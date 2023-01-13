https://ria.ru/20230113/pulkovo-1844571548.html

В Петербурге тринадцать самолетов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

В Петербурге тринадцать самолетов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды - РИА Новости, 13.01.2023

В Петербурге тринадцать самолетов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

Тринадцать самолетов ушли на запасные аэродромы из-за сильного бокового ветра в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T11:19

2023-01-13T11:19

2023-01-13T11:19

происшествия

санкт-петербург

россия

пулково (аэропорт)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Тринадцать самолетов ушли на запасные аэродромы из-за сильного бокового ветра в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "Аэропорт Пулково продолжает работать в сложных метеоусловиях. Из-за сильного бокового ветра, превышающего допустимые значения для выполнения посадки, в зависимости от технических характеристик типов воздушных судов, экипажи воздушных судов принимают решение о посадке в Пулково или уходе на запасные аэродромы…13 бортов ушли на запасные аэродромы", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что как только позволят метеоусловия эти самолеты вылетят в Петербург. Часть рейсов штатно приземлились в Пулково. В пресс-службе отметили, что аэродром аэропорта Пулково работает в штатном режиме Как сообщает ГУМЧС России по Санкт-Петербургу, в свою очередь по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС",13 января в Петербурге местами ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Аэропорт "Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России, уступая только авиагаваням Московского узла. Главным его оператором с 2010 года стал международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.

https://ria.ru/20230112/sanktsii-1844270515.html

https://ria.ru/20230111/pomosch-1844250859.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, россия, пулково (аэропорт)