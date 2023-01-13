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В США рассказали о совершенном ради Украины преступлении - РИА Новости, 13.01.2023
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В США рассказали о совершенном ради Украины преступлении
В США рассказали о совершенном ради Украины преступлении - РИА Новости, 13.01.2023
В США рассказали о совершенном ради Украины преступлении
Некоторые члены американского конгресса начинают "приходить в чувство" по вопросу выделения миллиардов долларов Украине, заявил ведущий телеканала Fox News... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T01:17
2023-01-13T01:17
в мире
такер карлсон
кондолиза райс
джо байден
украина
сша
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Некоторые члены американского конгресса начинают "приходить в чувство" по вопросу выделения миллиардов долларов Украине, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.Он процитировал конгрессмена-республиканца Томаса Мэсси из Кентукки, заявившего, что за год конгресс США потратил на Украину больше, чем на все дороги и мосты в собственной стране, и призвавшего провести аудит помощи Киеву. "Выходит, что это преступление против нашей страны совершается Демократической партией при полном участии большинства республиканцев, и лишь немногие выступили против", - указал телеведущий.Как отметил журналист, конгрессмены от Демократической партии не хотят, чтобы американцы понимали, куда подевались сто миллиардов долларов, отправленных Киеву. "Вот вы потратили сто миллиардов долларов на Украину, а затем (экс-госсекретарь. – ред.) Кондолиза Райс, которая, как ни удивительно, до сих пор говорит публично о внешней политике, объявляет на этой неделе о том, что Украина проигрывает. Хорошо, а куда делись все эти деньги? Вам нельзя этого знать", - возмутился телеведущий.Карлсон назвал "безумием" объявление президента США Джо Байдена об отправке новых миллиардов Киеву. "Люди на этом сильно наживаются. Люди на этом сильно обогащаются. Именно поэтому Вашингтон это поддерживает", - заявил он.При этом цена этой поддержки для США, по его словам, "серьезнейшая". Телеведущий напомнил о недавнем заявлении министра американских ВМС Карлоса дель Торо, который назвал поставки оружия Украине "поводом для беспокойства". "Другими словами, вы можете защищать либо границы Украины, либо Соединенные Штаты. Каков ваш выбор? Большинство членов конгресса выбирают Украину, что раскрывает нам всю правду. Но некоторые из них приходят в чувство", - добавил Карлсон.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы и военную технику, станут законной целью для ВКС в соседней республике. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что государства Североатлантического альянса "играют с огнем", поставляя амуницию киевскому режиму.
https://ria.ru/20230112/tanki-1844431094.html
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в мире, такер карлсон, кондолиза райс, джо байден, украина, сша, нато
В мире, Такер Карлсон, Кондолиза Райс, Джо Байден, Украина, США, НАТО
01:17 13.01.2023
 
В США рассказали о совершенном ради Украины преступлении

Ведущий Fox Карлсон назвал преступлением траты на Украину в большем размере, чем на США

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден и Владимир Зеленский
Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Некоторые члены американского конгресса начинают "приходить в чувство" по вопросу выделения миллиардов долларов Украине, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
Он процитировал конгрессмена-республиканца Томаса Мэсси из Кентукки, заявившего, что за год конгресс США потратил на Украину больше, чем на все дороги и мосты в собственной стране, и призвавшего провести аудит помощи Киеву. "Выходит, что это преступление против нашей страны совершается Демократической партией при полном участии большинства республиканцев, и лишь немногие выступили против", - указал телеведущий.
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Как отметил журналист, конгрессмены от Демократической партии не хотят, чтобы американцы понимали, куда подевались сто миллиардов долларов, отправленных Киеву. "Вот вы потратили сто миллиардов долларов на Украину, а затем (экс-госсекретарь. – ред.) Кондолиза Райс, которая, как ни удивительно, до сих пор говорит публично о внешней политике, объявляет на этой неделе о том, что Украина проигрывает. Хорошо, а куда делись все эти деньги? Вам нельзя этого знать", - возмутился телеведущий.
Карлсон назвал "безумием" объявление президента США Джо Байдена об отправке новых миллиардов Киеву. "Люди на этом сильно наживаются. Люди на этом сильно обогащаются. Именно поэтому Вашингтон это поддерживает", - заявил он.
При этом цена этой поддержки для США, по его словам, "серьезнейшая". Телеведущий напомнил о недавнем заявлении министра американских ВМС Карлоса дель Торо, который назвал поставки оружия Украине "поводом для беспокойства". "Другими словами, вы можете защищать либо границы Украины, либо Соединенные Штаты. Каков ваш выбор? Большинство членов конгресса выбирают Украину, что раскрывает нам всю правду. Но некоторые из них приходят в чувство", - добавил Карлсон.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы и военную технику, станут законной целью для ВКС в соседней республике. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что государства Североатлантического альянса "играют с огнем", поставляя амуницию киевскому режиму.
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В миреТакер КарлсонКондолиза РайсДжо БайденУкраинаСШАНАТО
 
 
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