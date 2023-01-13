https://ria.ru/20230113/proverka-1844603104.html
Росздравнадзор проверит данные о магазине в поликлинике в Прокопьевске
Росздравнадзор проверит данные о магазине в поликлинике в Прокопьевске - РИА Новости, 13.01.2023
Росздравнадзор проверит данные о магазине в поликлинике в Прокопьевске
Росздравнадзор проверит сообщения о работе мясного магазина, банка и парикмахерской в поликлинике города Прокопьевск Кемеровской области, сообщается в... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:57
2023-01-13T12:57
2023-01-13T12:57
кемеровская область
прокопьевск
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Росздравнадзор проверит сообщения о работе мясного магазина, банка и парикмахерской в поликлинике города Прокопьевск Кемеровской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее в СМИ появились сообщения, что в поликлинике на улице Строителей в Прокопьевске работали магазин мясных продуктов, банк и парикмахерская. "Территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области проверит факты, озвученные в СМИ, о работе на территории поликлиники Прокопьевска мясного магазина, парикмахерской и отделения банка",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221221/kapremont-1840247154.html
кемеровская область
прокопьевск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, прокопьевск, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество
Кемеровская область, Прокопьевск, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Общество
Росздравнадзор проверит данные о магазине в поликлинике в Прокопьевске
Росздравнадзор проверит сообщения о работе мясного магазина в поликлинике в Прокопьевске