https://ria.ru/20230113/proverka-1844750639.html

Прокуратура в Дмитрове начала проверку после нападения собак на ребенка

Прокуратура в Дмитрове начала проверку после нападения собак на ребенка - РИА Новости, 13.01.2023

Прокуратура в Дмитрове начала проверку после нападения собак на ребенка

Прокуратура проводит проверку после нападения бродячих собак на 9-летнего ребенка в Дмитровском городском округе, сообщается в телеграм-канале прокуратуры... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T20:14

2023-01-13T20:14

2023-01-13T20:14

происшествия

московская область (подмосковье)

дмитров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733296232_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_aeffa2f3d1b81a9c3ae27a36242031f2.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после нападения бродячих собак на 9-летнего ребенка в Дмитровском городском округе, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области. По предварительной информации ведомства, 11 января на мальчика набросились бродячие собаки в микрорайоне Дуброво Дмитровского городского округа. В результате происшествия у ребёнка диагностированы раны правой голени и левого бедра, ему оказана необходимая медицинская помощь. Также устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего для обращения в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетнему. В пресс-службе ГУ МВД по Московской области уточнили, что от местной жительницы поступило сообщение о том, что в поселке Новосиньково собаки покусали ее сына. Также установлено, что женщина с ребенком проходила возле одного из домов, где на несовершеннолетнего набросились собаки.

https://ria.ru/20230113/vrachi-1844678339.html

московская область (подмосковье)

дмитров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, московская область (подмосковье), дмитров