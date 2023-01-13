https://ria.ru/20230113/proverka-1844588141.html

В Улан-Удэ стая бездомных собак напала на ребенка

В Улан-Удэ стая бездомных собак напала на ребенка - РИА Новости, 13.01.2023

В Улан-Удэ стая бездомных собак напала на ребенка

Прокуратура в Бурятии начала проверку после того, как стая собак напала на девочку в Улан-Удэ. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T12:11

2023-01-13T12:11

2023-01-13T12:11

происшествия

улан-удэ

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 13 янв - РИА Новости. Прокуратура в Бурятии начала проверку после того, как стая собак напала на девочку в Улан-Удэ. Ранее местные СМИ сообщили, что собаки напали на девочку около мусорных баков на улице Терешковой, 7 в Улан-Удэ. Девочка не пострадала - ее отбили от агрессивных животных представители ОНФ, они же в своем телеграм-канале призвали власти республики принять меры. "Прокуратурой Октябрьского района г. Улан-Удэ по данному факту организована проверка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры. В ООО "Ананда", которое занимается отловом бродячих собак в Октябрьском районе Улан-Удэ, сообщили РИА Новости, что обращение от диспетчерской службы поступило, результаты будут известны после 18.00 (13.00 мск).

https://ria.ru/20230112/kompensatsiya-1844332659.html

улан-удэ

республика бурятия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, улан-удэ, республика бурятия