https://ria.ru/20230113/postradavshie-1844660582.html
В ДНР за две недели 11 человек погибли, 40 пострадали
В ДНР за две недели 11 человек погибли, 40 пострадали - РИА Новости, 13.01.2023
В ДНР за две недели 11 человек погибли, 40 пострадали
Аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой уточнил, что с 29 декабря по 12 января в республике погибли 11 мирных жителей, еще 40 пострадали из-за действий... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:41
2023-01-13T15:41
2023-01-13T16:21
специальная военная операция на украине
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здоровье - общество
дарья морозова
владимир путин
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой уточнил, что с 29 декабря по 12 января в республике погибли 11 мирных жителей, еще 40 пострадали из-за действий украинских войск.Ранее аппарат омбудсмена сообщал, что с 29 по 31 декабря в республике пострадали восемь мирных жителей, а с 1 по 12 января - 40. Позже они удалили это сообщение и опубликовали новое.В новом сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой число погибших в республике с 29 по 31 декабря составило три человека, а с 1 по 12 января - восемь человек. Число пострадавших за указанные периоды составило пять и 35 человек соответственно.Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 5452 мирных жителя, включая 126 детей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, здоровье - общество, дарья морозова, владимир путин, украина, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Дарья Морозова, Владимир Путин, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика
15:41 13.01.2023 (обновлено: 16:21 13.01.2023)
В ДНР за две недели 11 человек погибли, 40 пострадали
В ДНР за две недели 11 человек погибли, 40 пострадали при обстрелах со стороны ВСУ
ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости.
Аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой уточнил
, что с 29 декабря по 12 января в республике погибли 11 мирных жителей, еще 40 пострадали из-за действий украинских войск.
Ранее аппарат омбудсмена сообщал, что с 29 по 31 декабря в республике пострадали восемь мирных жителей, а с 1 по 12 января - 40. Позже они удалили это сообщение и опубликовали новое.
В новом сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой число погибших в республике с 29 по 31 декабря составило три человека, а с 1 по 12 января - восемь человек. Число пострадавших за указанные периоды составило пять и 35 человек соответственно.
Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 5452 мирных жителя, включая 126 детей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.