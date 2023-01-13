https://ria.ru/20230113/punkt-1844752324.html

В пункт временного размещения в Шахтерске прибыли 108 человек из Соледара

В пункт временного размещения в Шахтерске прибыли 108 человек из Соледара - РИА Новости, 13.01.2023

В пункт временного размещения в Шахтерске прибыли 108 человек из Соледара

В пункт временного размещения города Шахтерск в ДНР прибыли 108 человек, в том числе 10 детей, эвакуированных из Соледара, сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T20:20

2023-01-13T20:20

2023-01-13T20:20

в мире

донецкая народная республика

соледар

первомайск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв - РИА Новости. В пункт временного размещения города Шахтерск в ДНР прибыли 108 человек, в том числе 10 детей, эвакуированных из Соледара, сообщили РИА Новости в администрации Шахтерска. Власти города занимаются размещением, обеспечением питания и всех необходимых потребностей. Эвакуированных привезли из Первомайска силами МЧС ДНР. Освобождение города Соледар от украинских формирований было завершено вечером в четверг, сообщали в пятницу в Минобороны РФ. Ранее власти отмечали, что все размещенные в Шахтерске граждане обеспечены питанием и средствами личной гигиены.

https://ria.ru/20230113/soledar-1844598239.html

донецкая народная республика

соледар

первомайск

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в мире, донецкая народная республика, соледар, первомайск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)