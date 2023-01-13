Рейтинг@Mail.ru
В Польше раскрыли неудобную правду об Украине - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230113/pravda-1844524228.html
В Польше раскрыли неудобную правду об Украине
В Польше раскрыли неудобную правду об Украине - РИА Новости, 13.01.2023
В Польше раскрыли неудобную правду об Украине
Запад обманом внушает мысль, что Украина сражается за "свободный мир", в то время как методы, которые официальный Киев использует в этой борьбе, не имеют ничего РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T04:13
2023-01-13T12:22
украина
польша
степан бандера
в мире
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151701/22/1517012273_0:147:2808:1726_1920x0_80_0_0_b612d0f7b47a86aa2b1a779dc543cc1a.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Запад обманом внушает мысль, что Украина сражается за "свободный мир", в то время как методы, которые официальный Киев использует в этой борьбе, не имеют ничего общего со "свободным миром", пишет журналист Ян Энгельгард в статье для издания Mysl Polska.Киевский режим, напомнил автор публикации, запретил русский язык, сносит памятники русским писателям и поэтам, а на вакантные места ставит статуи одиозным украинским националистам вроде Степана Бандеры.Помимо культурной войны с Россией, идет и религиозная война. В частности, отметил Энгельгард, происходит насильственный захват храмов канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата сторонниками Православной Церкви Украины и боевиками из националистических группировок. Кроме того, во многих соборах, епархиальных центрах и монастырях СБУ проводит обыски, чтобы "не допустить использования религиозных общин в качестве ячеек русского мира"."За всеми этими явлениями отчетливо просматривается лик Степана Бандеры и его организации ОУН* (запрещенная в России экстремистская организация). И почему-то никто в Польше и в "свободном мире" не реагирует", — резюмировал Энгельгард.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон "о декоммунизации". Украинский институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие этого закона, поэтому их имена, по задумке авторов, должны исчезнуть из географических названий. Вместо них на Украине часто появляются топонимы в честь пособников нацистов и предателей, например Степана Бандеры, который участвовал в массовых убийствах украинцев и поляков в годы Второй мировой войны, или гетмана Ивана Мазепы, который был сторонником Петра I, но во время Северной войны присягнул шведскому королю Карлу XII.В 2022 году власти Украины начали борьбу уже со всем, что связано с Россией, и больше всего досталось памяти Александра Пушкина, который ушел из жизни почти за два века до этих событий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20230111/ukraina-1844018623.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Павел Стуков
Павел Стуков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151701/22/1517012273_156:0:2651:1871_1920x0_80_0_0_78a69f33e534be67891f4f81a0712bb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, польша, степан бандера, в мире, запад
Украина, Польша, Степан Бандера, В мире, Запад
04:13 13.01.2023 (обновлено: 12:22 13.01.2023)
 
В Польше раскрыли неудобную правду об Украине

Mysl Polska: методы, используемые Киевом, не имеют ничего общего со "свободным миром"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве. 22 марта 2018
Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве. 22 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Запад обманом внушает мысль, что Украина сражается за "свободный мир", в то время как методы, которые официальный Киев использует в этой борьбе, не имеют ничего общего со "свободным миром", пишет журналист Ян Энгельгард в статье для издания Mysl Polska.
Киевский режим, напомнил автор публикации, запретил русский язык, сносит памятники русским писателям и поэтам, а на вакантные места ставит статуи одиозным украинским националистам вроде Степана Бандеры.
Помимо культурной войны с Россией, идет и религиозная война. В частности, отметил Энгельгард, происходит насильственный захват храмов канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата сторонниками Православной Церкви Украины и боевиками из националистических группировок. Кроме того, во многих соборах, епархиальных центрах и монастырях СБУ проводит обыски, чтобы "не допустить использования религиозных общин в качестве ячеек русского мира".
"За всеми этими явлениями отчетливо просматривается лик Степана Бандеры и его организации ОУН* (запрещенная в России экстремистская организация). И почему-то никто в Польше и в "свободном мире" не реагирует", — резюмировал Энгельгард.
Владимир Зеленский на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 02:31
В США сделали откровение об Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон "о декоммунизации". Украинский институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие этого закона, поэтому их имена, по задумке авторов, должны исчезнуть из географических названий. Вместо них на Украине часто появляются топонимы в честь пособников нацистов и предателей, например Степана Бандеры, который участвовал в массовых убийствах украинцев и поляков в годы Второй мировой войны, или гетмана Ивана Мазепы, который был сторонником Петра I, но во время Северной войны присягнул шведскому королю Карлу XII.
В 2022 году власти Украины начали борьбу уже со всем, что связано с Россией, и больше всего досталось памяти Александра Пушкина, который ушел из жизни почти за два века до этих событий.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
* Запрещенная в России экстремистская организация.
 
УкраинаПольшаСтепан БандераВ миреЗапад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала