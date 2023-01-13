https://ria.ru/20230113/pretenzii-1844539493.html
В Крыму предложили новым субъектам России выставить претензии Киеву
В Крыму предложили новым субъектам России выставить претензии Киеву - РИА Новости, 13.01.2023
В Крыму предложили новым субъектам России выставить претензии Киеву
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил новым субъектам России выставить претензии Украине по восстановлению инфраструктуры, разрушенной в... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T08:56
2023-01-13T08:56
2023-01-13T08:56
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
россия
владимир константинов
республика крым
донецкая народная республика
луганская народная республика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил новым субъектам России выставить претензии Украине по восстановлению инфраструктуры, разрушенной в результате обстрелов и терактов. Ранее власти республики подготовили первый иск с документами, подтверждающими ущерб бюджету от водной блокады полуострова со стороны Украины. При этом работа по подсчету ущерба, нанесенного другими блокадами, включая энергетическую и транспортную, продолжается. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации по итогам проведенных там референдумов. При этом украинская сторона продолжает обстреливать данные территории.
https://ria.ru/20221126/fantazer-1834389668.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, россия, владимир константинов, республика крым, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
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В Крыму предложили новым субъектам России выставить претензии Киеву
Константинов предложил новым регионам выставить претензии Киеву и Западу из-за обстрелов