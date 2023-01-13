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Во Франции призвали доставить танки AMX-10RC на Украину за два месяца - РИА Новости, 13.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/postavki-1844559525.html
Во Франции призвали доставить танки AMX-10RC на Украину за два месяца
Во Франции призвали доставить танки AMX-10RC на Украину за два месяца - РИА Новости, 13.01.2023
Во Франции призвали доставить танки AMX-10RC на Украину за два месяца
Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в ходе переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что танки AMX-10RC должны быть доставлены на... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T10:36
2023-01-13T10:41
в мире
украина
франция
специальная военная операция на украине
нато
россия
эммануэль макрон
себастьян лекорню
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в ходе переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что танки AMX-10RC должны быть доставлены на Украину в течение двух месяцев.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Франция поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC."Министры (Франции и Украины) договорились, что поставка... танков AMX 10-RC... состоится в течение двух месяцев", - говорится в заявлении французского ведомства.Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230112/tekhnika-1844386235.html
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в мире, украина, франция, нато, россия, эммануэль макрон, себастьян лекорню, алексей резников
В мире, Украина, Франция, Специальная военная операция на Украине, НАТО, Россия, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню, Алексей Резников
10:36 13.01.2023 (обновлено: 10:41 13.01.2023)
 
Во Франции призвали доставить танки AMX-10RC на Украину за два месяца

В Минобороны Франции призвали доставить танки AMX-10RC на Украину за два месяца

© AP Photo / Roman ChopВоеннослужащий ВСУ копает траншею
Военнослужащий ВСУ копает траншею - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Roman Chop
Военнослужащий ВСУ копает траншею. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в ходе переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что танки AMX-10RC должны быть доставлены на Украину в течение двух месяцев.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Франция поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 13:52Специальная военная операция на Украине
В МИД прокомментировали новые поставки военной техники от Франции Украине
"Министры (Франции и Украины) договорились, что поставка... танков AMX 10-RC... состоится в течение двух месяцев", - говорится в заявлении французского ведомства.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 22:27
Премьер Эстонии назвала поставки оружия на Украину "путем к миру"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияНАТОРоссияЭммануэль МакронСебастьян ЛекорнюАлексей Резников
 
 
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