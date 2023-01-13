https://ria.ru/20230113/proverka-1844760532.html

СК проверит сведения о перебоях с электроэнергией в Знаменском

СК проверит сведения о перебоях с электроэнергией в Знаменском - РИА Новости, 13.01.2023

СК проверит сведения о перебоях с электроэнергией в Знаменском

Следователи организовали проверку после массового видеообращения к властям Краснодара жителей поселка Знаменский, которые рассказали о перебоях в отоплении на... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T21:11

2023-01-13T21:11

2023-01-13T21:11

происшествия

жкх

краснодар

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 13 янв - РИА Новости. Следователи организовали проверку после массового видеообращения к властям Краснодара жителей поселка Знаменский, которые рассказали о перебоях в отоплении на протяжении трех лет, сообщили в пресс-службе СУСК. Ранее жители поселка Знаменский записали видеообращение к властям Краснодара, рассказав, что уже три дня электроэнергия в их жилье подается с перебоями. Краснодарцы также сообщили, что данная ситуация повторяется на протяжении трех лет. Власти объяснили перебои в отоплении резким приростом населения, а также сообщили, что в среду после замены оборудования на потребительских подстанциях краснодарцы были обеспечены теплом и электроэнергией. "Была незамедлительно организована доследственная проверка по факту ненадлежащего оказания услуг населению по предоставлению электроэнергии", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователи выехали на место для опроса жителей и проверки опубликованных сведений. Совместно с представителями ресурсоснабжающих организаций будут проведены необходимые замеры.

https://ria.ru/20230110/voda-1843958760.html

краснодар

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жкх, краснодар, следственный комитет россии (ск рф)