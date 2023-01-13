В Крыму предложили новым субъектам России выставить претензии Киеву

"Считаю, что новые субъекты имеют полное право на это и должны сформировать свои претензии Украине. Они могут рассчитывать на любую помощь с нашей стороны. Хотя эти претензии надо будет предъявлять Западу, Украины уже не будет", - сказал РИА Новости Константинов.