https://ria.ru/20230113/presli-1844518515.html

СМИ: дочь Элвиса Пресли госпитализировали после остановки сердца

СМИ: дочь Элвиса Пресли госпитализировали после остановки сердца - РИА Новости, 13.01.2023

СМИ: дочь Элвиса Пресли госпитализировали после остановки сердца

Единственная дочь Элвиса Пресли певица Лиза-Мари Пресли попала в больницу после остановки сердца, сообщил портал TMZ со ссылкой на источники. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T01:14

2023-01-13T01:14

2023-01-13T01:51

элвис пресли

майкл джексон

николас кейдж

лос-анджелес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745476620_200:0:1124:520_1920x0_80_0_0_5424f4180c7a3dfabd3442b6a7aeee07.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Единственная дочь Элвиса Пресли певица Лиза-Мари Пресли попала в больницу после остановки сердца, сообщил портал TMZ со ссылкой на источники. "Лиза-Мари Пресли была срочно доставлена в больницу после того, как врачи скорой помощи приехали к ней домой из-за возможной остановки сердца", - сообщил портал. Отмечается, что медики были вынуждены ввести адреналин 54-летней женщине и сделать ей непрямой массаж сердца, чтобы восстановить пульс.Лиза-Мари Пресли на данный момент получает необходимое лечение, однако пока неизвестно, в каком она состоянии. По данным портала, Лиза-Мари Пресли вместе с матерью Присциллой в ночь на среду посетила 80-ю церемонию вручения премии "Золотой глобус", которая проходила в Лос-Анджелесе. Победителем в номинации "Лучший актер в драме" стал актер Остин Батлер, сыгравшего Элвиса Пресли в одноименном фильме. Лиза-Мари Пресли - единственная дочь Элвиса Пресли и его жены Присциллы Боле Пресли - родилась в 1968 году. Лиза-Мари известна как исполнительница собственных песен. Кроме того, она – вдова Майкла Джексона и бывшая жена актера Николаса Кейджа.

https://ria.ru/20220516/presley-1788755868.html

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

элвис пресли, майкл джексон, николас кейдж, лос-анджелес