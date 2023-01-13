https://ria.ru/20230113/proverka-1844603104.html

Росздравнадзор проверит данные о магазине в поликлинике в Прокопьевске

Росздравнадзор проверит данные о магазине в поликлинике в Прокопьевске - РИА Новости, 13.01.2023

Росздравнадзор проверит данные о магазине в поликлинике в Прокопьевске

Росздравнадзор проверит сообщения о работе мясного магазина, банка и парикмахерской в поликлинике города Прокопьевск Кемеровской области, сообщается в... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T12:57

2023-01-13T12:57

2023-01-13T12:57

кемеровская область

прокопьевск

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Росздравнадзор проверит сообщения о работе мясного магазина, банка и парикмахерской в поликлинике города Прокопьевск Кемеровской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее в СМИ появились сообщения, что в поликлинике на улице Строителей в Прокопьевске работали магазин мясных продуктов, банк и парикмахерская. "Территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области проверит факты, озвученные в СМИ, о работе на территории поликлиники Прокопьевска мясного магазина, парикмахерской и отделения банка",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221221/kapremont-1840247154.html

кемеровская область

прокопьевск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

кемеровская область, прокопьевск, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество