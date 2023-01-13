https://ria.ru/20230113/proverka-1844733561.html

В Саратове проведут проверку после жалоб о повышении платы за отопление

В Саратове проведут проверку после жалоб о повышении платы за отопление - РИА Новости, 13.01.2023

В Саратове проведут проверку после жалоб о повышении платы за отопление

Прокуратура Саратова проведет проверку после жалоб горожан на резкий рост в квитанциях начислений по услуге "отопление" за декабрь 2022 года, сообщило надзорное РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T19:18

2023-01-13T19:18

2023-01-13T19:18

жкх

саратов

саратовская область

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САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости. Прокуратура Саратова проведет проверку после жалоб горожан на резкий рост в квитанциях начислений по услуге "отопление" за декабрь 2022 года, сообщило надзорное ведомство региона в своем телеграм-канале. "По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко прокуратура Саратова организовала проверку соблюдения требований законодательства при начислении платы за коммунальную услугу "отопление". Ежедневный мониторинг средств массовой информации, а также поступающие в прокуратуру сигналы от граждан свидетельствуют о наличии проблем в данной сфере. В платежных документах за декабрь 2022 года суммы начисленной платы за коммунальную услугу "отопление" значительно превышают размер платы за предыдущие периоды отопительного сезона. При этом в ряде случаев качество оказываемых услуг не соответствует нормативным требованиям", - говорится в сообщении. Уточняется, что в случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. В ведомстве добавили, что проведённые в 2022 году проверки выявляли ряд нарушений в сфере, в связи с чем по требованию прокуратуры жителям Саратова производился перерасчет на сумму свыше 3 миллионов рублей. Саратовский филиал ПАО "Т Плюс", который является основным поставщиком тепла в Саратове, в своем телеграм-канале отметил, что с 1 декабря 2022 года государством увеличены тарифы на газ, электроэнергию, воду и отопление на 9%, вследствие чего жители получили увеличенные суммы в квитанциях за декабрь. Кроме того, как пояснили в компании, на сумму начислений за декабрь относительно ноября повлияло увеличение температуры теплоносителя в связи с похолоданием и пропорциональным ростом фактического потребления отопления в жилом фонде по приборам учета, поскольку "средняя температура декабря (минус 6 градусов) в несколько раз ниже аналогичного показателя ноября (плюс 2,5 градуса)". "‍Специалисты ведут круглосуточную проверку обращений жителей на тему декабрьских платежей. Каждый адрес находится на личном контроле руководства предприятия. На сегодняшний день отработано около 90% поступивших заявок. Тщательная проверка обращений показывает, что начисления за отопление сделаны корректно и в строгом соответствии с законодательством РФ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230111/volgograd-1844043112.html

https://ria.ru/20230110/shkola-1843947290.html

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саратовская область

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, саратов, саратовская область