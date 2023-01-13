https://ria.ru/20230113/putin-1844613291.html
Путин назвал внимание к семьям участников спецоперации ключевым
Путин назвал внимание к семьям участников спецоперации ключевым - РИА Новости, 13.01.2023
Путин назвал внимание к семьям участников спецоперации ключевым
Внимание со стороны государства к военнослужащим и их семьям, их поддержка является ключевым моментом мотивации для тех, кто участвует в спецоперации России на... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:31
2023-01-13T13:31
2023-01-13T14:59
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
владимир путин
радий хабиров
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УФА, 13 янв - РИА Новости. Внимание со стороны государства к военнослужащим и их семьям, их поддержка является ключевым моментом мотивации для тех, кто участвует в спецоперации России на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом глава государства сказал на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым, который рассказал о том, как регион поддерживает семьи мобилизованных. "Когда человек находится в условиях, (где) жизнь подвергается опасности, то тогда внимание со стороны не только близких, которые переживают за него всем сердцем, но и со стороны государства, различных органов власти является ключевым моментом мотивации действий человека. Ключевым. И то, что вы делаете - это очень важно", - сказал Путин. Он отметил, что не раз говорил об этом, и ему приятно отметить, что в Башкирии именно таким образом подходят к поддержке мобилизованных.
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здоровье - общество, владимир путин, радий хабиров, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Радий Хабиров, Украина, Россия
13:31 13.01.2023 (обновлено: 14:59 13.01.2023)
Путин назвал внимание к семьям участников спецоперации ключевым
Путин назвал внимание к семьям участников спецоперации ключевым моментом мотивации
УФА, 13 янв - РИА Новости. Внимание со стороны государства к военнослужащим и их семьям, их поддержка является ключевым моментом мотивации для тех, кто участвует в спецоперации России на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.
Об этом глава государства сказал на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым
, который рассказал о том, как регион поддерживает семьи мобилизованных.
"Когда человек находится в условиях, (где) жизнь подвергается опасности, то тогда внимание со стороны не только близких, которые переживают за него всем сердцем, но и со стороны государства, различных органов власти является ключевым моментом мотивации действий человека. Ключевым. И то, что вы делаете - это очень важно", - сказал Путин.
Он отметил, что не раз говорил об этом, и ему приятно отметить, что в Башкирии именно таким образом подходят к поддержке мобилизованных.