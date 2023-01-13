https://ria.ru/20230113/predateli-1844631681.html

СПЧ выработает позицию по ответственности для предателей России

СПЧ выработает позицию по ответственности для предателей России - РИА Новости, 13.01.2023

СПЧ выработает позицию по ответственности для предателей России

Совет по правам человека при президенте РФ в ближайшее время выработает позицию по ответственности для "предателей", заявил член Совета Кирилл Кабанов. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:30

2023-01-13T14:30

2023-01-13T14:34

общество

кирилл кабанов

вячеслав володин

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ в ближайшее время выработает позицию по ответственности для "предателей", заявил член Совета Кирилл Кабанов. "В последнее время почти ежедневно от российских политиков звучат заявления о необходимости введения ответственности для различного рода "предателей". Обсуждается множество вариантов наказаний: от лишения наград, почетных званий до лишения собственности и даже гражданства РФ... В ближайшее время мы с коллегами по СПЧ планируем подготовить свою позицию по данной проблеме и обсудить ее с заинтересованными лицами/ведомствами, но, прежде всего, с законодателями", - написал Кабанов в своем телеграм-канале. Правозащитник отметил, что проявление "предательства" в любой форме должно быть наказано. "Но решать эту задачу возможно только через закон. А на законодательном уровне необходимо начать с определения самого юридического понятия "предатель", возможно, через внесение соответствующих поправок и изменений в статью 275 УК РФ "Государственная измена", - предложил член Совета. По мнению Кабанова, до принятия правовых норм все предложения по введению каких-либо ограничений не могут иметь никакой юридической силы. "Более того, это может являться нарушением гражданских прав в свете действующего законодательства", - подчеркнул он. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Уголовный кодекс стоит добавить пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, "открыто поддерживающих нацистов", оскорбляющих РФ. По словам спикера, в последнее время "некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, её жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц". По его словам, "их цель - выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом".

https://ria.ru/20230109/zaklyuchennye-1843702450.html

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общество, кирилл кабанов, вячеслав володин, здоровье - общество, россия, госдума рф