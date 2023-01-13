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Росздравнадзор проверит клиники с нетрадиционными методами лечения рака - РИА Новости, 13.01.2023
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Росздравнадзор проверит клиники с нетрадиционными методами лечения рака
Росздравнадзор проверит клиники с нетрадиционными методами лечения рака - РИА Новости, 13.01.2023
Росздравнадзор проверит клиники с нетрадиционными методами лечения рака
Росздравнадзор проверит клиники, где, по данным средств массовой информации, пациентов с онкологическими заболеваниями лечат альтернативными методами. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:03
2023-01-13T11:05
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Росздравнадзор проверит клиники, где, по данным средств массовой информации, пациентов с онкологическими заболеваниями лечат альтернативными методами. "Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проверит деятельность клиники ООО "Здравница", где, по сообщениям СМИ, пациентов с онкологическими заболеваниями лечат альтернативными методами", - говорится в сообщении ведомства в Telegram. Ранее газета "Известия" сообщила, что в России действует сеть клиник, где от тяжелых заболеваний, в частности рака и аутизма, "лечат" народными песнями и наложением рук. По данным газеты, клиники имеют лицензии, оформленные на ООО "Здравница".
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Екатерина Зайцева
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россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Россия, Общество, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
11:03 13.01.2023 (обновлено: 11:05 13.01.2023)
 
Росздравнадзор проверит клиники с нетрадиционными методами лечения рака

Росздравнадзор проверит клиники с альтернативными методами лечения рака у пациентов

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме
Пациент на приеме - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Росздравнадзор проверит клиники, где, по данным средств массовой информации, пациентов с онкологическими заболеваниями лечат альтернативными методами.
"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проверит деятельность клиники ООО "Здравница", где, по сообщениям СМИ, пациентов с онкологическими заболеваниями лечат альтернативными методами", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Ранее газета "Известия" сообщила, что в России действует сеть клиник, где от тяжелых заболеваний, в частности рака и аутизма, "лечат" народными песнями и наложением рук. По данным газеты, клиники имеют лицензии, оформленные на ООО "Здравница".
Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря 2022, 17:03
Онколог Минздрава рассказал о микросферах для лечения опухолей печени
 
РоссияОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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