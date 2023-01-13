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В Крыму предложили новым субъектам России выставить претензии Киеву - РИА Новости, 13.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/pretenzii-1844539493.html
В Крыму предложили новым субъектам России выставить претензии Киеву
В Крыму предложили новым субъектам России выставить претензии Киеву - РИА Новости, 13.01.2023
В Крыму предложили новым субъектам России выставить претензии Киеву
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил новым субъектам России выставить претензии Украине по восстановлению инфраструктуры, разрушенной в... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T08:56
2023-01-13T08:56
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
россия
владимир константинов
республика крым
донецкая народная республика
луганская народная республика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил новым субъектам России выставить претензии Украине по восстановлению инфраструктуры, разрушенной в результате обстрелов и терактов. Ранее власти республики подготовили первый иск с документами, подтверждающими ущерб бюджету от водной блокады полуострова со стороны Украины. При этом работа по подсчету ущерба, нанесенного другими блокадами, включая энергетическую и транспортную, продолжается. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации по итогам проведенных там референдумов. При этом украинская сторона продолжает обстреливать данные территории.
https://ria.ru/20221126/fantazer-1834389668.html
украина
россия
республика крым
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
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происшествия, украина, россия, владимир константинов, республика крым, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Россия, Владимир Константинов, Республика Крым, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
08:56 13.01.2023
 
В Крыму предложили новым субъектам России выставить претензии Киеву

Константинов предложил новым регионам выставить претензии Киеву и Западу из-за обстрелов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом в Куйбышевском районе Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ
Жилой дом в Куйбышевском районе Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом в Куйбышевском районе Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил новым субъектам России выставить претензии Украине по восстановлению инфраструктуры, разрушенной в результате обстрелов и терактов.
Ранее власти республики подготовили первый иск с документами, подтверждающими ущерб бюджету от водной блокады полуострова со стороны Украины. При этом работа по подсчету ущерба, нанесенного другими блокадами, включая энергетическую и транспортную, продолжается.
"Считаю, что новые субъекты имеют полное право на это и должны сформировать свои претензии Украине. Они могут рассчитывать на любую помощь с нашей стороны. Хотя эти претензии надо будет предъявлять Западу, Украины уже не будет", - сказал РИА Новости Константинов.
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации по итогам проведенных там референдумов. При этом украинская сторона продолжает обстреливать данные территории.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаРоссияВладимир КонстантиновРеспублика КрымДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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