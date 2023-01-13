https://ria.ru/20230113/premii-1844627481.html

Собянин вручил премии Москвы журналистам РИА Новости

Собянин вручил премии Москвы журналистам РИА Новости - РИА Новости, 13.01.2023

Собянин вручил премии Москвы журналистам РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин в День российской печати вручил премии города в области журналистики, среди лауреатов - представители медиагруппы МИА "Россия... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:13

2023-01-13T14:13

2023-01-13T14:13

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в День российской печати вручил премии города в области журналистики, среди лауреатов - представители медиагруппы МИА "Россия сегодня", журналисты РИА Новости Мария Глебова, Елена Уханова и Елена Коробейникова, передает корреспондент РИА Новости. "Триста двадцать лет тому назад вышло первое издание "Ведомостей", которое должно было сообщать о военных и иных делах, значимых для знания и истории. С тех пор прошло много времени - больше трёх веков, но роль журналистов не изменилась: от их профессионализма, умения, ответственности зависит знание и память народа о тех событиях, которые происходят на территории нашей страны и в нашем славном городе. Спасибо вам огромное за ваш труд, за ваше умение, за неравнодушное отношение к своему делу. От имени всех москвичей спасибо большое, поздравляю с наградой", - сказал Собянин на церемонии награждения в пятницу. По словам мэра Москвы, в такие критические для страны минуты роль журналиста проявляется особенно. "Она становится определяющей, ключевой даже, потому что в любом военном конфликте с одной стороны на чаше весов военные победы, военные сражения, с другой стороны, может это не столь заметно, но не менее важно - информационная война, которая ведётся всеми сила и средствами, и от журналистов, от их патриотической позиции зависит очень много",- отметил Собянин. Награды московской мэрии за 2022 год в частности получили журналисты медиагруппы МИА "Россия сегодня" Мария Глебова, Елена Уханова и Елена Коробейникова за актуальные журналистские материалы об общественно-политической жизни столицы. Кроме того, премии были присуждены сотрудникам ВГТРК, Первого канала, издательского дома "Комсомольская правда", "Российской газеты", Общественного телевидения России, "Учительской газеты" и других информационных агентств. Орденом Дружбы был награжден политический обозреватель газеты "Вечерняя Москва" Михаил Щербаченко. Премия Москвы в области журналистики присуждается с 2001 года за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о столице и ее жителях, получивших общественное признание, поднимающих важные проблемы социально-экономической и культурной жизни города, а также проникнутых чувством гражданственности и способствующих воспитанию у граждан любви к Москве, бережного отношения к ее истории и традициям. Вручение награды традиционно приурочивается ко Дню печати, который отмечают 13 января.

https://ria.ru/20220422/blagodarnost-1784915769.html

https://ria.ru/20230112/nagrada-1844366873.html

https://ria.ru/20220704/nagrada-1800196790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей собянин, москва, россия, вгтрк