14:27 13.01.2023 (обновлено: 14:28 13.01.2023)
В ЛНР поздравили корреспондента "Россия сегодня" с премией правительства
В ЛНР поздравили корреспондента МИА "Россия сегодня" Потапову с правительственной премией
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и собственный корреспондент ФГУП "МИА "Россия сегодня" Олеся Потапова на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2022 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и собственный корреспондент ФГУП "МИА "Россия сегодня" Олеся Потапова на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2022 год
ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Правительство ЛНР поздравило корреспондента МИА "Россия сегодня" Олесю Потапову с получением правительственной премии в области СМИ.
"Собственный корреспондент МИА "Россия сегодня", луганчанка Олеся Потапова стала лауреатом премии правительства России в области СМИ за 2022 год. Наши поздравления", - говорится в заявлении правительства.
В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин наградил лауреатов правительственной премии в области СМИ 2022 года. В частности, премии удостоена собственный корреспондент РИА Новости Олеся Потапова за освещение событий в ЛНР, также лауреатами стали гендиректор "Издательского дома "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин (посмертно) и военные корреспонденты, освещающие события в зоне специальной военной операции на территории Украины.