https://ria.ru/20230113/primore-1844522254.html

В Приморье объявили штормовое предупреждение

В Приморье объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 13.01.2023

В Приморье объявили штормовое предупреждение

Быстрое обледенение судов в Японском море вероятно на фоне ожидаемого в ночь на 14 января ухудшения погоды у берегов Приморского края, объявлено штормовое... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T02:59

2023-01-13T02:59

2023-01-13T02:59

японское море

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Быстрое обледенение судов в Японском море вероятно на фоне ожидаемого в ночь на 14 января ухудшения погоды у берегов Приморского края, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в региональном министерстве ГО и ЧС. "Штормовое предупреждение... в ночь на 14 января в северо-западной части Японского моря ожидается опасное явление – очень быстрое обледенение судов. Опасное явление сохранится в течение двух суток", - говорится в публикации в Telegram-канале министерства. Уточняется, что риск обледенения судов будет создан "резким вторжением холода на побережье Приморского края, усилением ночью и днём 14 января северного, северо-западного ветра 20-25 метров в секунду, на мысах порывами до 30 метров в секунду".

https://ria.ru/20221231/sneg-1842598911.html

японское море

приморский край

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японское море, приморский край