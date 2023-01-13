https://ria.ru/20230113/proschanie-1844564203.html

Путин прибыл в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкирии

Путин прибыл в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкирии - РИА Новости, 13.01.2023

Путин прибыл в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкирии

Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T10:57

2023-01-13T10:57

2023-01-13T12:14

россия

политика

муртаза рахимов

владимир путин

уфа

республика башкортостан

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УФА, 13 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Политик скончался два дня назад в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.Церемония проходи в ГКЦ "Башкортостан" в Уфе. Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Прощание проходит в государственном концертном зале "Башкортостан". Муртаза Рахимов руководил Башкирией 20 лет. С 1990 по 1993 годы был председателем Верховного совета Башкирской АССР, а в 1993 году был избран первым президентом республики. Политик ушел в отставку в 2010 году.

https://ria.ru/20230111/rakhimov-1844265885.html

россия

уфа

республика башкортостан

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прощание Путина с первым президентом Башкирии Рахимовым Владимир Путин простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Церемония проходит в государственном концертном зале "Башкортостан". 2023-01-13T10:57 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, муртаза рахимов, владимир путин, уфа, республика башкортостан