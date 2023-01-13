https://ria.ru/20230113/pozdravlenie-1844629964.html

В ЛНР поздравили корреспондента "Россия сегодня" с премией правительства

В ЛНР поздравили корреспондента "Россия сегодня" с премией правительства - РИА Новости, 13.01.2023

В ЛНР поздравили корреспондента "Россия сегодня" с премией правительства

Правительство ЛНР поздравило корреспондента МИА "Россия сегодня" Олесю Потапову с получением правительственной премии в области СМИ. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:27

2023-01-13T14:27

2023-01-13T14:28

луганская народная республика

михаил мишустин

владимир сунгоркин

россия

украина

общество

день российской печати

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ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Правительство ЛНР поздравило корреспондента МИА "Россия сегодня" Олесю Потапову с получением правительственной премии в области СМИ. "Собственный корреспондент МИА "Россия сегодня", луганчанка Олеся Потапова стала лауреатом премии правительства России в области СМИ за 2022 год. Наши поздравления", - говорится в заявлении правительства. В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин наградил лауреатов правительственной премии в области СМИ 2022 года. В частности, премии удостоена собственный корреспондент РИА Новости Олеся Потапова за освещение событий в ЛНР, также лауреатами стали гендиректор "Издательского дома "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин (посмертно) и военные корреспонденты, освещающие события в зоне специальной военной операции на территории Украины.

https://ria.ru/20230113/blagodarnost-1844563118.html

луганская народная республика

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

луганская народная республика, михаил мишустин, владимир сунгоркин, россия, украина, общество, день российской печати