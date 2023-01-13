https://ria.ru/20230113/pravda-1844524228.html

В Польше раскрыли неудобную правду об Украине

В Польше раскрыли неудобную правду об Украине - РИА Новости, 13.01.2023

В Польше раскрыли неудобную правду об Украине

Запад обманом внушает мысль, что Украина сражается за "свободный мир", в то время как методы, которые официальный Киев использует в этой борьбе, не имеют ничего РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T04:13

2023-01-13T04:13

2023-01-13T12:22

украина

польша

степан бандера

в мире

запад

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Запад обманом внушает мысль, что Украина сражается за "свободный мир", в то время как методы, которые официальный Киев использует в этой борьбе, не имеют ничего общего со "свободным миром", пишет журналист Ян Энгельгард в статье для издания Mysl Polska.Киевский режим, напомнил автор публикации, запретил русский язык, сносит памятники русским писателям и поэтам, а на вакантные места ставит статуи одиозным украинским националистам вроде Степана Бандеры.Помимо культурной войны с Россией, идет и религиозная война. В частности, отметил Энгельгард, происходит насильственный захват храмов канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата сторонниками Православной Церкви Украины и боевиками из националистических группировок. Кроме того, во многих соборах, епархиальных центрах и монастырях СБУ проводит обыски, чтобы "не допустить использования религиозных общин в качестве ячеек русского мира"."За всеми этими явлениями отчетливо просматривается лик Степана Бандеры и его организации ОУН* (запрещенная в России экстремистская организация). И почему-то никто в Польше и в "свободном мире" не реагирует", — резюмировал Энгельгард.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон "о декоммунизации". Украинский институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие этого закона, поэтому их имена, по задумке авторов, должны исчезнуть из географических названий. Вместо них на Украине часто появляются топонимы в честь пособников нацистов и предателей, например Степана Бандеры, который участвовал в массовых убийствах украинцев и поляков в годы Второй мировой войны, или гетмана Ивана Мазепы, который был сторонником Петра I, но во время Северной войны присягнул шведскому королю Карлу XII.В 2022 году власти Украины начали борьбу уже со всем, что связано с Россией, и больше всего досталось памяти Александра Пушкина, который ушел из жизни почти за два века до этих событий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230111/ukraina-1844018623.html

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Павел Стуков

Павел Стуков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

украина, польша, степан бандера, в мире, запад