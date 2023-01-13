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Прокуратура в Дмитрове начала проверку после нападения собак на ребенка - РИА Новости, 13.01.2023
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Прокуратура в Дмитрове начала проверку после нападения собак на ребенка
Прокуратура в Дмитрове начала проверку после нападения собак на ребенка - РИА Новости, 13.01.2023
Прокуратура в Дмитрове начала проверку после нападения собак на ребенка
Прокуратура проводит проверку после нападения бродячих собак на 9-летнего ребенка в Дмитровском городском округе, сообщается в телеграм-канале прокуратуры... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T20:14
2023-01-13T20:14
происшествия
московская область (подмосковье)
дмитров
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после нападения бродячих собак на 9-летнего ребенка в Дмитровском городском округе, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области. По предварительной информации ведомства, 11 января на мальчика набросились бродячие собаки в микрорайоне Дуброво Дмитровского городского округа. В результате происшествия у ребёнка диагностированы раны правой голени и левого бедра, ему оказана необходимая медицинская помощь. Также устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего для обращения в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетнему. В пресс-службе ГУ МВД по Московской области уточнили, что от местной жительницы поступило сообщение о том, что в поселке Новосиньково собаки покусали ее сына. Также установлено, что женщина с ребенком проходила возле одного из домов, где на несовершеннолетнего набросились собаки.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), дмитров
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Дмитров
20:14 13.01.2023
 
Прокуратура в Дмитрове начала проверку после нападения собак на ребенка

В Дмитрове прокуратура начала проверку после нападения собак на десятилетнего ребенка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкБездомная собака в мусорном контейнере
Бездомная собака в мусорном контейнере - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Бездомная собака в мусорном контейнере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после нападения бродячих собак на 9-летнего ребенка в Дмитровском городском округе, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.
По предварительной информации ведомства, 11 января на мальчика набросились бродячие собаки в микрорайоне Дуброво Дмитровского городского округа. В результате происшествия у ребёнка диагностированы раны правой голени и левого бедра, ему оказана необходимая медицинская помощь.
"Прокуратура проводит проверку в связи с нападением собак на 9-летнего ребенка в Дмитрове", - говорится в сообщении.
Также устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего для обращения в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетнему.
В пресс-службе ГУ МВД по Московской области уточнили, что от местной жительницы поступило сообщение о том, что в поселке Новосиньково собаки покусали ее сына. Также установлено, что женщина с ребенком проходила возле одного из домов, где на несовершеннолетнего набросились собаки.
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