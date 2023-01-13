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Рядом с аэропортом Внуково потушили загоревшийся ангар
Рядом с аэропортом Внуково потушили загоревшийся ангар - РИА Новости, 13.01.2023
Рядом с аэропортом Внуково потушили загоревшийся ангар
Загоревшиеся стройматериалы на западе Москвы потушили, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:13
2023-01-13T13:13
2023-01-13T13:13
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Загоревшиеся стройматериалы на западе Москвы потушили, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. Ангар со строительными материалами загорелся на Центральной улице неподалеку от аэропорта "Внуково", рассказал ранее агентству представитель экстренных служб столицы. "Была заявка в 12.22 на улицу Центральная, дом 16, строение 6. Было загорание стройматериалов на площади пять метров. Ликвидировали без пострадавших. В 12.43 - полная ликвидация", - заявили в главке.
https://ria.ru/20230113/krasnoyarsk-1844523591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, внуково (аэропорт)
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Внуково (аэропорт)
Рядом с аэропортом Внуково потушили загоревшийся ангар
Рядом с аэропортом Внуково потушили ангар со стройматериалами, пострадавших нет