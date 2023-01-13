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В пункт временного размещения в Шахтерске прибыли 108 человек из Соледара - РИА Новости, 13.01.2023
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В пункт временного размещения в Шахтерске прибыли 108 человек из Соледара
В пункт временного размещения в Шахтерске прибыли 108 человек из Соледара - РИА Новости, 13.01.2023
В пункт временного размещения в Шахтерске прибыли 108 человек из Соледара
В пункт временного размещения города Шахтерск в ДНР прибыли 108 человек, в том числе 10 детей, эвакуированных из Соледара, сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T20:20
2023-01-13T20:20
в мире
донецкая народная республика
соледар
первомайск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв - РИА Новости. В пункт временного размещения города Шахтерск в ДНР прибыли 108 человек, в том числе 10 детей, эвакуированных из Соледара, сообщили РИА Новости в администрации Шахтерска. Власти города занимаются размещением, обеспечением питания и всех необходимых потребностей. Эвакуированных привезли из Первомайска силами МЧС ДНР. Освобождение города Соледар от украинских формирований было завершено вечером в четверг, сообщали в пятницу в Минобороны РФ. Ранее власти отмечали, что все размещенные в Шахтерске граждане обеспечены питанием и средствами личной гигиены.
https://ria.ru/20230113/soledar-1844598239.html
донецкая народная республика
соледар
первомайск
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в мире, донецкая народная республика, соледар, первомайск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Донецкая Народная Республика, Соледар, Первомайск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:20 13.01.2023
 
В пункт временного размещения в Шахтерске прибыли 108 человек из Соледара

Администрация Шахтерска: в пункт временного размещения прибыли 108 человек из Соледара

© AP Photo / LIBKOSДым над Соледаром
Дым над Соледаром - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / LIBKOS
Дым над Соледаром. Архивное фото
Читать ria.ru в
ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв - РИА Новости. В пункт временного размещения города Шахтерск в ДНР прибыли 108 человек, в том числе 10 детей, эвакуированных из Соледара, сообщили РИА Новости в администрации Шахтерска.
Власти города занимаются размещением, обеспечением питания и всех необходимых потребностей. Эвакуированных привезли из Первомайска силами МЧС ДНР.
Освобождение города Соледар от украинских формирований было завершено вечером в четверг, сообщали в пятницу в Минобороны РФ.
Ранее власти отмечали, что все размещенные в Шахтерске граждане обеспечены питанием и средствами личной гигиены.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаСоледарПервомайскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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