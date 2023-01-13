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В США предрекли Украине мрачный год - РИА Новости, 13.01.2023
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В США предрекли Украине мрачный год
В США предрекли Украине мрачный год - РИА Новости, 13.01.2023
В США предрекли Украине мрачный год
Наступивший 2023 год не предвещает Украине ничего хорошего, такое мнение в статье для издания Consortium News высказал отставной офицер разведки Корпуса морской РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T02:06
2023-01-13T02:06
в мире
украина
сша
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Наступивший 2023 год не предвещает Украине ничего хорошего, такое мнение в статье для издания Consortium News высказал отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер.Эксперт констатировал, что военная техника, переданная Западом Украине, по большей части уничтожена. Даже если страны-члены НАТО согласятся с просьбами официального Киева о новых поставках, то они будут весьма ограниченными.Ранее Риттер уже обращал внимание на сложный процесс передачи ВСУ натовской техники, которая при транспортировке может легко стать мишенью для российских Вооруженных сил. При этом Украина и ее западные партнеры пытаются изо всех сил поддерживать конфликт, который они начали, когда отвергли возможное мирное урегулирование.В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230110/zapad-1844005477.html
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в мире, украина, сша, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, НАТО, Вооруженные силы Украины
02:06 13.01.2023
 
В США предрекли Украине мрачный год

Офицер в отставке КМП США Риттер: 2023 год не предвещает для Украины ничего хорошего

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Наступивший 2023 год не предвещает Украине ничего хорошего, такое мнение в статье для издания Consortium News высказал отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер.
"Расчеты не предвещают ничего хорошего для Украины. Ни НАТО, ни Соединенные Штаты, похоже, не в состоянии поддерживать поставки вооружения в прежнем объеме", - отметил он.
Эксперт констатировал, что военная техника, переданная Западом Украине, по большей части уничтожена. Даже если страны-члены НАТО согласятся с просьбами официального Киева о новых поставках, то они будут весьма ограниченными.
Ранее Риттер уже обращал внимание на сложный процесс передачи ВСУ натовской техники, которая при транспортировке может легко стать мишенью для российских Вооруженных сил. При этом Украина и ее западные партнеры пытаются изо всех сил поддерживать конфликт, который они начали, когда отвергли возможное мирное урегулирование.
В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Ангела Меркель и Франсуа Олланд - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 22:23
Американский военный аналитик обвинил коллективный Запад во лжи России
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
 
В миреУкраинаСШАНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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