил правительству рассмотреть вопросы о развитии производства протезов