https://ria.ru/20230113/proverka-1844565981.html

Росздравнадзор проверит клиники с нетрадиционными методами лечения рака

Росздравнадзор проверит клиники с нетрадиционными методами лечения рака - РИА Новости, 13.01.2023

Росздравнадзор проверит клиники с нетрадиционными методами лечения рака

Росздравнадзор проверит клиники, где, по данным средств массовой информации, пациентов с онкологическими заболеваниями лечат альтернативными методами. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T11:03

2023-01-13T11:03

2023-01-13T11:05

россия

общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Росздравнадзор проверит клиники, где, по данным средств массовой информации, пациентов с онкологическими заболеваниями лечат альтернативными методами. "Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проверит деятельность клиники ООО "Здравница", где, по сообщениям СМИ, пациентов с онкологическими заболеваниями лечат альтернативными методами", - говорится в сообщении ведомства в Telegram. Ранее газета "Известия" сообщила, что в России действует сеть клиник, где от тяжелых заболеваний, в частности рака и аутизма, "лечат" народными песнями и наложением рук. По данным газеты, клиники имеют лицензии, оформленные на ООО "Здравница".

https://ria.ru/20221220/lechenie-1840056986.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)