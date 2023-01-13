https://ria.ru/20230113/problema-1844679797.html

Миссия России при ООН назвала самую большую проблему отношений с Западом

Миссия России при ООН назвала самую большую проблему отношений с Западом - РИА Новости, 13.01.2023

Миссия России при ООН назвала самую большую проблему отношений с Западом

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что недостаток доверия между Россией и Западом является самой большой проблемой в отношениях между... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T16:21

2023-01-13T16:21

2023-01-13T16:21

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что недостаток доверия между Россией и Западом является самой большой проблемой в отношениях между ними. "Отношения между Россией и Западом сейчас в бедственном положении, если вообще какие-то отношения существуют. И, конечно, есть серьезная нехватка доверия, что является самой большой проблемой. Я не знаю, как еще можно верить в сказки Запада после откровений госпожи (Ангелы) Меркель и господина (Франсуа) Олланда об использовании минских соглашений, чтобы вооружить Украину. Это без сомнений рушит любое доверие. Очень сложно понять, как мы можем сесть и вести переговоры с такими лидерами. Если к этому еще добавить то, что нам говорили о нерасширении НАТО в 90-х и позже. Конечно, все это создает огромный пузырь лжи, с которой мы сталкиваемся на переговорах с Западом", - заявил Полянский в эфире британской радиостанции LBC. По словам Полянского, многое в переговорном процессе между Россией и Западом нужно переработать.

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россия, украина, оон, нато, в мире