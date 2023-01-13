10:36 13.01.2023 (обновлено: 10:41 13.01.2023)
Во Франции призвали доставить танки AMX-10RC на Украину за два месяца
В Минобороны Франции призвали доставить танки AMX-10RC на Украину за два месяца
© AP Photo / Roman ChopВоеннослужащий ВСУ копает траншею
© AP Photo / Roman Chop
Военнослужащий ВСУ копает траншею. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в ходе переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что танки AMX-10RC должны быть доставлены на Украину в течение двух месяцев.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Франция поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.
"Министры (Франции и Украины) договорились, что поставка... танков AMX 10-RC... состоится в течение двух месяцев", - говорится в заявлении французского ведомства.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.