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В Улан-Удэ стая бездомных собак напала на ребенка - РИА Новости, 13.01.2023
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В Улан-Удэ стая бездомных собак напала на ребенка
В Улан-Удэ стая бездомных собак напала на ребенка - РИА Новости, 13.01.2023
В Улан-Удэ стая бездомных собак напала на ребенка
Прокуратура в Бурятии начала проверку после того, как стая собак напала на девочку в Улан-Удэ. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:11
2023-01-13T12:11
происшествия
улан-удэ
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 13 янв - РИА Новости. Прокуратура в Бурятии начала проверку после того, как стая собак напала на девочку в Улан-Удэ. Ранее местные СМИ сообщили, что собаки напали на девочку около мусорных баков на улице Терешковой, 7 в Улан-Удэ. Девочка не пострадала - ее отбили от агрессивных животных представители ОНФ, они же в своем телеграм-канале призвали власти республики принять меры. "Прокуратурой Октябрьского района г. Улан-Удэ по данному факту организована проверка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры. В ООО "Ананда", которое занимается отловом бродячих собак в Октябрьском районе Улан-Удэ, сообщили РИА Новости, что обращение от диспетчерской службы поступило, результаты будут известны после 18.00 (13.00 мск).
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улан-удэ
республика бурятия
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Екатерина Зайцева
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происшествия, улан-удэ, республика бурятия
Происшествия, Улан-Удэ, Республика Бурятия
12:11 13.01.2023
 
В Улан-Удэ стая бездомных собак напала на ребенка

Прокуратура начала проверку после нападения бездомных собак на девочку в Улан-Удэ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 13 янв - РИА Новости. Прокуратура в Бурятии начала проверку после того, как стая собак напала на девочку в Улан-Удэ.
Ранее местные СМИ сообщили, что собаки напали на девочку около мусорных баков на улице Терешковой, 7 в Улан-Удэ. Девочка не пострадала - ее отбили от агрессивных животных представители ОНФ, они же в своем телеграм-канале призвали власти республики принять меры.
"Прокуратурой Октябрьского района г. Улан-Удэ по данному факту организована проверка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
В ООО "Ананда", которое занимается отловом бродячих собак в Октябрьском районе Улан-Удэ, сообщили РИА Новости, что обращение от диспетчерской службы поступило, результаты будут известны после 18.00 (13.00 мск).
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