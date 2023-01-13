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В ЛНР поздравили корреспондента "Россия сегодня" с премией правительства - РИА Новости, 13.01.2023
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В ЛНР поздравили корреспондента "Россия сегодня" с премией правительства
В ЛНР поздравили корреспондента "Россия сегодня" с премией правительства - РИА Новости, 13.01.2023
В ЛНР поздравили корреспондента "Россия сегодня" с премией правительства
Правительство ЛНР поздравило корреспондента МИА "Россия сегодня" Олесю Потапову с получением правительственной премии в области СМИ. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:27
2023-01-13T14:28
луганская народная республика
михаил мишустин
владимир сунгоркин
россия
украина
общество
день российской печати
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ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Правительство ЛНР поздравило корреспондента МИА "Россия сегодня" Олесю Потапову с получением правительственной премии в области СМИ. "Собственный корреспондент МИА "Россия сегодня", луганчанка Олеся Потапова стала лауреатом премии правительства России в области СМИ за 2022 год. Наши поздравления", - говорится в заявлении правительства. В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин наградил лауреатов правительственной премии в области СМИ 2022 года. В частности, премии удостоена собственный корреспондент РИА Новости Олеся Потапова за освещение событий в ЛНР, также лауреатами стали гендиректор "Издательского дома "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин (посмертно) и военные корреспонденты, освещающие события в зоне специальной военной операции на территории Украины.
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Екатерина Зайцева
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луганская народная республика, михаил мишустин, владимир сунгоркин, россия, украина, общество, день российской печати
Луганская Народная Республика, Михаил Мишустин, Владимир Сунгоркин, Россия, Украина, Общество, День российской печати
14:27 13.01.2023 (обновлено: 14:28 13.01.2023)
 
В ЛНР поздравили корреспондента "Россия сегодня" с премией правительства

В ЛНР поздравили корреспондента МИА "Россия сегодня" Потапову с правительственной премией

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и собственный корреспондент ФГУП "МИА "Россия сегодня" Олеся Потапова на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2022 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и собственный корреспондент ФГУП МИА Россия сегодня Олеся Потапова на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2022 год - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и собственный корреспондент ФГУП "МИА "Россия сегодня" Олеся Потапова на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2022 год
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Правительство ЛНР поздравило корреспондента МИА "Россия сегодня" Олесю Потапову с получением правительственной премии в области СМИ.
"Собственный корреспондент МИА "Россия сегодня", луганчанка Олеся Потапова стала лауреатом премии правительства России в области СМИ за 2022 год. Наши поздравления", - говорится в заявлении правительства.
В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин наградил лауреатов правительственной премии в области СМИ 2022 года. В частности, премии удостоена собственный корреспондент РИА Новости Олеся Потапова за освещение событий в ЛНР, также лауреатами стали гендиректор "Издательского дома "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин (посмертно) и военные корреспонденты, освещающие события в зоне специальной военной операции на территории Украины.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 10:49
Глава МВД объявил благодарность корреспонденту РИА Новости
 
Луганская Народная РеспубликаМихаил МишустинВладимир СунгоркинРоссияУкраинаОбществоДень российской печати
 
 
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