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СМИ: дочь Элвиса Пресли госпитализировали после остановки сердца
СМИ: дочь Элвиса Пресли госпитализировали после остановки сердца - РИА Новости, 13.01.2023
СМИ: дочь Элвиса Пресли госпитализировали после остановки сердца
Единственная дочь Элвиса Пресли певица Лиза-Мари Пресли попала в больницу после остановки сердца, сообщил портал TMZ со ссылкой на источники. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T01:14
2023-01-13T01:14
2023-01-13T01:51
элвис пресли
майкл джексон
николас кейдж
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Единственная дочь Элвиса Пресли певица Лиза-Мари Пресли попала в больницу после остановки сердца, сообщил портал TMZ со ссылкой на источники. "Лиза-Мари Пресли была срочно доставлена в больницу после того, как врачи скорой помощи приехали к ней домой из-за возможной остановки сердца", - сообщил портал. Отмечается, что медики были вынуждены ввести адреналин 54-летней женщине и сделать ей непрямой массаж сердца, чтобы восстановить пульс.Лиза-Мари Пресли на данный момент получает необходимое лечение, однако пока неизвестно, в каком она состоянии. По данным портала, Лиза-Мари Пресли вместе с матерью Присциллой в ночь на среду посетила 80-ю церемонию вручения премии "Золотой глобус", которая проходила в Лос-Анджелесе. Победителем в номинации "Лучший актер в драме" стал актер Остин Батлер, сыгравшего Элвиса Пресли в одноименном фильме. Лиза-Мари Пресли - единственная дочь Элвиса Пресли и его жены Присциллы Боле Пресли - родилась в 1968 году. Лиза-Мари известна как исполнительница собственных песен. Кроме того, она – вдова Майкла Джексона и бывшая жена актера Николаса Кейджа.
https://ria.ru/20220516/presley-1788755868.html
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элвис пресли, майкл джексон, николас кейдж, лос-анджелес
Элвис Пресли, Майкл Джексон, Николас Кейдж, Лос-Анджелес
01:14 13.01.2023 (обновлено: 01:51 13.01.2023)
СМИ: дочь Элвиса Пресли госпитализировали после остановки сердца
"TMZ": дочь Элвиса певица Лиза-Мари Пресли госпитализировали после остановки сердца