Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге тринадцать самолетов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230113/pulkovo-1844571548.html
В Петербурге тринадцать самолетов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды
В Петербурге тринадцать самолетов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды - РИА Новости, 13.01.2023
В Петербурге тринадцать самолетов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды
Тринадцать самолетов ушли на запасные аэродромы из-за сильного бокового ветра в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:19
2023-01-13T11:19
происшествия
санкт-петербург
россия
пулково (аэропорт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156374/79/1563747991_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_0992ebf0a57678dac97f3a8d8fbc2b30.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Тринадцать самолетов ушли на запасные аэродромы из-за сильного бокового ветра в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "Аэропорт Пулково продолжает работать в сложных метеоусловиях. Из-за сильного бокового ветра, превышающего допустимые значения для выполнения посадки, в зависимости от технических характеристик типов воздушных судов, экипажи воздушных судов принимают решение о посадке в Пулково или уходе на запасные аэродромы…13 бортов ушли на запасные аэродромы", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что как только позволят метеоусловия эти самолеты вылетят в Петербург. Часть рейсов штатно приземлились в Пулково. В пресс-службе отметили, что аэродром аэропорта Пулково работает в штатном режиме Как сообщает ГУМЧС России по Санкт-Петербургу, в свою очередь по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС",13 января в Петербурге местами ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Аэропорт "Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России, уступая только авиагаваням Московского узла. Главным его оператором с 2010 года стал международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.
https://ria.ru/20230112/sanktsii-1844270515.html
https://ria.ru/20230111/pomosch-1844250859.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156374/79/1563747991_0:357:2254:2048_1920x0_80_0_0_91c9546d0bd39a2e7e7ce0621f681638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, пулково (аэропорт)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Пулково (аэропорт)
11:19 13.01.2023
 
В Петербурге тринадцать самолетов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

Тринадцать самолетов из-за ветра не смогли сесть в Пулково и ушли на запасные аэродромы

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Тринадцать самолетов ушли на запасные аэродромы из-за сильного бокового ветра в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
"Аэропорт Пулково продолжает работать в сложных метеоусловиях. Из-за сильного бокового ветра, превышающего допустимые значения для выполнения посадки, в зависимости от технических характеристик типов воздушных судов, экипажи воздушных судов принимают решение о посадке в Пулково или уходе на запасные аэродромы…13 бортов ушли на запасные аэродромы", - сказали в пресс-службе.
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 01:17
В Британии связали ЧП с самолетами советской сборки в России с санкциями
Там отметили, что как только позволят метеоусловия эти самолеты вылетят в Петербург. Часть рейсов штатно приземлились в Пулково.
В пресс-службе отметили, что аэродром аэропорта Пулково работает в штатном режиме
Как сообщает ГУМЧС России по Санкт-Петербургу, в свою очередь по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС",13 января в Петербурге местами ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.
Аэропорт "Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России, уступая только авиагаваням Московского узла. Главным его оператором с 2010 года стал международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.
Пассажир у табло с информацией о рейсах в Вашингтонском национальном аэропорту Рональда Рейгана. 11 января 2023 - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 20:48Туризм
Россия помогла иностранным самолетам во время технического сбоя в США
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияПулково (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала