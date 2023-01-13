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В ДНР за две недели 11 человек погибли, 40 пострадали - РИА Новости, 13.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/postradavshie-1844660582.html
В ДНР за две недели 11 человек погибли, 40 пострадали
В ДНР за две недели 11 человек погибли, 40 пострадали - РИА Новости, 13.01.2023
В ДНР за две недели 11 человек погибли, 40 пострадали
Аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой уточнил, что с 29 декабря по 12 января в республике погибли 11 мирных жителей, еще 40 пострадали из-за действий... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:41
2023-01-13T16:21
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
дарья морозова
владимир путин
украина
россия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой уточнил, что с 29 декабря по 12 января в республике погибли 11 мирных жителей, еще 40 пострадали из-за действий украинских войск.Ранее аппарат омбудсмена сообщал, что с 29 по 31 декабря в республике пострадали восемь мирных жителей, а с 1 по 12 января - 40. Позже они удалили это сообщение и опубликовали новое.В новом сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой число погибших в республике с 29 по 31 декабря составило три человека, а с 1 по 12 января - восемь человек. Число пострадавших за указанные периоды составило пять и 35 человек соответственно.Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 5452 мирных жителя, включая 126 детей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, здоровье - общество, дарья морозова, владимир путин, украина, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Дарья Морозова, Владимир Путин, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика
15:41 13.01.2023 (обновлено: 16:21 13.01.2023)
 
В ДНР за две недели 11 человек погибли, 40 пострадали

В ДНР за две недели 11 человек погибли, 40 пострадали при обстрелах со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой уточнил, что с 29 декабря по 12 января в республике погибли 11 мирных жителей, еще 40 пострадали из-за действий украинских войск.
Ранее аппарат омбудсмена сообщал, что с 29 по 31 декабря в республике пострадали восемь мирных жителей, а с 1 по 12 января - 40. Позже они удалили это сообщение и опубликовали новое.
В новом сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой число погибших в республике с 29 по 31 декабря составило три человека, а с 1 по 12 января - восемь человек. Число пострадавших за указанные периоды составило пять и 35 человек соответственно.
Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 5452 мирных жителя, включая 126 детей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Украинские военные на окраине Артемовска - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 15:04Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоДарья МорозоваВладимир ПутинУкраинаРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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