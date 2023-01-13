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Путин назвал внимание к семьям участников спецоперации ключевым - РИА Новости, 13.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/putin-1844613291.html
Путин назвал внимание к семьям участников спецоперации ключевым
Путин назвал внимание к семьям участников спецоперации ключевым - РИА Новости, 13.01.2023
Путин назвал внимание к семьям участников спецоперации ключевым
Внимание со стороны государства к военнослужащим и их семьям, их поддержка является ключевым моментом мотивации для тех, кто участвует в спецоперации России на... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:31
2023-01-13T14:59
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
владимир путин
радий хабиров
украина
россия
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УФА, 13 янв - РИА Новости. Внимание со стороны государства к военнослужащим и их семьям, их поддержка является ключевым моментом мотивации для тех, кто участвует в спецоперации России на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом глава государства сказал на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым, который рассказал о том, как регион поддерживает семьи мобилизованных. "Когда человек находится в условиях, (где) жизнь подвергается опасности, то тогда внимание со стороны не только близких, которые переживают за него всем сердцем, но и со стороны государства, различных органов власти является ключевым моментом мотивации действий человека. Ключевым. И то, что вы делаете - это очень важно", - сказал Путин. Он отметил, что не раз говорил об этом, и ему приятно отметить, что в Башкирии именно таким образом подходят к поддержке мобилизованных.
https://ria.ru/20230113/rakhimov-1844598572.html
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здоровье - общество, владимир путин, радий хабиров, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Радий Хабиров, Украина, Россия
13:31 13.01.2023 (обновлено: 14:59 13.01.2023)
 
Путин назвал внимание к семьям участников спецоперации ключевым

Путин назвал внимание к семьям участников спецоперации ключевым моментом мотивации

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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УФА, 13 янв - РИА Новости. Внимание со стороны государства к военнослужащим и их семьям, их поддержка является ключевым моментом мотивации для тех, кто участвует в спецоперации России на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.
Об этом глава государства сказал на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым, который рассказал о том, как регион поддерживает семьи мобилизованных.
"Когда человек находится в условиях, (где) жизнь подвергается опасности, то тогда внимание со стороны не только близких, которые переживают за него всем сердцем, но и со стороны государства, различных органов власти является ключевым моментом мотивации действий человека. Ключевым. И то, что вы делаете - это очень важно", - сказал Путин.
Он отметил, что не раз говорил об этом, и ему приятно отметить, что в Башкирии именно таким образом подходят к поддержке мобилизованных.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с первым президентом Республики Башкортостан Муртазой Рахимовым. 13 января 2023 - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 12:36
Путин отметил вклад Рахимова в развитие Башкирии
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинРадий ХабировУкраинаРоссия
 
 
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