https://ria.ru/20230113/proschanie-1844564203.html
Путин прибыл в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкирии
Путин прибыл в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкирии - РИА Новости, 13.01.2023
Путин прибыл в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкирии
Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T10:57
2023-01-13T10:57
2023-01-13T12:14
россия
политика
муртаза рахимов
владимир путин
уфа
республика башкортостан
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УФА, 13 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Политик скончался два дня назад в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.Церемония проходи в ГКЦ "Башкортостан" в Уфе. Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Прощание проходит в государственном концертном зале "Башкортостан". Муртаза Рахимов руководил Башкирией 20 лет. С 1990 по 1993 годы был председателем Верховного совета Башкирской АССР, а в 1993 году был избран первым президентом республики. Политик ушел в отставку в 2010 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Прощание Путина с первым президентом Башкирии Рахимовым
Владимир Путин простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Церемония проходит в государственном концертном зале "Башкортостан".
2023-01-13T10:57
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PT1M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, муртаза рахимов, владимир путин, уфа, республика башкортостан
Россия, Политика, Муртаза Рахимов, Владимир Путин, Уфа, Республика Башкортостан
10:57 13.01.2023 (обновлено: 12:14 13.01.2023)
Путин прибыл в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкирии
Путин прибыл в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым
УФА, 13 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым.
Политик скончался два дня назад в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.
Церемония проходи в ГКЦ "Башкортостан" в Уфе.
Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Прощание проходит в государственном концертном зале "Башкортостан".
Муртаза Рахимов руководил Башкирией 20 лет. С 1990 по 1993 годы был председателем Верховного совета Башкирской АССР, а в 1993 году был избран первым президентом республики. Политик ушел в отставку в 2010 году.