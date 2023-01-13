https://ria.ru/20230113/pozhar-1844608345.html

Рядом с аэропортом Внуково потушили загоревшийся ангар

Рядом с аэропортом Внуково потушили загоревшийся ангар - РИА Новости, 13.01.2023

Рядом с аэропортом Внуково потушили загоревшийся ангар

Загоревшиеся стройматериалы на западе Москвы потушили, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T13:13

2023-01-13T13:13

2023-01-13T13:13

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Загоревшиеся стройматериалы на западе Москвы потушили, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. Ангар со строительными материалами загорелся на Центральной улице неподалеку от аэропорта "Внуково", рассказал ранее агентству представитель экстренных служб столицы. "Была заявка в 12.22 на улицу Центральная, дом 16, строение 6. Было загорание стройматериалов на площади пять метров. Ликвидировали без пострадавших. В 12.43 - полная ликвидация", - заявили в главке.

https://ria.ru/20230113/krasnoyarsk-1844523591.html

москва

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, внуково (аэропорт)