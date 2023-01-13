https://ria.ru/20230113/proverka-1844588141.html
В Улан-Удэ стая бездомных собак напала на ребенка
В Улан-Удэ стая бездомных собак напала на ребенка - РИА Новости, 13.01.2023
В Улан-Удэ стая бездомных собак напала на ребенка
Прокуратура в Бурятии начала проверку после того, как стая собак напала на девочку в Улан-Удэ. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:11
2023-01-13T12:11
2023-01-13T12:11
происшествия
улан-удэ
республика бурятия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
УЛАН-УДЭ, 13 янв - РИА Новости. Прокуратура в Бурятии начала проверку после того, как стая собак напала на девочку в Улан-Удэ. Ранее местные СМИ сообщили, что собаки напали на девочку около мусорных баков на улице Терешковой, 7 в Улан-Удэ. Девочка не пострадала - ее отбили от агрессивных животных представители ОНФ, они же в своем телеграм-канале призвали власти республики принять меры. "Прокуратурой Октябрьского района г. Улан-Удэ по данному факту организована проверка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры. В ООО "Ананда", которое занимается отловом бродячих собак в Октябрьском районе Улан-Удэ, сообщили РИА Новости, что обращение от диспетчерской службы поступило, результаты будут известны после 18.00 (13.00 мск).
https://ria.ru/20230112/kompensatsiya-1844332659.html
улан-удэ
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, улан-удэ, республика бурятия
Происшествия, Улан-Удэ, Республика Бурятия
В Улан-Удэ стая бездомных собак напала на ребенка
Прокуратура начала проверку после нападения бездомных собак на девочку в Улан-Удэ
УЛАН-УДЭ, 13 янв - РИА Новости. Прокуратура в Бурятии начала проверку после того, как стая собак напала на девочку в Улан-Удэ.
Ранее местные СМИ сообщили, что собаки напали на девочку около мусорных баков на улице Терешковой, 7 в Улан-Удэ. Девочка не пострадала - ее отбили от агрессивных животных представители ОНФ, они же в своем телеграм-канале призвали власти республики принять меры.
"Прокуратурой Октябрьского района г. Улан-Удэ по данному факту организована проверка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
В ООО "Ананда", которое занимается отловом бродячих собак в Октябрьском районе Улан-Удэ, сообщили РИА Новости, что обращение от диспетчерской службы поступило, результаты будут известны после 18.00 (13.00 мск).