https://ria.ru/20230113/proverka-1844565981.html
Росздравнадзор проверит клиники с нетрадиционными методами лечения рака
Росздравнадзор проверит клиники с нетрадиционными методами лечения рака - РИА Новости, 13.01.2023
Росздравнадзор проверит клиники с нетрадиционными методами лечения рака
Росздравнадзор проверит клиники, где, по данным средств массовой информации, пациентов с онкологическими заболеваниями лечат альтернативными методами. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:03
2023-01-13T11:03
2023-01-13T11:05
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Росздравнадзор проверит клиники, где, по данным средств массовой информации, пациентов с онкологическими заболеваниями лечат альтернативными методами. "Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проверит деятельность клиники ООО "Здравница", где, по сообщениям СМИ, пациентов с онкологическими заболеваниями лечат альтернативными методами", - говорится в сообщении ведомства в Telegram. Ранее газета "Известия" сообщила, что в России действует сеть клиник, где от тяжелых заболеваний, в частности рака и аутизма, "лечат" народными песнями и наложением рук. По данным газеты, клиники имеют лицензии, оформленные на ООО "Здравница".
https://ria.ru/20221220/lechenie-1840056986.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Россия, Общество, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
11:03 13.01.2023 (обновлено: 11:05 13.01.2023)
Росздравнадзор проверит клиники с нетрадиционными методами лечения рака
Росздравнадзор проверит клиники с альтернативными методами лечения рака у пациентов