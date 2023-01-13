https://ria.ru/20230113/proverka-1844760532.html
СК проверит сведения о перебоях с электроэнергией в Знаменском
СК проверит сведения о перебоях с электроэнергией в Знаменском - РИА Новости, 13.01.2023
СК проверит сведения о перебоях с электроэнергией в Знаменском
Следователи организовали проверку после массового видеообращения к властям Краснодара жителей поселка Знаменский, которые рассказали о перебоях в отоплении на... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T21:11
2023-01-13T21:11
2023-01-13T21:11
происшествия
жкх
краснодар
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 13 янв - РИА Новости. Следователи организовали проверку после массового видеообращения к властям Краснодара жителей поселка Знаменский, которые рассказали о перебоях в отоплении на протяжении трех лет, сообщили в пресс-службе СУСК. Ранее жители поселка Знаменский записали видеообращение к властям Краснодара, рассказав, что уже три дня электроэнергия в их жилье подается с перебоями. Краснодарцы также сообщили, что данная ситуация повторяется на протяжении трех лет. Власти объяснили перебои в отоплении резким приростом населения, а также сообщили, что в среду после замены оборудования на потребительских подстанциях краснодарцы были обеспечены теплом и электроэнергией. "Была незамедлительно организована доследственная проверка по факту ненадлежащего оказания услуг населению по предоставлению электроэнергии", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователи выехали на место для опроса жителей и проверки опубликованных сведений. Совместно с представителями ресурсоснабжающих организаций будут проведены необходимые замеры.
https://ria.ru/20230110/voda-1843958760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, краснодар, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ЖКХ, Краснодар, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит сведения о перебоях с электроэнергией в Знаменском
СК проведет проверку после видеообращения жителей Знаменского о перебоях с электричеством
КРАСНОДАР, 13 янв - РИА Новости.
Следователи организовали проверку после массового видеообращения к властям Краснодара жителей поселка Знаменский, которые рассказали о перебоях в отоплении на протяжении трех лет, сообщили в пресс-службе
СУСК.
Ранее жители поселка Знаменский записали видеообращение к властям Краснодара, рассказав, что уже три дня электроэнергия в их жилье подается с перебоями. Краснодарцы также сообщили, что данная ситуация повторяется на протяжении трех лет. Власти объяснили перебои в отоплении резким приростом населения, а также сообщили, что в среду после замены оборудования на потребительских подстанциях краснодарцы были обеспечены теплом и электроэнергией.
"Была незамедлительно организована доследственная проверка по факту ненадлежащего оказания услуг населению по предоставлению электроэнергии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следователи выехали на место для опроса жителей и проверки опубликованных сведений. Совместно с представителями ресурсоснабжающих организаций будут проведены необходимые замеры.